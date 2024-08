Mateu Homar 'Seminarista i DJ': «Qui sent vocació a Déu no s’atreveix a dir-ho per por»

En Mateu Homar va néixer dia 2 de novembre de 2004. «Néixer el dia dels difunts sempre m’ha semblat una paradoxa», afirma entre rialles. És un jove de denou anys, alegre, segur de sí mateix i amb ganes d’explicar la seva vocació i la dedicació al Déu. També transita en un món ple de dubtes i afirma que, «dubtar, en aquesta vida, és inevitable». Però, dins aquests dos mons tan foscos per alguns i ple de llums per altres, com ara, l’església o DJ, sempre hi troba l’amor de Déu per seguir sent qui vol ser i com vol ser.

Quin va ser el moment en què sent que ha de dedicar la seva vida a Déu?

Tenia nou anys. Es va morir la meva padrina i vaig notar que em faltava alguna cosa. Després de fer-li totes les obsequies, aquell món em començà a estirar. No com a qualsevol persona que seu al banc i escolta la missa, sinó de dedicar-m'hi d'una altra manera, de pujar a l'altar i ajudar el capellà. A finals de novembre del 2015 el capellà del seminari vengué de visita i coincidírem. El primer dia no em va agradar gens. En entrar, estaven resant i jo no em sabia quasi ni el Pare Nostre. La primera presa de contacte va ser dins la capella i encara que no em vaig sentir a gust, alguna cosa em deia que havia de tornar. Arran d'aquí, la meva visió va canviar, resar em donava pau i em feia acceptar les coses, com que les persones no desapareixen sinó que les dus dins teu i tot això m'ha fet arribar a qui som avui.

I entrà al Seminari menor?

El seminari menor era un pic cada mes, però mentrestant, cada seminarista estava escolaritzat. És un procés discernit, la pròpia persona, seminarista discerneix sobre un director espiritual o amb el capellà de la seva parròquia per descobrir si el que realment es sent és la servitud a Déu; i si segueix el camí per ser capellà, diaca, una persona religiosa o laica. No he conegut millors persones que dins el seminari.

I vostè cap on es dirigeix?

De moment, cap a sacerdotal.

«Vaig sofrir un assetjament terrible per part dels meus companys»

La seva família ha estat un factor important a l'hora de perseguir el seu somni?

En tot moment m'han recolzat. El problema va ser a l'escola, quan vaig exposar el que m'agradaria ser vaig sofrir un assetjament terrible per part dels meus companys, ho vaig passar realment malament perquè no entenia per què allò era motiu de blasfèmies. Vaig acabar amb psicòlegs per l'ansietat que em causava. Vaig intentar ser fort i tirar-m'ho a l'esquena i, sí que he de dir, que encara que es burlessin de mi em donava força per pensar que havia de fer i seguir el que jo em feia feliç. De fet, durant les processons del dia del Corpus o a les comunions m'agradava vestir-me perquè ells em veiessin i ho feia amb un orgull increïble, «vosaltres rieu de mi, però jo faig el que m'agrada». Jo no jutjava a ningú i tenia motius per fer-ho, però no volia que ningú sofrís el que jo sofria per ser qui volia ser.

El jove seminarista, Mateu Homar. / D.M

Creu que molts de joves tenen aquesta vocació i no l'expressen per por a sofrir el mateix que vostè?

Moltíssims. Avui en dia hi ha el rol de què l'església està molt antiquada i té posada una etiqueta més aviat dolenta. Des de petits ja ens desvinculen de la religió i no ens donen oportunitat de formar-hi part. I clar, molta gent jove que sent vocació o li ha passat el mateix que jo, no s'atreveixen a dir-ho per por.

«No fa falta ser capellà per dubtar, és una cosa intrínseca»

Què es sent donant servei a Déu?

És la pregunta del milió. La vocació és molt mal d'explicar, sigui religiosa o de qualsevol tipus. Quan tu t'enamores d'algú no pots explicar el que es sent, només es pot entendre, o no, el que es veu de l'altra persona. Jo sent amor a Déu, sent que ell em crida. Estic passant per un procés de dubtes, perquè sempre hi són, no fa falta ser capellà per dubtar, és una cosa intrínseca. Però hi ha alguna cosa que em diu «atura i reflexiona» i sé que és ell. He passat per molts de processos de dubtes i tot això m'ha ajudat a seguir.

Creu que una persona creient té la vida més fàcil que una que no ho és?

