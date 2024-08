El cinema a la fresca arriba a Diario de Mallorca

Idò, el projecte editorial de Diario de Mallorca que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i neix amb l’interès d’impulsar la cultura mallorquina i de promocionar l’ús de la llengua pròpia va presentar, el passat dijous 29 d’agost a les 20:00, el cinquè esdeveniment de la temporada amb un cinema a la fresca als jardins del Club Diario de Mallorca.

Carlota Pizà, coordinadora del projecte IDÒ. / Zafirus

La vetllada va començar amb la presentació càrrec de Carlota Pizà, coordinadora del projecte IDÒ. Durant l’explicació els assistents pogueren participar a través de converses dinàmiques contant les seves pròpies anècdotes, records, suggeriments i opinions sobre la cultura, el cinema a la fresca, la idiosincràsia mallorquina, els elements típics o els llocs de l’illa Balear.

Un centenar de persones es reuniren per gaudir del film a la fresca, baix les estrelles i en català en un entorn únic. La pel·lícula que es projectà va ser ‘Estiu 1993’, dirigida per Carla Simón i narra la infància de la mateixa directora. El film es centra en la visió d’una nina de sis anys, la qual és abatuda per la mort dels seus pares, una notícia que li canviarà la seva vida, per aquest fet es veurà obligada anar a viure amb els seus oncles en un nou entorn rural on haurà d’adaptar-se. Una història que intenta contar una tragèdia des dels ulls d’una nina petita. Una mescla de sentiments que no deixà indiferent al públic present.

Públic assistent a la projecció de la pel·lícula. / Zafirus

L’empresa Conoscreen de Palma, dedicada en la instal·lació d’equips audiovisuals, va ser l’encarregada de la projecció de la pel·lícula. ‘Estiu 1993’ es projectà en una pantalla d’aire Airscreen airtight de 6,10 metres, única en el món.

També, la coneguda empresa mallorquina, Begudes Puig fundada el 1927 que actualment hi treballa la tercera i quarta generació familiar refrescava els assistents de les altes temperatures d’agost amb tota mena de begudes no alcohòliques, un referent de sostenibilitat.

El Club Diario de Mallorca oferí les tradicionals crispetes mentre es gaudia de la pel·lícula.