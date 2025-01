El passat dijous, el Club Diario de Mallorca va acollir un taller de nutrició i cuina impartit per Carlota Sobrino, una nutricionista i divulgadora amb una gran comunitat a xarxes socials (@nutriconciencia_). La jove ha aconseguit captar l'atenció de molts seguidors compartint la seva visió sobre el menjar amb consciència i equilibri.

La seva passió per la cuina i la nutrició neix de ben petita, un interès que, sumat al diagnòstic de diabetis tipus 1, la va portar a estudiar el Grau de Nutrició Humana i Dietètica a Palma. Així ho va expressar ella mateixa abans de començar la classe: «Volia aprendre com les decisions que prenem diàriament poden afectar a la nostra salut. Sempre he estat una apassionada de la cuina, ma mare ho pot dir, no em conec sense el davantal posat. Tot això, juntament amb les ganes de voler ajudar a la gent, va fer que creàs, fa un any, el meu petit projecte a xarxes».

Un taller amb assistents de totes les edats

L’activitat ha format part del projecte d’IDÒ de Diario de Mallorca, dedicat a fomentar la idiosincràsia mallorquina, i va comptar amb una vintena de participants de totes les edats. Durant el taller, Sobrino va demostrar com la cuina saludable pot ser accessible i deliciosa, elaborant un brownie sense forn a base de dàtils, cacau i farines locals.

Cuinar amb consciència: Carlota Sobrino i el seu 'brownie' saludable sense forn. / Ana B. Muñoz

L’objectiu era clar: gaudir cuinant. «Una tasca molt rutinària i que en el nostre dia a dia se’ns pot fer una muntanya», va comentar la mallorquina. A més, la nutricionista va voler fer valdre el producte local i la importància de mantenir una dieta saludable sense perdre el gust per la bona cuina: «La base d’una alimentació saludable són els productes casolans, de tota la vida (no processats). A jo m'agrada dir que aquesta comença molt abans d’ingerir-lo, en el moment en el qual es recol·lecta l’aliment o l’estam tallant. Es nota quan un plat, com el que fan les nostres padrines, està fet amb temps i amor. Tota l’emoció que li posam a la cuina és molt important».

Un pastís diferent: sense forn i fet amb productes de proximitat

Carlota Sobrino va guiar els assistents en l’elaboració d’un brownie saludable, ressaltant el paper dels ingredients emprats: «Vull promoure una alimentació saludable amb productes locals i de temporada». La recepta començava amb la preparació d’una pasta amb quatre dàtils medjoul, als quals s’afegia farina d’ametlla a cop d’ull fins a obtenir una textura manejable. Després, s’hi incorporava farina de garrova i cacau en pols. Amb la massa formada, es podien afegir nous picades o ratlladura de coco per donar-hi un toc personal.

Mentre es preparava la recepta, Sobrino explicava els beneficis dels ingredients escollits: «El dàtil és una fruita amb moltes propietats a nivell nutricional. El seu índex glucèmic, que és la velocitat a la qual ens puja el sucre, és més baix que el del sucre convencional. A més, duu fibra, i té un gust molt peculiar, tot i que en aquesta recepta no es notarà tant perquè duu cacau. Si no us agrada el dàtil, us recoman donar-li una oportunitat».

Cuinar amb consciència: Carlota Sobrino i el seu 'brownie' saludable sense forn. / Ana B. Muñoz

També va destacar la importància de la farina d’ametlla, un producte local ric en greixos saludables i sense gluten ni hidrats de carboni, recomanable per al sistema hormonal de les dones, i la farina de garrova. «El cacau té un sabor més intens i és una font d’antioxidants molt interessant, també conté magnesi i melatonina, que va molt relacionada amb l’hormona de la felicitat. La farina de garrova, per una altra banda, és baixa en greixos, té fibra i un gust més dolç, més suau. De cada vegada més s’està substituint el cacau per aquesta farina», va explicar.

«A mi m’agrada fer aquesta recepta com a pre-entrenament. És una font d’energia molt interessant, perquè compta amb hidrats de carboni simples que és energia primària que necessita el nostre cos per tirar a l’entrenament, i no conté proteïna, que també és necessària però la podem deixar per a després d’entrenar, perquè cau un poc pesada», recomanà per finalitzar el taller.

Cuinar amb consciència: Carlota Sobrino i el seu 'brownie' saludable sense forn. / Ana B. Muñoz

Més que una recepta, una forma de viure

Per a Carlota Sobrino, la cuina saludable és una filosofia de vida i una eina per educar sobre l’alimentació: «Mai m’havia imaginat que una de les meves passions acabaria essent la meva feina. Poder compartir receptes i plats amb coneixement sobre nutrició, i que aquests siguin gustosos, no és una tasca senzilla».

El seu deure de divulgació ha ajudat moltes persones a entendre millor la importància d’una alimentació equilibrada i basada en productes de proximitat. «De cada vegada més, la figura del nutricionista està més representada, però encara fa falta molta de feina», va apuntar.

Per finalitzar el taller, va recomanar establir una ruta fixa de botigues i productors locals per comprar amb consciència i evitar fer compres impulsives. El seu missatge final va ser indubtable: alimentar-se de forma saludable no és sinònim d’avorriment, i cuinar pot ser una experiència plaent i enriquidora.

Amb aquest taller, Carlota Sobrino reafirma el seu compromís amb la divulgació nutricional i el foment d’un estil de vida saludable, proper i respectuós amb el producte local. Una trobada que va deixar als assistents amb ganes de seguir explorant el camí d’una alimentació equilibrada i deliciosa.