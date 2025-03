Les recomanacions de 'Claudia por el mundo' sobre Mallorca

L’aventurera i creadora de contingut Claudia Sierra, coneguda com ‘Claudia por el Mundo’, comparteix algunes de les seves recomanacions imprescindibles per qui vol gaudir de Mallorca per primera vegada amb el seu toc espontani i autèntic.

Un pla, un menjar i una platja

Si busques un pla senzill però especial a Ciutat, Claudia suggereix fer una picada improvisada a d’Alt Murada, un dels millors racons per gaudir de les vistes del Passeig Marítim i la majestuositat de la Seu mentre prens l’aire i deixes passar el temps sense pressa.

Per un bon àpat, ens duu fins al Restaurant Rotlet, al Molinar, on es pot degustar un ‘variat’ autèntic. Aquest clàssic plat mallorquí, que reuneix en un sol plat diferents tapes tradicionals, és una opció ideal per tastar l’essència de la gastronomia local.

I si es tracta de trobar una cala o platja perfecta, Claudia ho té clar: no ho dirà! Entre rialles, deixa clar que vol continuar fent topless sense haver de saludar a ningú. Una resposta que ens recorda que, a Mallorca, encara queden racons secrets per descobrir.

Amb aquestes recomanacions, Claudia Sierra ens convida a gaudir de l’illa d’una manera autèntica, sense artificis i amb aquell punt d’humor que la caracteritza.