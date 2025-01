Maria Sureda, de Palma i establerta a Cancún: «La concha mexicana em recorda a la coca de patata»

Maria Sureda, natural de Palma, ha trobat a Cancún una nova llar que mai hauria imaginat. Graduada en Dret a Barcelona i amb un màster habilitant sota el braç, va començar la seva carrera en un despatx d’advocats. No obstant això, després d’un any exercint, es va adonar que aquella no era la seva vocació.

La decisió de canviar de rumb la va portar a respondre a una oferta de Riu Hotels& Resorts per treballar en administració i comptabilitat a Mèxic. «Sempre m’havia cridat l’atenció sortir d’Europa i conèixer el món», comenta Sureda, que, abans de fer les maletes, va completar un postgrau de comptabilitat per preparar-se per aquesta nova aventura.

La jove reconeix que els inicis no van ser fàcils: «Les primeres dues o tres setmanes varen ser un poc dures perquè estava tota sola, però ràpidament vaig trobar el meu lloc». Ara, assegura que s’ha adaptat perfectament a la vida a Mèxic gràcies a la gent, que descriu com «molt agradable i humana».

Maria Sureda, la mallorquina que viu a Mèxic, a Mallorca. / M.S.

Destaca també algunes diferències culturals que li han cridat l’atenció. «Els mexicans són molt més sensibles en el bon sentit, tenen molt en compte les emocions i la forma de comunicar-se», explica. També destaca l’energia i la dedicació dels mexicans a la feina: «Aquí la jornada laboral és més extensa, i els comerços no tanquen ni els diumenges. L’altre dia cercant una perruqueria vaig trobar-ne una oberta a les nou del vespre un diumenge. Vaig pensar: ‘Aquesta gent no dorm? No descansa?’», recorda entre rialles.

En el seu temps lliure, na Maria aprofita per explorar el que Mèxic té per oferir: «Els caps de setmana descobresc platges noves i ciutats a prop de Cancún. És un país enorme i ple de coses a fer». Tot i que formava part d’un equip de vòlei federat a Palma, confessa que no ha tingut temps per dedicar-se a l’esport a Mèxic, però té pendent provar el surf d’estel, molt popular a la zona.

Com molts expatriats, Sureda enyora la seva família i les seves amigues: «El seu suport és el que més trob a faltar. També el menjar casolà, tot i que aquí es menja molt bé». Els tacos i les formatjades són del seu gust, però no substitueixen els plats mallorquins. També enyora l’hivern: «Trob a faltar passar fred, posar-me un jersei o una bufanda».

Malgrat això, Maria està descobrint la gastronomia local. «Avui he provat un dolç mexicà que es diu Concha mexicana, que em recorda una mica a la coca de patata, però més dolça i amb una textura diferent. També he tastat el cebiche, i m’ha encantat».

Maria Sureda guarda amb estima algunes paraules mallorquines que li evoquen records d’infantesa, com «baf», perfecta per descriure el clima humit de Cancún, o «veciada», una expressió que li deia la seva padrina.

Amb entusiasme, la jove de Palma descriu aquesta etapa de la seva vida com «molt intensa, amb moltes coses noves i divertida». La seva aventura a Cancún només ha començat: sense previsió de tornar a casa, abraça el desconegut i gaudeix cada capfico a la mar Carib com si fos el darrer.