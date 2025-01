IDÒ presenta la seva llista de reproducció col·laborativa.

Si alguna vegada t’has deixat anar per una cançó que sembla haver estat escrita per acompanyar-te en un moment concret, ‘La Llista’ és per tu. Aquesta és la nova secció del projecte d’IDÒ! on cada setmana farem una selecció de cançons balears que et transportaran a paisatges coneguts i et faran viure emocions compartides. És també una invitació a participar-hi: pots suggerir les teves cançons favorites a través de les xarxes socials (Instagram i Facebook) de Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. La música és nostra i volem compartir-la.

Recomanacions del 3 de gener de 2025

Hi ha pocs artistes capaços de captivar amb tan sols un minut i mig de veu a capella. Júlia Colom ho fa amb una facilitat desarmant, fent ostentació de la seva capacitat vocal (i pulmonar). Escoltar Que m’abrasava és presenciar una reverència cap a Mallorca que sembla arribar fins al fons de la terra. Una carta d’amor a les nostres arrels i sons.

Imagina-ho: has passat tot el matí a una cala, has dinat un tupper de trempó fresc fet per ta mare, i mentre l’embat t’acarona la cara i sents el xubec al cos, als auriculars sona Suenyos Garau. Aquest és el so d’un veritable Diarro. No cal esperar a l’estiu per sentir aquesta pau i manca de preocupacions: reprodueix el disc d’aquest artista balear, tanca els ulls i no pensis en res.

Si la calma t’avorreix i necessites ritmes frenètics, no busquis més: Raggaetonpare és la definició del millor pop-rock balear actual. Amb un so ple d’energia, són capaços de convertir qualsevol moment en una festa. Hi ha dies a la redacció en què la idea de fer un ‘pogo’ amb els companys sembla massa temptadora. Només cal escoltar Hores Baixes per encendre aquest esperit. Ritmes accelerats, un punt d’agressivitat controlada i el so autèntic de qui es diverteix al garatge de casa seva fent-la grossa.