Carlos Revenga, aspirant a músic de Mallorca a Madrid: «Voldria fer un himne com ‘La Balanguera’, però ballable»

Amb 23 anys, Carlos Revenga s’obre camí en el món de la música des de Madrid. Tot i haver crescut a Mallorca, la seva trajectòria l’ha portat a la capital espanyola, on estudia un màster en Music Business a TAI, l’escola d’arts més gran d’Espanya.

Revenga assegura que la seva adaptació a Madrid va ser ràpida, en gran part gràcies a la seva estada en una residència d’estudiants. Tot i això, hi ha un element que troba molt a faltar: la mar, «sobretot sent del Portitxol». L’afició per la música li ve de família: «Crec que ve de abans que nasqués, ja que la meva mare duia 20 anys en un cor. Compondre les meves pròpies cançons, però, va arribar més tard, cap als 15 o 16 anys».

Carlos Revenga, de Mallorca a Madrid: «Voldria fer un himne com ‘La Balanguera’, però ballable» / C.R.

El malloquí Rels B, un dels seus referents

Els seus referents musicals són diversos i inclouen artistes com Kendrick Lamar, Drake, Bryson Tiller, Rels B, SZA, Burna Boy i Bad Bunny. Aquesta influència variada es reflecteix en el seu estil, que beu de ritmes tropicals i afrodisíacs, inspirats en la seva connexió amb l’illa.

Pel que fa al seu procés creatiu, explica que cada cançó sorgeix d’una manera diferent, però sempre segueix un mateix ordre: «Primer intent treure la melodia gravant-me un àudio a WhatsApp. Si m’apassiona, la resta és fàcil. Compondre per sobre la melodia, quadrar síl·labes i respiracions... Ara també estic incorporant més el freestyle perquè sent que improvisant sorgeixen idees més pures i reals». A més, les seves lletres estan inspirades en les seves experiències personals: «Al final, la música és una teràpia».

Carlos Revenga, el futur Rels B de Mallorca. / C.R.

L’entorn de Madrid li ha proporcionat col·laboracions i noves oportunitats. «A Mallorca hi ha molt talent, però li falta una comunitat, un hub on es puguin crear connexions», comenta el jove. Gràcies a TAI, ha pogut treballar amb altres artistes i productors, fet que li ha obert noves perspectives. Revenga ha tingut diverses ocasions per presentar la seva música a Madrid, l’última en un aniversari d’una amiga. «Va reservar un local apte per a concerts. Els nervis sempre hi són, però estar rodejat de persones que t’estimen ajuda molt. Va ser una bogeria», assegura.

Carlos Revenga al seu primer concert. / C.R.

Concienciar sobre la salut mental

El seu somni és convertir-se en un artista de renom internacional i «fer el salt a altres disciplines, com el cinema». A més, vol tenir l’oportunitat d’ajudar altres talents i utilitzar la seva influència per conscienciar sobre la salut mental. «M’encantaria ser un referent en aquest tema i obrir portes a persones que necessiten evasió, comprensió i expressió», sentència el jove.

«M’encantaria obrir portes a persones que necessiten evasió, comprensió i expressió» Carlos Revenga — Músic

Tot i estar establert a Madrid, Mallorca continua molt present en el seu dia a dia i en la seva música: «Em consider molt illenc. Per això, els meus temes solen tenir ritmes afrodisíacs i estiuencs que em recorden a sa Roqueta». També ha pensat a compondre en mallorquí: «M’encantaria fer una col·laboració amb artistes locals per donar a conèixer el talent de l’illa. Fins i tot fer un himne com La Balanguera, però ballable per a les festes populars».

Li fa gràcia acabar frases amb un «però» innecessari i cada vegada que torna a l’illa li venen al cap mil records. Carlos Revenga ha après que el repte més gran és sempre començar, «trencar la barrera de la inseguretat», però amb Mallorca sempre present tot és més fàcil.