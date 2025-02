De la marató de Netflix a la de Nova York: com començar a fer esport des de zero

La pujada de gener ha dificultat el propòsit d’any nou de la majoria de fer més esport, però mai és tard per començar una nova rutina. L’activitat física forma part del nostre dia a dia, ja sigui entrenant de manera conscient o simplement fent malabars per pujar les bosses de la compra sense fer dos viatges. Moure el cos és essencial per a una vida saludable, i qualsevol excusa és bona per fer un poc més d’activitat física. Professionals de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears ens donen la seva visió del benestar físic i comparteixen consells i exercicis per passar de la marató de Netflix a la Major de Nova York.

Joan Llobera és el responsable de Físic de l’Espai de Salut Integral de Mallorca. Amb setze anys va fer l’FP d’Activitat Física, després un grau superior, per acabar estudiant INEF a Lleida. Pel que fa a les xarxes socials (@fisic.salut), intenten que els seus vídeos tinguin un caire educatiu. «Sí que és veritat, que les xarxes estan endreçades cap a l’entreteniment, i el que més ens consta és trobar l’equilibri. Consider que és el nostre punt feble, trobar el punt intermedi entre educar i entretenir. Nosaltres tenim uns estudis i ens basem sempre en ciència per a muntar els nostres entrenaments; sempre cerquem que estigui tot validat científicament per poder assegurar uns resultats», assegura. A més, el contingut de xarxes el fan en català, una cosa que varen tenir «molt clara» des del principi del projecte.

«Fer esport no és natural. Ara, a la societat actual, hem canviat tant els nostres hàbits de vida, en referència al que el nostre cos necessita, que s’ha tornat una necessitat entrenar. Li donem al cos tantes hores de sedentarisme que l’horeta que li dediquem a fer exercici, ha d’estar molt bé planificada. El que el nostre cos voldria és que estiguéssim corrents i saltant tot el dia, aixecant coses... És pel que està dissenyat», diu Llobera. El que ell li aconsellaria a una persona que vol endinsar-se al món de l’esport és que «mai és tard», i que és important saber el que a un li agrada. «Menys és no fer res», afegeix. Una recomanació que dona aquest responsable és Wikiloc, una aplicació que dona moltes idees d’excursions i passejades.

En Joan Campaner Llabrés ve de Llubí. És educador físic esportiu en el seu centre a Inca, anomenat Tie Break. Llicenciat amb Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat Pontifícia de Comillas, l’esport sempre ha estat lligat a la seva vida. «Actualment, l’esport ho és tot per a mi, una via per ajudar a aconseguir hàbits, canvis i propòsits a altra gent així com un mitjà per evadir-me de la rutina», rumia.

A través d’Instagram (@tie2break), dona veu i visibilitat a la seva feina, així com al centre. Segons Campaner, fer esport és clau per a la salut, ja que «prevé malalties i millora la resistència». També redueix l’estrès, augmenta l’autoestima, fomenta la socialització i el treball en equip. Tot punts positius. «El missatge que donaria a la gent de cara a 2025 és que traci un objectiu, sigui el que sigui, i comenci ja, amb el pas del temps i un objectiu clar, l’esforç de les primeres setmanes es converteix amb un hàbit fonamental», recomana l’educador físic esportiu. A més, aconsella sempre prioritzar l’entrenament de força, coincidint amb els altres professionals: «És la base i la clau d’un benestar físic i mental. Sempre ho dic, caminar està bé, però no és prou per tenir una salut òptima».

Damià Rigo és el gerent d’Espai Sa a Campos. Va estudiar la llicenciatura a Múrcia. Exposa que la cultura de l’esport està canviant molt, que la gent s’està adonant que és una necessitat i que, gràcies a les xarxes socials, que són una «finestra» per arribar a gent que ha de fer esport de forma específica o personalitzada. També ho mostren tot en català. Els seus clients tenen necessitats concretes, i moltes vegades no tenen una rutina al gimnàs o no saben per on començar.

La seva recomanació a les persones que volen començar a fer esport o dur un estil de vida més actiu seria dedicar un mínim de temps cada dia, i cada setmana, a l’activitat física. És a dir, definir una rutina fixa. «Molta gent diu que no té temps, però sempre es pot prioritzar. Treure mínim mitja horeta cada dia. Perquè al final, quan emmalaltim és quan ens comencem a adonar de la importància de cuidar-se», sentència.

Activitat física a Eivissa

Noelia Torres (@n.torres_) viu a Sant Jordi, i és entrenadora funcional a un centre de fisioteràpia i entrenament a Sant Antoni. Va estudiar un grau superior d’esports (TAFAD), i després el grau en Ciències de l’Activitat Física i Esport i el màster en Direcció i Gestió d’Entitats Esportives especialitzat en clubs de futbol. Pel que fa a les xarxes socials, pensa que cal anar amb compte amb el contingut que es penja. Encara que no descarta tornar a obrir el perfil, amb un enfocament diferent, perquè és «una molt bona plataforma per a promoure l’activitat física, ja que avui dia, està a l’abast de pràcticament tothom».

Torres destaca que, malauradament, a Eivissa no hi ha programes gratuïts per fer esport, però sí que es poden fer activitats a l’aire lliure, coincidint amb Planells: «Per això, una bona manera de començar amb una vida activa i saludable, podria ser quedar amb amics o companys de la feina i anar de ruta descobrint el paradís on vivim, a més, de passar una bona estona amb ells».

Jordi Planells Serra (@jpssport.science) és un jove eivissenc de Santa Eulària. Entrenador personal, graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, amb màsters en readaptació esportiva, en esports de resistència i en exercici físic i càncer, fa feina com a autònom. Planells destaca que, a Eivissa, quasi tots els gimnasos que hi ha són privats, i això pot fer que algunes persones no s’ho puguin permetre: «Així i tot, l’illa té unes condicions immillorables per practicar esports a l’aire lliure, com senderisme, ciclisme o esports relacionats amb la natura».

També recorda que és important incloure exercici de força per mantenir la massa muscular, ja que amb l’edat es tendeix a perdre-la: «Això ens ajudarà a tenir un bon nivell de salut i a evitar lesions». Exemples per començar són exercicis amb el mateix pes de cadascú, és a dir, fer trenta minuts d’exercicis de força, com esquats, flexions i abdominals, o tenir un objectiu de 10.000 passes al dia. «Però continuar, no fer-ho tres setmanes, avorrir-se i deixar-ho», recalca.

Oscar Torres Colomar és un altre eivissenc, entrenador personal i d’handbol, a més de monitor. Ha estudiat els graus superiors de Tècnic Superior de Condicionament Físic i Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva. Viu a Puig d’en Valls, on ha muntat el seu propi gimnàs, Dragon Gym, i fa servir les xarxes socials per a la promoció de l’establiment (@dragon_gym).

«La importància de fer esport és la salut. Al final, el cos és el vehicle de cadascú i si tu no et cuides, el vehicle no avança», assegura. Segons ell, «el fet de fer esport farà que tothom tingui una qualitat de vida millor». L’entrenador recalca que «no hi ha cap exercici, estructura d’entrenament o programa, que sigui millor o infal·lible». En línia amb el que mencionava Planells abans, Torres explica que s’ha de donar amb la «tecla» de cada persona, i fer activitat de forma progressiva, «no de zero a cent». Algun exemple és córrer quinze minuts dos o tres cops a la setmana i després anar afegint minuts i dies. També es pot posar treballs de HITT, és a dir, alternar carreres més ràpides i més lentes.