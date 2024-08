Fran Rubio: «Vaig tornar a Mallorca per venir-la cercar»

En Fran Rubio va néixer a Barbate, un poble de la província de Cadis. Va estudiar el Grau en Turisme a la Universitat de Sevilla i treballà en diferents hotels independents fins que va ser cap en recepció a un d'ells. «El que passa és que em vaig afartar de ser recepcionista i vaig pensar que havia de canviar d'aires», explica. En acabar el màster, el feien triar pràctiques i recorda que: «Vaig elegir Mallorca per tres motius; ascens laboral i nous reptes, les pràctiques que m’oferien eren d'un nivell molt alt i, el tercer, per canvi personal».

Actualment, treballa en el departament de Poduct & Brand development a l'empresa mallorquina Melià Hotels Internacional. Les empreses més importants del sector turístic són mallorquines, per el que hi ha moltíssimes més oportunitats i opcions de créixer i progressar professionalment a Mallorca.

«No sabia que em trobaria, però havia d'intentar-ho»

«El vespre entre el dia d'Andalusia i de les Balears del 2017 vaig conèixer una al·lota mallorquina, però jo havia de partit i ens vàrem haver de separar», explica. Durant aquest temps va estar vivint a diferents ciutats i coneixent llocs nous, «però el meu cap no podia deixar de pensar en ella», conta el jove andalús. «Vaig capacitar la meva vida personal, no era una situació fàcil, però després de nou mesos, em vaig decidir i vaig volar a Mallorca de sorpresa per venir-la cercar. No sabia que em trobaria, però havia d'intentar-ho», afegeix.

Varen començar una relació a distància i quan va tenir l'oportunitat laboral de tornar s'instal·laren a Palma i, fins avui, «ha estat la millor decisió que he pres», declara.

Com totes les històries, hi troba diferències entre Barbate i Mallorca, afirma que els mallorquins tenen un caràcter totalment oposat als andalusos, «per entrar al seu cercle costa un poc, però una vegada hi ets t'hi trobes com a casa».

La primera vegada que va arribar no pensava que «el català era tan present sinó que més aviat era residual, fins que ara m'he adonat que la llengua principal és el mallorquí».

Fran Rubio amb la seva filla Paz. / F.R

«He de dir que no m'ha fuit l'accent andalús i que cada dia faig un esforç perquè no el perdi. Encara que una telefonada als meus pares és un intensiu, em fa gràcia que quan tenc una conversa amb la meva família no m'entenguin, però intentar entendre a dos mallorquins de poble, també és molt complicat, només entenc onomatopeies», explica entre rialles.

«M'agradaria aquesta herència es vegi reflexa en el seu accent quan xerri el castellà»

El que enyora és estar devora la família i els amics de tota la vida, el dia a dia a Barbate és molt diferent del que té aquí. Enyora la forma en què es viu l'estiu i les estones de platges, del menjar ressalta que: «Després xerrarem del menjar mallorquí», i viure, no solament el dia de Carnaval sinó la setmana de festes. Per ell, és la forma d'expressar-se de la gent de Cadis, i són una crítica i una lluita contra el sistema, el poder i les injustícies que neix del poble. «M'agradaria que la meva filla pugui gaudir de les meves festes i tradicions i transmetre-li el sentiment cap a la meva terra i que aquesta herència es vegi reflexa en el seu accent quan xerri el castellà», explica.

És vera, que el que li recorda a Barbate és la vida de poble, que es conegui tothom i seure a la fresca. També hi troba diferències com el paisatge, les platges, les cales i, principalment, els horaris, «allà anem a dormir molt tard, els mallorquins sopen quan a Barbate es berena».

Comparteix la seva vida amb la gent d'aquí i conta que: «Tota la família de la meva dona que ja, també la consider la meva, és mallorquina i amb els amics i els companys de feina». En el seu temps lliure juga a bàsquet i passeja en bicicleta per la Serra de Tramuntana. Una de les coses que no ha deixat de fer d'ençà que és a Mallorca és el de jugar a la Play a distància amb els seus amics, a més, «jugar és compartir el temps amb ells», assenyala. La tradició que s'ha fet seva és la de les festes de Pasqua, fer panades, els rubiols i els crespells, «però no puc comparar-la amb l'Andalusa», afegeix.

«No em podia creure que era del que tant m'havien xerrat, però he de dir que en sop cada dia»

Quant a gastronomia, el que més li agrada són els Fideus de Vermar de Binissalem, tot i que hi ha una història amb el pa amb oli que vol contar: «Quan vaig arribar a Mallorca tothom em deia que havia de tastar-lo, vaig anar a un restaurant i, quan em varen posar el plat al davant, hi havia una llesca de pa amb coses, pensava que allò eren els entrants. No em podia creure que era del que tant m'havien xerrat, però he de dir que en sop cada dia». El menjar que més enyora són les pilotes de la seva mare, el pesacaito frito i els guisats.

Passa els estius a Mallorca, però enguany la meitat el passaran a Cadis. Les dades importants on ha d'agafar l'avió, tant sí com no, són les quedades amb els seus amics, aniversaris, noces i, una vegada al mes per visitar els seus pares, els seus amics i, principalment, el seu nebot.

I a la pregunta de si tornaria a Barbate, no té dubte, però com sempre diu «ja vos diré coses».