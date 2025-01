Eva Mas Palmer, de Mallorca al Japó: «El respecte pels espais públics aquí és admirable»

Eva Mas Palmer, una jove de 21 anys de Mallorca, viu una experiència transformadora. Estudiant quart de grau d’Arquitectura a la ETSAB, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, aquest curs ha fet les maletes per viure una aventura a l’altra punta del món. Es troba actualment a Tòquio, cursant el seu Erasmus a la Universitat de Waseda, una de les institucions més prestigioses del Japó.

Un bot a l'altra banda del món

La decisió d’escollir aquest país com a destinació no va ser casual. «Sempre he tingut clar que vull conèixer el món i diferents cultures. Quan vaig veure la llista de destins d’intercanvi de la meva universitat, vaig voler escollir el lloc més llunyà i diferent de la cultura occidental possible», conta. L’atractiu principal del Japó per a Eva és la seva organització social i el fet que, tot i ser la ciutat més poblada del món, és extremadament segura.

Una de les diferències més notòries que ha observat en el sistema educatiu japonès és la llibertat acadèmica. «Tenim total llibertat per escollir els temes que més ens interessen per als treballs. A Espanya, almenys en el meu grau, tothom fa exactament les mateixes assignatures i treballs».

El seu dia a dia a Tòquio és ben complet. A més de les classes i treballs grupals, forma part d’un club universitari que organitza excursions gairebé cada cap de setmana. «Gràcies a aquest club estic descobrint llocs increïbles al voltant de Tòquio que mai hauria conegut pel meu compte», explica la jove.

L'estudiant d'arquitectura de Mallorca a Tòquio. / E.M.

Diferències culturals amb Mallorca

Les diferències culturals també han deixat empremta en la seva experiència: «El canvi més gran és que ells prioritzen la col·lectivitat abans que l’individu. Està molt mal vist menjar al carrer o parlar en el transport públic per no molestar els altres. El respecte pels espais públics és admirable».

Per una altra banda, el principal repte que ha trobat és l’idioma: «Tot i portar deu mesos aprenent japonès, és molt complicat comunicar-se. Però els japonesos són tan respectuosos i amables que sempre intenten ajudar encara que no parlin anglès».

Encara que l’apassiona la gastronomia japonesa, amb plats com els takoyakis o l’okonomiyaki, somia de menjar una panada de pèsols o unes bones olives trencades. En el seu temps lliure, gaudeix d’activitats típiques japoneses, com anar al karaoke amb les seves amigues de la residència: «Al principi no entenia la gràcia, però ara ens passem hores cantant les nostres cançons favorites».

Del Japó, Eva es vol emportar la seva filosofia de vida. «Mai he vist ningú discutint pel carrer o tractant malament a altres. Tot i tenir un mal dia, no ho descarreguen amb els altres. Això és quelcom que definitivament vull incorporar a la meva vida quan torni», afirma.

La seva paraula favorita en mallorquí és «oratge». «M’encanta la musicalitat d’aquesta paraula i em transporta a les tardes d’estiu amb la meva família davant del mar. Representa els millors records de la meva infantesa», recorda la jove estudiant. Eva Mas Palmer tornarà a Mallorca essent una persona diferent, amb una motxilla carregada d’històries i ramen, però té clar que tornarà.