Helena Díaz, mallorquina vivint a una granja d'Austràlia: «Ara valor més l’esforç que hi ha darrere dels productes locals»

Helena Díaz ha construït una vida molt diferent de la qual imaginava quan va deixar Mallorca. Fa quatre anys, va decidir emprendre una aventura a Austràlia amb l’objectiu de millorar el seu anglès i acabar formant-se en la seva passió, l’aviació, però a poc a poc va anar ampliant horitzons. Després de la pandèmia, es va instal·lar en Perth i després a Melbourne, on va estudiar Management i Lideratge. Actualment, ha tornat a Perth i treballa en una granja quatre dies a la setmana, una cosa que mai hauria imaginat fer a la seva illa natal.

Un viatge que va canviar la seva perspectiva

La decisió de mudar-se a Austràlia va ser un gran salt per a Helena. «Els primers mesos van ser una experiència mel, un contrast molt diferent», explica. La seva estada a Melbourne li va permetre formar-se en la gestió de petites empreses, la qual cosa li va aportar una nova visió sobre com funcionen els negocis i la importància del treball en equip.

Però el que més li va marcar de la ciutat va ser la gent: «El canvi cultural és molt diferent i és molt divertit intercanviar idees, punts de vista i cultures amb persones d'altres parts del món».

Un dia en la vida en una granja australiana

Avui dia, la seva rutina és completament diferent de la que tenia a Mallorca. La seva jornada comença a les sis del matí, organitzant l’empaquetament de pastanagues, revisant la maquinària i assegurant-se que el flux d’hortalisses en la granja funcioni correctament.

Per a Díaz, aquest treball ha estat tota una revelació: «Mai m’hauria imaginat treballar en una granja a Mallorca. És un poc un disbarat. He après molt sobre tot el procés, des que se sembra fins que el producte arriba al client. És un procés molt llarg i ara valor més l’esforç que hi ha darrere dels productes locals i frescos».

De divendres a diumenge, torna a la casa on viu amb el seu al·lot, local del país. «Aprofitem per a ordenar una miqueta, fem les feines de casa, quedem amb amics, veiem als pares del meu al·lot o fem barbacoes a la platja. Ens agrada fer cada setmana una activitat diferent per a no caure en la rutina», explica la mallorquina.

Mallorca en el cor

Encara que està feliç a Austràlia, Díaz continua enyorant alguns aspectes de la seva terra. «A part de la meva família i les meves amigues, el que més trob a faltar és el menjar. El tumbet, la coca de patata, el trempó... Alguns plats típics de l’illa no els pots comparar amb res més», sentència.

Alguns plats típics de l’illa no els pots comparar amb res més

Sobre la gastronomia australiana, no destaca cap plat en particular, però esmenta costums curiosos com el ‘vegemite’ –una pasta d’untar elaborada amb extracte de llevat– i el ‘fairy bread’, un pa blanc amb mantega i fideus de sucre de colors.

Diferències culturals i records de Mallorca

Helena ha notat moltes diferències entre Austràlia i Espanya: «Aquí són molt oberts i simpàtics, però no tenen costums com quedar a prendre alguna cosa després de la feina i enganxar fins a la nit. També, la migdiada no és una cosa tan comuna. El que més em va sorprendre és la seguretat: la gent deixa les seves coses a la platja o el cotxe obert».

Així i tot, manté viu el seu vincle amb Mallorca a través de l'idioma i la seva cultura. «Intent xerrar sempre de la cultura de la qual vinc i enseny una mica de l'idioma a la gent que només xerra anglès», confessa a aquest mitjà.

Si pogués endur-se un tros de Mallorca a Austràlia, no dubtaria a triar el menjar: «Perquè entenguessin la importància que li donem, no sols pel seu sabor sinó pel moment de compartir».

Les seves paraules favorites en mallorquí són ‘Molt d’anys’ perquè «funciona en qualsevol situació», ‘Un parell’, ja que pot significar des de dos fins a 124 unitats de coses, i ‘T’estim’ perquè, considera, no se sent igual en altres idiomes.

Amb una ment oberta i una gran capacitat d'adaptació, Helena continua explorant el món i aprofitant cada experiència, per surrealista que sembli. El seu viatge, que va començar com una simple millora de l'anglès, s'ha convertit en l'aventura de la seva vida.