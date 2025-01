Taller de cuina i nutrició al Club Diario de Mallorca amb Carlota Sobrino de @nutriconciencia_

El pròxim 30 de gener, de 18 a 19.30h, els amants de la cuina saludable tenen una cita imperdible al taller de cuina i nutrició impartit per Carlota Sobrino, una jove apassionada de la gastronomia i experta en nutrició. L’esdeveniment començarà amb una copa de vi de benvinguda, per crear un ambient relaxat i acollidor.

En aquest taller, la creadora de contingut ens ensenyarà com preparar un brownie sense forn, una recepta fàcil i deliciosa que demostra que l’alimentació saludable no està renyida amb el plaer culinari. A més, compartirà consells nutricionals pràctics per incorporar plats saludables i productes locals de Mallorca al nostre dia a dia.

Amb només 21 anys, Sobrino està cursant l’últim any del Grau en Nutrició i Dietètica a Palma, i ja és una creadora de contingut coneguda per la seva plataforma @nutriconciencia_, on inspira milers de persones a menjar de manera conscient i sostenible. La seva filosofia defensa l’ús de productes locals, frescos i de qualitat, i el seu objectiu és fer accessible l’alimentació saludable per a tothom, amb receptes senzilles basades en l’evidència científica.

El preu del taller és de 10€, amb una tarifa especial de 5€ per a subscriptors. Una oportunitat d’aprendre amb una prometedora dietista i gaudir d’una experiència culinària única. Més informació i inscripcions a la web del Club Diario de Mallorca.

COMPRA LA TEVA ENTRADA AQUÍ