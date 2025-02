Margalida Galmés, gestora a l'Espai Mallorca de Barcelona: «A Vilafranca la vida passa més a poc a poc»

A Barcelona, entre l’enrenou de la ciutat i el ritme frenètic de la vida adulta, hi ha un racó on la cultura mallorquina viu i s’estén. Un punt de trobada per a molts mallorquins que viuen a la capital catalana i volen mantenir-se connectats amb les seves arrels: Espai Mallorca. Darrere de la seva vitalitat hi ha persones com Margalida Galmés Bover, una jove de Vilafranca de Bonany nascuda el 1999, que ha fet de la gestió cultural la seva passió i professió.

Després d’estudiar Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra, Margalida va començar a interessar-se pel món de la gestió cultural. Inicialment, es va inscriure en el màster de professorat, però en paral·lel va començar a col·laborar amb l’Espai Mallorca. Més tard, va deixar enrere el món docent per dedicar-se plenament a la gestió cultural, motiu pel qual actualment estudia el màster en aquesta disciplina.

Espai Mallorca: un refugi cultural per als mallorquins

L’Espai Mallorca és un centre cultural sense ànim de lucre que acull concerts, recitals poètics, exposicions i fins i tot activitats de cultura popular com glossades i ballades de ball de bot. «A Barcelona, no hi ha cap centre cultural que es dediqui a la promoció de la cultura mallorquina», explica Margalida. Això el converteix en un punt de referència per als estudiants i residents mallorquins que volen mantenir viva la seva identitat.

El seu paper dins l’Espai Mallorca és clau: s’encarrega de perfilar tota la programació cultural i coordinar activitats amb la comissió de voluntaris. Un dels aspectes que més valora de la seva feina és donar visibilitat a artistes emergents de les Illes, oferint-los una plataforma per presentar els seus projectes fora de Mallorca.

Morlanda: una revista per a la creació artística i literària

Margalida també forma part de l’equip editor de Morlanda, una revista cultural que es publica mensualment i que aposta per la creació artística i literària. Amb la implicació de joves de Manacor i rodalia, la revista inclou poesia, teatre, art gràfic i altres disciplines. A més, organitzen dues jornades culturals anuals on es presenten micro-teatres, monòlegs, concerts i recitals. «Donam espai a artistes i aprofitam aquestes cites per plasmar tot allò que no podem portar al paper», explica.

Preservar la llengua mallorquina a les xarxes

Una altra iniciativa en la qual Galmés va participar activament va ser Tant és ara com abans, un projecte de rescat de paraules, refranys i dites mallorquines a través de les xarxes socials. «T’has d’adaptar als nous formats de difondre la cultura i arribar als joves, perquè si no arribes al futur no te cap sentit», afirma, defensant les xarxes socials com a eina de normalització lingüística. Entre les paraules que més li agraden, destaca ‘anit’ i l’expressió ‘fer-se les piules’.

Trobar a faltar Mallorca des de Barcelona

Encara que viu plenament immersa en la vida cultural de Barcelona, Margalida reconeix que troba a faltar la vida a Vilafranca. «Allà la vida passa més a poc a poc, tens temps per pensar el que vius i experimentes», diu la jove. Amb la seva tasca, la gestora cultural contribueix a mantenir viu el vincle entre Mallorca i Barcelona, donant visibilitat a la cultura i oferint un espai per a sentir-se més a prop de casa.