El passat dimecres, la màgia i l’alegria es varen apoderar del Club Diario de Mallorca amb la gran festa de Carnaval, un esdeveniment ple de colors, rialles i il·lusió per a petits i grans. La cita va reunir una dotzena de nins i nines, des dels més petits de pocs mesos fins als de quatre o cinc anys, tots ells vestits amb disfresses que evocaven somnis i aventures. Pirates, bombers, superherois i princeses ompliren l’espai de fantasia i emocions.

El Carnaval arriba al Club Diario de Mallorca. / DM

Música i diversió per a tota la família

L’ambient festiu es va sentir des del primer moment, amb una banda sonora que convidava a la diversió i a la dansa. Els petits, emocionats, es deixaven portar per la música, mentre els pares i acompanyants compartien l’alegria de veure’ls gaudir. La festa estava immersa en l’esperit del projecte IDÒ!, una iniciativa del Diario de Mallorca i el Diario de Ibiza per fomentar el català i la cultura balear, i en aquesta ocasió, la celebració va esdevenir una autèntica mostra de la vitalitat i l’entusiasme de les nostres tradicions.

El Carnaval arriba al Club Diario de Mallorca. / Ana B. Muñoz

Un viatge a la mar amb el contacontes

Un dels moments més esperats de la jornada va ser el contacontes a càrrec de La Petita Orquesta dels Bards, de Jon Civeti. Amb un relat captivador sobre la mar, els petits es van submergir en un viatge imaginari ple d’aventures marítimes. Però l’experiència no es va limitar només a l’escolta: a través d’instruments exòtics com la calimba, el triangle i una capsa amb paper que recreava el ressò de les onades, els infants varen poder experimentar amb les seves mans els sons de la mar en directe.

Civeti va fer servir una gran varietat d’eines, com la cortina (no la peça de roba penjant amb què es cobreix una porta o una finestra, sinó l’instrument idiòfon que consisteix en una sèrie de barres d’alumini de diferents mides i ordenades de menor a major, penjades d’un tros de fusta) o diferents tipus de maraques, des de sonalls de llavors fins a un timbal de llengüetes metàl·liques.

El Carnaval arriba al Club Diario de Mallorca. / DM

Una tempesta d’il·lusió

La gran sorpresa va arribar quan una tela blava va transformar l’escenari en un autèntic oceà en moviment i, amb l’ajuda del públic, es va simular una tempesta marítima, amb el seu bramul i el balanceig de les ones. La il·lusió en les cares dels infants era evident: estaven vivint la història en primera persona.

Regals i sorpreses per a tothom

Però la festa no va acabar aquí. Gràcies a la col·laboració de Distribuidora Rotger, es varen sortejar quatre llibres infantils i quatre ampolles d’aigua de metall reutilitzables, premis que varen arrencar somriures entre els petits afortunats, qui varen ser, a més, els que varen repartir els guardons. També, un generós berenar va permetre que tots els participants es recuperassin entre tanta activitat, també cortesia de la companyia especialista en la distribució i logística de productes de gran consum.

El Carnaval arriba al Club Diario de Mallorca. / Ana B. Muñoz

Com a record d’aquest dia tan especial, cada infant es va poder endur a casa seva revistes infantils i jocs de construcció Lego, uns obsequis que, sens dubte, allargaran la diversió més enllà de la jornada. I, per acabar d’arrodonir l’experiència, el taller de màscares va permetre als nins expressar la seva creativitat, decorant i personalitzant la seva pròpia màscara de Carnestoltes. Molts d’ells no es varen voler separar del seu nou complement en tota la vetllada, mostrant-lo orgullosos mentre corrien i jugaven.

Una festa inoblidable

L’esdeveniment es va cloure amb un gran èxit, deixant un record en la memòria de tots els assistents. Va ser una festa on la màgia del Carnaval es va barrejar amb la cultura i la tradició, i on el somriure dels més petits va ser, sens dubte, el millor regal per a tots els que hi varen participar.

IDÒ! va tornar a demostrar que la llengua i la cultura balear tenen una gran vitalitat i que, amb iniciatives com aquesta, la il·lusió i l’aprenentatge poden anar agafats de la mà.