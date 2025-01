Biel Sastre, mallorquí a Amsterdam: «Confessaré que he substituït el Laccao pel Chocomel»

Amb només 21 anys, Biel Sastre ja ha rodat entre Mallorca, Madrid i Amsterdam. Des de jove, va sentir la cridada de les arts escèniques, i als 18 anys va partir cap a la capital espanyola per estudiar interpretació. Després de graduar-se el 2024, va decidir ampliar els seus horitzons acadèmics cursant un grau en gestió d’esdeveniments i agències de viatges.

La seva vida va fer un gir inesperat amb l’oportunitat de fer un Erasmus+ a Amsterdam. Tot i no tenir la ciutat al punt de mira, va decidir arriscar-se i acceptar el repte: «No tenia ni idea d’Amsterdam i no tenia pensat anar-me’n a viure a l’estranger, però quan se’m va presentar l’oportunitat, vaig fer un cop de cap».

Una ciutat culturalment vibrant

Actualment, treballa en una empresa de turisme a la ciutat. El seu dia a dia, com explica, és intens i ple d’activitat. Cada horabaixa, té un pla cultural diferent per fer: «Aquí hi ha moltíssima cultura. Amsterdam és la ciutat amb més museus del món. Anar al cine costa només 18 euros al mes per als estudiants. Al teatre, també hi ha molts de descomptes. És una ciutat que inverteix molt en cultura i art».

Tot i la feina, ha trobat temps per fer un grup d’amics, molts d’ells catalans i mallorquins:«Enyor la cultura mallorquina. Xerrar amb algú que sap que és Cala Deia, Sant Jordi o Sant Antoni t’apropa bastant. Els amics són com ca teva quan estàs a l’estranger».

Xerrar amb algú que sap que és Cala Deia, Sant Jordi o Sant Antoni t’apropa bastant

Clima i hospitalitat: les grans diferències amb Mallorca

La diferència cultural entre Mallorca i els Països Baixos l’ha impactat especialment: «Si a un restaurant hi ha una taula de vuit persones, i només n’hi ha tres dinant, si vas amb la teva parella pots asseure a la mateixa taula. També, les cases no tenen persianes, es veu tot, com la gent fa la seva vida. Jo tampoc en tenc, i t’acostumes. A Espanya som més xafarders». A més, el clima nord-europeu li ha demanat una adaptació: «Després de l’estiu a Mallorca, arribar al setembre i trobar-me amb 10 graus em va xocar». Però, assegura, el sol també surt de tant en tant.

Les bicicletes, un dels símbols d’Amsterdam, han estat un altre descobriment per a en Biel: «Hi ha de tota mena, des de triples fins a rodones i amb remolcs enormes. Aquesta ciutat és com un univers paral·lel». Tot i el desconeixement inicial, s’ha adaptat a aquesta forma de vida i fins i tot considera aprendre la llengua neerlandesa així com li agradaria que la gent que vengués a viure a Mallorca aprengués la seva.

Records de l'illa

Pel que fa a allò que enyora, ho té clar: «Trob molt a faltar la meva família, les festes, el menjar i el clima». A Amsterdam, el menjar processat li recorda encara més la qualitat de la dieta mediterrània, això sí, ha trobat un substitut curiós per al Laccao: el Chocomel neerlandès, del qual ja diu ser un fidel addicte. «He de confessar que ho he substituït; no és millor, però està molt bo», afegeix.

Malgrat estar lluny de casa, en Biel no oblida la riquesa cultural i natural de Mallorca: «Si pogués dur un tros de l’illa a Amsterdam seria la Serra de Tramuntana que inclou, a més, molta cultura, molts de pobles com Deià, Valldemossa, Escorca o Lluc. Això els falta aquí». Però és el mallorquí, la seva llengua, el que més estima. «El mallorquí és la millor llengua del món», sentencia. Paraules com ‘ca’ o ‘padrí’ tenen un significat especial per a ell:li recorden qui és i d’on ve.