Evidentment, una persona que creu i té fe, té esperança. Quan es creu en Déu es pensa que quan s'acaba la vida terrenal es segueix, d'alguna manera, al Regne de Déu. Perquè el Senyor no ens farà persones per a després, una vegada morts, acabar-se tot. Però clar, ja estam xerrant d'un tema de fe i esperança i de no tenir por. Els cristians que creiem amb això no tenim por a la mort, no estam xerrant de facilitat sinó de tranquil·litat i esperança en una vida eterna.

No s'hauria de decidir una vegada s'és major d'edat si dedicar-se o no al servei de Déu?

Per això hi ha un seminari menor i un seminari major. Al menor et donen unes pautes per saber si de veritat el que sents és dedicar la teva vida al Senyor. Aquest seminari és més lliure en el sentit que hi has entrat perquè sents alguna cosa. És un pic al mes, dos dies a la setmana. Pots assistir a les trobades, a les xerrades... i a totes les activitats que es proposen. Una vegada s'acaba l'estudi bàsic, es necessita un batxillerat o un grau superior per entrar al seminari major, però ja has descendit i has madurat i la decisió que prens té més consistència i és més raonada.

Mateu Homar vestit de Cossier. / D.M

I el seminari major?

Són sis anys, més un de pastoral i ja tens assignatures complexes; filosofia, teologia, metafísica, psicologia. Només estam amb homes. Mentre estàs al seminari es pot estudiar un grau universitari, de fet, és el que s'hauria de fer. Pensa que la missió d'un capellà és servir el poble, per tant, hi ha capellans, professors, advocats, enginyers, castrencs...

Quan s'entra en un seminari, viu allà els set dies i les vint-i-quatre hores...

Sí, però els cap de setmanes es visiten les parròquies que s’assignen en el seminari, per exemple, la de Santanyí, Ses Salines, Cas Concos, Sant Llorenç del Cardassar i Manacor. Ens aixecam prest i començam amb el res de Laudes, seguidament ens enfoquen el que farem durant el dia. A vegades visitam museus, ens visiten capellans missioners i ens donen xerrades, feim campaments, exercicis espirituals, club de lectures...

I aquests serveis a les Parròquies són remunerats?

No.

«Duen el cinturó amb les tres nusos que signifiquen: obediència, pobresa i abstinència»

Quina diferència hi ha entre capellans?

Els diaques permanents es poden casar i tenir fills, el capellà diocesà viu a la Rectoria i els franciscans viuen a un convent, segueixen la figura de Jesús, però el seu cap principal és Sant Francesc d'Assís. Duen el cinturó amb les tres nusos que signifiquen: obediència, pobresa i abstinència.

Què opina vostè que les dones hagin de dur l'hàbit de manera obligada i pels homes sigui opcional?

No són normes que hagi posat Déu sinó que ha implantat l'església i no són actuals. A dia d’avui, tant les monges com els capellans tenen total llibertat per posar-se l’hàbit com la sotana i no estan sotmesos a cap obligació de dur-ho. Els capellans podem posar-nos el cleriman que significa que has entregat el teu amor a Déu, però no és una cosa que s’hagi implantat de manera obligada. Per exemple, els Franciscans el duen sempre.

Tothom es casa amb Déu?

Sí, i de certa manera quan algú es casa per l'església també es casa en Déu.

«Tenc vocació de servei, però no sé si públic o religiós»

I quan es dubte?

Em preocuparia que no dubtés, sempre hem de dubtar, inclòs quan estàs amb algú. Sempre hi ha dubtes, no acaben mai, en resols un i en surt un altre, però sempre hi ha l'amor de Déu. Tenc vocació de servei, però no sé si públic o religiós. Ni quan estigui estudiant sabré si acabaré sent capellà o no. A més, la vocació et pot venir a qualsevol moment. Molts dels meus amics ateus han entrat dins el seminari per curiositat, perquè dubtaven de la seva vida. Mai saps quan et vendrà l'amor, ni la mort ni si quan et cases et divorciaràs. I si quan ets dins el seminari, vols sortir-ne demanes dispensa, dones un motiu i comença el procés. És llarg, perquè quan estàs consagrat s'hi han d'anul·lar tots els vots, és un procés similar a un divorci comú.

I si s'enamora?

Un ha d’estar obert a la vida. Decidim en primer lloc estimar a Déu però si la voluntat de Déu sobre tu és que coneguis algú, ja t’ho farà saber.

M.H representant el Dimoni dels Cossiers. / D.M

Parlem del pecat, què opina del sexe?

El sexe deslligat de l’amor no compleix la voluntat de Déu.

No està acceptat que dues persones del mateix sexe es puguin casar per l'església...

L’església creu que el matrimoni és la unió per amor d’un home i una dona, però per a mi, l’amor és amor.

Creu que l'església progressa amb la societat?

Crec que fins i tot l’església ha fet progressar la societat, per això convé que mai es dormi en la seva tasca. Però el pensament sobre aquest tema és lliure de cada un.

