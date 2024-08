Sofia Pérez 'Actriu': «Separar-se de la Mediterrània és perdre una part de tu mateixa»

Na Sofia Pérez va néixer el 1999 a Palma, és actriu i viu a Londres. Es va criar al barri de l’Escorxador encara que sempre ha estat molt vinculada amb Barcelona perquè la seva mare és catalana. Quan pensa en la infància, el que més recorda és el que li deien: «Ets massa sensible» i aquest tret va marcat la seva trajectòria professional, «em va portar a obsessionar-me amb el teatre», afegeix. Aquest clic l’endinsar a una de les carreres amb les perspectives laborals més complicades, la interpretació.

La jove actriu a una sessió fotogràfica. / D.M

Era un Nadal a Barcelona quan na Sofia, en tretze anys, estava asseguda a la quarta fila del Teatre Nacional de Catalunya per veure l’obra teatral ‘Els nostres tigres beuen llet’, d’Albert Espinosa. La temàtica era molt propera a ella; la demència, el dol, la pèrdua de memòria i la identitat que es dissol, «a la meva àvia li havien diagnosticat Parkinson, que havia derivat en demència i, feia poc, havia oblidat el meu nom. Entre llàgrimes l’obra va ser alliberadora a la vegada que dolorosa». Recorda el sentiment que sentí: «Això és el que vull fer amb la meva vida. Vull ser capaç de contar històries que emocionin, que ens completin, que ens facin millors».

Va estudiar Interpretació Textual a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Tot i això, sempre havia somiat en anar-se’n a Londres, però no era possible per qüestions econòmiques. Després de dos anys estalviant, va ser acceptada a la primera en el MA Acting a una de les prestigioses universitats, Arts Educational Schools de la capital.

Viu a Chiswick on es troba la universitat. El seu dia a dia comença en repassar textos o fer exercicis de dicció britànica. A les nou del matí comença les classes. Les tardes es dediquen sempre als assajos i torna a casa per sopar a les set de l’horabaixa, «com una bona anglesa», afirma.

Són moltes les oportunitats que té a la capital anglesa com treballar i ser dirigida per Josh Seymour, director associat de, Hello, Dolly! També ha pogut actuar en un teatre del West End o la Royal Shakespeare Company. Però el que mai hauria pogut firmar amb una agència de representació a Londres.

Veu més diferències que semblances entre els dos llocs. A Londres, la gent és molt més reservada, hi ha poc sentit de comunitat i, en general, les relacions li semblen més superficials, «en tot cas, si no fos per la universitat, crear vincles propers hauria estat molt més difícil que a Mallorca», puntua. El que més enyora de casa, a part de la meva família i les meves amigues de tota la vida, és el mar, «per a un illenc, separar-se de la mar Mediterrània és com perdre una part de tu mateixa», assenyala. Tot i això, intenta compensar-ho passejant pel pintoresc del riu Tàmesi.

«No té el mateix pes dir I love you que 't'estim'»

Conta que parla el català cada dia: «En realitat la meva vida ara mateix és en català o anglès, el que no utilitz quasi mai és el castellà, el meu accent sempre ha estat una mescla estranya entre el mallorquí i el català». Amb les seves amigues angleses tradueixes dites mallorquines «qui pets envia merda espera», és un dels seus dits preferits. «Una cosa que trob molt graciosa que fan elles amb mi és que un dia vam tenir una conversa on jo els vaig explicar que no tenia el mateix pes dir I love you que 't'estim' i, ara, quan ens acomiadem totes em diuen 't'estim' amb un accent anglès molt divertit», conta entre rialles.

«La veritat és que no tinc on partir quan m’enyoro»

D’adolescent sempre demanava als seus pares que «perquè m’havien decidit criat a Mallorca i no a Barcelona, que allà hauria tengut moltes més oportunitats». Ara pensa que «aquella Sofia adolescent no podia ser més desagraïda». L’enyorança és encara un sentiment constant amb el qual està aprenent a viure, però cada vegada està començant a acceptar que «no li fugirà mai i que no hi pot fer res». A vegades s’emociona pensant en la sensació de ficar els peus a la mar freda o passar un diumenge d’agost amb la família menjant paella i gelats, parlant i no fent res, «hi ha horabaixes que pagaria per poder menjar un llonguet al Bar Bosch amb el meu pare. Tant de bo et pogués contestar que algun lloc que em recorda a Mallorca, però la veritat és que no tinc on partir quan m’enyoro», conta de manera nostàlgica.

El darrer llibre que ha llegit és Napalm al cor de Pol Guasch, troba que «té un discurs molt interessant i una poètica preciosa». I la cançó que més escolta des que va partir a Londres és Batiscafo Katiuscas d'Antònia Font, «té alguna cosa que em transporta directament a casa», assenyala.

Ha sigut un any «preciós» per na Sofia i no el canviaria «per res del món», però també ha tingut les seves dificultats; moments de soledat i de preguntar-se si havia pres la decisió correcta d'abandonar tot allò que coneixia i començar una vida nova.

Però tots aquests dubtes es van emmudir aquest juny en estrenar la primera obra Three Winters dirigida per Gary Sefton. Era l'últim dia de funció i la seva família havia viatjat des de Mallorca i Barcelona, «havia sigut un mes i mig d'assajos molt intens, estava molt emocionada però a la vegada molt cansada». Recorda fer l'escena final i sentir les últimes notes de la cançó que tancava l'obra i pensar: «No sé què passarà amb la meva vida, ni amb la meva carrera ni amb el meu futur, però aquest any sempre haurà valgut la pena».

«Les Balears necessiten deixar de centrar-se exclusivament en el turisme i començar a impulsar altres sectors, com el de l’art»

Veu difícil tornar a Mallorca, però també li agradaria crear relacions laborals a Barcelona o Madrid, per tenir un futur més a prop de casa i dels seus. «Tornar a Mallorca sembla una possibilitat complicada. Les Balears necessiten deixar de centrar-se exclusivament en el turisme i començar a impulsar altres sectors, com el de l’art. Comptem amb persones molt capacitades, amb visions artístiques precioses, però cal que el govern inverteixi recursos i esforços per donar un futur als artistes balears. hi ha oportunitats laborals per pocs», conclou.