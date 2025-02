Participa a la festa de carnaval d’IDÒ! i guanya premis

El Club Diario de Mallorca s’omplirà de color, alegria i diversió amb la gran festa de Carnaval d’IDÒ!, una celebració pensada per a petits i grans. L’esdeveniment gratuït, que tindrà lloc el 26 de febrer a les 17.30 i comptarà amb la col·laboració de Distribuidora Rotger, comptarà amb una programació plena d’activitats i sorpreses per a tota la família, convertint-se en una cita ineludible per a tots els amants de la festa i la tradició.

INSCRIPCIONS GRATUÏTES AQUÍ

Premis per als que venguin disfressats

Els assistents que venguin disfressats tindran l’oportunitat de participar en un emocionant sorteig amb diversos premis. A més, la jornada estarà amenitzada pel contacontes Jon Cilveti, de La Petita Orquestra dels Bards, que captivarà el públic amb les seves històries. Els més petits podran gaudir d’un espectacle únic que els transportarà a mons imaginaris i fantàstics.

Per acabar d’arrodonir la festa, hi haurà un berenar gratuït per a tots els assistents. Aquesta iniciativa garantirà que petits i grans puguin recuperar forces i continuar gaudint de l’esdeveniment amb plena energia.

INSCRIPCIONS GRATUÏTES AQUÍ

L’entrada és completament gratuïta, fent d’aquest esdeveniment una opció perfecta per gaudir d’una jornada carnavalesca en companyia de familiars i amics. La gran festa de Carnaval d’IDÒ!, el projecte per al foment de la cultura mallorquina, serà una jornada plena de rialles, diversió i bon ambient.

Els interessants poden inscriure-se a la web de Club Diario de Mallorca.

INSCRIPCIONS GRATUÏTES AQUÍ