Vostè com a persona de denou anys que viu en un país lliure, considera que té llibertat?

Tu entregues el teu amor a l'església i a Déu. Igual que quan estàs en parella tens un compromís amb aquella persona i si el romps estàs cometent una infidelitat, és el mateix. Em sent molt més lliure dins el seminari que de fora.

I quan veu l'estil de vida d'altres joves, què en penses?

Que no han conegut la veritat de la vida. Hi ha les dues perspectives: ells no viuen el que jo visc ni jo visc la seva vida, em sap greu que no puguin conèixer aquesta realitat o que, almenys, la respectin.

Que considera un pecat?

Totes aquelles coses que s'allunyen de Déu. Parlar malament de l'església, quan ets un ordenat és pecat.

Creure en Déu però no en l'església, és possible?

«Som creient però no som practicant», per mi no és ser cristià.

Un seminarista pot entrar en un partit polític?

No, hauria de deixar el seminari, no pot fer pública la seva ideologia. Però la ideologia no té importància, el que hi ha d'haver és respecte i no hi ha respecte per res, ni dels uns cap als altres. Si no que la gran majoria és extremisme pur i cap extrem és bo, ni dins l'església.

La Bíblia és una faula?

Per res.

«Tot ho ha creat Déu»

Però vostè creu en la ciència?

Jo crec que en Déu i Ell és la font de la fe i de la raó. Tot ho ha creat Déu. Com explica un capellà a una persona atea que Déu ho ha creat tot? La metafísica, tot el que surt de la física t'ho ensenyen al seminari. La ciència existeix, però no en aquesta part perquè tot el que s’ha creat és motivat per la força del Senyor. L'explotació famosa del Bing Bang, per mi, no existeix.

I, ho creà Déu?

Sí. Això no significa que ho fes amb un acte de màgia, sinó que ho dotà tot de lleis naturals.

I qui creà Déu?

Existeix des de sempre.

Així doncs, no creu amb la teoria de l'evolució?

Crec que tota la motivació per evolucionar ha estat feina de Déu. Si em demanes qui ha creat qualsevol cosa et contestaré que ha estat el Senyor. I encara que no ho creguis la figura més important de Déu és la persona.

Si no hagués tengut la cridada del Senyor a què s'hagués dedicat?

No ho sé, em costa pensar ser una persona sense fe ni seguint aquest camí, però el que tenc segur és que formaria una família. Lo que figura no és si creus o no creus sinó el sentiment mutu entre tots.

Un seminarista DJ

Vostè és DJ...

Wagner deia que la música expressa l’etern i l’ideal. Si la gent em veies punxar amb una sotana no escoltaria la cançó i estic segur que normalitzarien a un seminarista jove que li agrada la festa, sortir amb els amics, el riure i representant l'església. És una manera de progressar.

«Si em professionalitzés, ho faria com a 'DJ La Sotana'»

Ser capellà o DJ, què elegeix?

El món del DJ amb el de l’església poden semblar molt antagònics, però la música és universal i a mi m’ha acompanyat des de petit, aprenent a tocar la xeremia, el tamborino o la guitarra. Per tant, hauríem de normalitzar que un seminarista jove, com jo, pogués ser DJ, de fet, si em professionalitzés, ho faria com a «DJ La Sotana».

Mateu Homar exercint de DJ durant les festes de Sant Pere. / D.M

Creu que ser DJ també és vocacional?

La música a mi em ve des de petit.

Quina cançó punxa sempre a una revetlla?

Haha, qui no posa La Potra Salvaje?

«Com a feminista escolta reggeaton encara que no estigui d’acord amb la lletra»

Què opinem del reggaeton?

A mi m'agrada molt, evidentment a ningú li agrada la lletra. Però és una manera de com a evolucionat la societat. M'agraden molt de gèneres i, entre ells, el reggaeton. Estic segur que vostè, com a feminista, l’escolta encara que no estigui d’acord amb la lletra.

Quin futur projecta Mateu Homar?

El futur que project és el de servir al poble de Déu. Pens que així com el Senyor ens vol tots units en una mateixa família, de certa manera els capellans, diaques... Són el motor del poble Sant a la nostra societat. Per aquest motiu un dels factors que més em crida l'atenció és, servir el poble que Déu ha creat. Indiferentment que una persona cregui amb Déu o no. Consider que quan ajudes a una persona o fas el que sigui per algú, em sent tan bé que tot això em continua motivant no a rendir-me en els moments de crisis, sinó a ser un exemple de superació constant gràcies al bon Déu, a l'Església, a tots els amics i coneguts del seminari i òbviament, a la meva família.