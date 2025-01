Constança Ramis 'Cotorrita', divulgadora a Tik Tok: «Es pot fer contingut en català i té èxit, potencia la vida i la cultura de Mallorca»

Amb el lema «Lo local és global», Constança Ramis es dedica a difondre tradicions, història i cultura mallorquina al seu perfil @co.torrita. Ja sigui comparant una Stanley Cup amb una carabassa tradicional o descobrint els racons més amagats de Ciutat, aquesta «tia xulíssima» té un do per transformar allò quotidià en tot un univers creatiu. Nascuda a Palma el 1995, és molt més que una creadora de contingut. Amb una formació que travessa fronteres –graduada d’Economia i Relacions Internacionals i amb un màster en Estudis Globals–, aquesta mallorquina ha passat per Holanda, Turquia, Suècia i els Estats Units, però fa un any i mig va sentir que Mallorca la «cridava» i va decidir tornar a casa.

Què li va inspirar a començar a crear contingut sobre Mallorca?

Sempre m’havia cridat l’atenció fer vídeos, però mai m’havia llançat. Aquest any, com que tenia una feina més estable del que havia tingut fins ara, em faig fixar que n’hi ha un grup de ties xulíssimes a la península que fan divulgació amb un llenguatge més proper per a la gent jove. Vaig veure que aquí això no es feia. Hi ha molts de perfils a xarxes recomanant plans a Mallorca, però falta qualque cosa d’identitat. A vegades pensam que el que tenim no és bo i em feia ganes demostrar que tenim cultura i que som molt més del que creim. Ja fa cinc mesos que vaig començar a pujar vídeos i, tot i que tampoc faig tant, ha tingut una acollida súper bona.

Com és el seu procés creatiu? D’on treu els temes pels vídeos?

Al principi, volia que fos un procés participatiu; és a dir, jo demanant a seguidors que fer. Molts de creadors de contingut, el que fan és xerrar de coses que ja saben i jo, malgrat que sigui de Mallorca, n’hi havia moltes coses que no sabia. És una de les coses guapes d’aquest projecte, que aprenc jo i aprenem tots. És un mix, idò, entre el que em diuen i el que se m’ocorr passejant. També, m’inspir molt en Diario de Mallorca i altres mitjans. Per cada vídeo, mir cinc articles de distints llocs per contrastar xifres. A vegades, tinc por de dir alguna cosa malament.

És una feinada fer la recerca, adaptar el llenguatge a les noves generacions, als contextos digitals...

Tenc molts de problemes en centrar-me en un mateix tema molt de temps, crec que pot ser un tema generacional. Ens ensenyen moltes de coses a l’escola de les quals no ens recordam, o bé perquè no ens les han explicades bé per falta d'interès o del que sigui. Jo intent explicar les coses com m’agradaria que me les haguessin explicat a jo.

Per què Instagram i TikTok?

Vaig escollir Instagram perquè és el que jo faig servir i TikTok per acostar-me a la gent de la meva edat, i per tenir referents, mirar més o manco que funciona i que no. Després, cada persona és un món, a qualcú li pot funcionar una cosa i a tu no.

Quins referents té vostè?

Cabrafotuda, per exemple, que és un creador de contingut de València ho fa súper bé, és increïble. A l’illa, està Parlars_mallorquins, m’encanta el que fa. També, en català, hi ha un grup de Mallorca que es diu Reïna i, que existesquin, és la demostració de què no fa falta tengui el mateix producte per triomfar. Hi ha por de fer servir el mallorquí a les xarxes per molts de motius; por que a la península t’hi caigui odi dels que no reconeixen la llengua catalana; por que a la Comunitat Valenciana o Catalunya no se't senti perquè no xerres com ells, etc.

Ha notat més interès per la cultura local entre els joves d'ençà que s’ha popularitzat fer aquests vídeos?

Un munt, és increïble. Quan qued amb les meves amigues de l’escola de tota la vida sempre em diuen que aprenen amb aquests vídeos. Em fa molta gràcia. Potser gent que, de primeres, no sent o veu contingut en català, està veient que té èxit.

Creu que hi ha el risc que es perdin algunes tradicions si no es difonen entre les noves generacions?

Sempre hi ha risc que es perdin tradicions, de fet, en cada generació es perd qualcuna. Això no té per què ser dolent, també es creen de noves, que són reinterpretacions de temps passats o adaptacions. També existeix el risc que s'homogeneïtzi tot; hi ha clars exemples, com Halloween o el Pare Noel. Arran d'un pensament més reivindicatiu, s’han creat noves tradicions locals que rompen amb això. Les confraries de Palma, tot i ser antigues, fa deu anys no despertaven tant d'interès com ara. Abans, les teves amigues podien pensar que eres una tia antiga per estar a aquests grups i ara volen participar d’aquest sentiment de comunitat.

Com creu que el contingut digital pot ajudar a revitalitzar el mallorquí?

Si es veu que es pot fer contingut en català i encara té èxit, potencia la vida i la cultura d’aquí. Si ningú ho fes, no es normalitzaria la nostra llengua. S’ha de tenir clar a qui es vol arribar; si vols arribar a la gent de l’illa, per què no t'expresses en català? Jo vaig començar fent vídeos en castellà, quan encara no sabia per on volia tirar, però de seguida vaig pensar que si em dirigia als mallorquins ho havia de fer en mallorquí. És fer introspecció, fer un pensament.