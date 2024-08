Teresa Gallego Amengual 'DJ': «Has de saber transmetre el que fas»

Quasi tot evoluciona i es simplifica. Un exemple és la paraula que defineix aquesta professió, «discjòquei». Aquest terme va evolucionar a «punxadiscos» i, baix l’acrònim PD, va acabar per apropiar-se de les sigles angleses DJ. La història és llarga, però es destaquen dos trets importants. Ray Newby és qui es considera el primer punxa discos de la història quan el 1909 reproduïa vinils a la ràdio. Però, qui va crear la famosa Diggola va ser l’enginyer britànic Ron Diggins, considerada la primera taula de mescles.

Tere Gallego punxant a un festival de música / T.G

Na Tere Gallego és educadora social i DJ emergent. La jove va néixer al 1995 a la capital del Raiguer i va ser al pub Sa Lluna d’Inca on va començar a punxar davant el públic. Encara que definir-se a un mateix sigui una mica complicat, es considera una persona molt transparent, sincera, extravertida, amiga dels seus amics i molt familiar.

«Viure de la música és molt complicat»

La DJ començà molt jove en aquest món. «Doncs encara no fa els dos anys que estic dins aquest sector. Des de ben petita m’ha agradat la música, de fet, era ballarina de ballet contemporani i clàssic», explica Gallego. En els darrers anys mostrava més interès pels DJ, li agradava posar-se devora ells i observar com punxaven. Un diumenge al matí, un dels socis de Café Milano d’Alcúdia van proposar-li punxar. Ells estaven interessats i veien el potencial que tenia na Tere i, ella, ho estava per dedicar-s’hi. Per això, durant un temps va aprendre com ho feien, com es mesclava la música, es va comprar una controladora i, a partir d’aquí, va fer-ho de manera autodidàctica. «Quan vaig considerar que estava preparada, vàrem tancar la primera data, no negaré que el primer dia tot eren nirvis, jo practicava a casa sense ningú i no sabia com aniria», a més, per na Tere, fer de DJ «no és una professió» sinó que és una afició de la qual gaudeix «com una nina petita». Encara que hi dediqui molt de temps, té la seva feina, és educadora social i actualment treballa amb persones amb discapacitat. Respecte a fer de l’oci la seva professió, explica que: «Viure de la música és molt complicat, ja que hi has de dedicar moltíssimes hores i ara mateix no dispòs d’aquest temps, però qui sap que m’ofereix el futur».

Les dones DJ’S

«Les dones anem agafant més força dins aquest sector»

En parlar del paper de les dones dins aquest sector i de si les oportunitats laborals són diferents entre homes i dones, considera que: «De cada vegada les dones anam agafant més força dins aquest sector, actualment, veus DJ femenines punxant a festivals de gran renom en l’àmbit nacional i em reconforta, així i tot, es veuen molts més homes que dones». Pensa que cadascú s’ha de fer el seu lloc dins aquest món i que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats independentment del sexe. Encara queda feina per fer? «Sempre queda feina i sempre hi ha coses a haver de millorar, però no sols en el món de la música, sinó en general, sempre he estat molt al corrent de DJ femenines, com puguin ser Innmir o Carmen de la Fuente», assenyala Tere Gallego.

El procés de creació no és fàcil, na Tere hi dedica molt de temps a preparar la música dies abans del lloc on ha de punxar, sobretot a aquells que són desconeguts . Els dies previs es posa a escoltar les darreres novetats que han sortit i, si li agraden, sempre les introdueix dins alguna llista. Per ella «una cançó m’ha de dir qualque cosa, per molt que estigui de moda, si a mi no em diu res, ni tan sols me la descarreg», assenyala.

«No conformar-te en què la ha anat bé, sinó per a la pròxima, fer-ho millor»

«Des de dins la cabina s’ha de saber veure i llegir la gent que està a la pista de ball, per tal de poder encertar amb la música i que puguin gaudir al màxim», de fet, s'han creat estudis especialitzats a professionalitzar aquesta professió, però amb l'avançada tecnologia qualsevol persona ho podria ser, «ja en som un clar exemple, encara que hi hagi fet moltíssima feina i hagi après molt durant el procés pens que has de tenir uns mínims de gustos musicals, que t'agradi la música i saber escoltar-la, però sobretot, ganes d'aprendre i superar-te a cada sessió. No conformar-te en què la ha anat bé, sinó per a la pròxima, fer-ho millor», assegura la jove DJ.

La jove DJ, Tere Gallego. / T.G

També, l controvèrsia de la IA està a l’ordre del dia, i de si és una nova manera de crear i innova. Així com està evolucionant la intel·ligència artificial, podria arribar el dia en el qual tot es faci a través d’ella, «sincerament, la IA em fa una mica de respecte alhora que em fa por». Considera que és una manera d’avançar i que «et pot ajudar, donar idees, però que no pot fer la teva feina. Podria punxar millor, tècnicament xerrant, però a mi, em faltaria una persona darrera la cabina per veure i sentir tot allò que transmet, és imprescindible».

Es parla molt de la soledat del DJ, del desgast físic i psíquic de la professió, peròna Tere té clar que: «En l'àmbit personal no m'ha passat, m'he sentit sempre molt recolzada pels meus. Si bé, és cert, que fer feina de nit al final cansa, no sempre dorms o descanses les hores que t'agradaria, però al final, si ho feim, és perquè ens agrada i gaudim. Si una cosa tenc clara, és que en el moment que no ho gaudeixi, serà el moment de posar punt final a aquesta etapa».

«Qualsevol cançó del reggaeton antic, sempre funciona»

La música local està pujant de manera notable els darrers anys, «fa maldir però sempre apost per artistes de l'illa, a aquest cas, O Erra. Si hagués de dir-ne un de fora, seria Arde Bogotá o Nil Moliner» i, per ella el festival de música electrònica per excel·lència és el Medusa de Cullera, València. Quant a la cançó que no pot faltar a la seva llista de reproducció, «qualsevol del reggaeton antic, sempre funcionen i la gent respon molt bé i per suposat, no poden faltar a la seva llista», assegura.

També, la forma de consumir música electrònica va variant, ara es cerquen els grans espectacles visuals i no només sonors, «totalment! Consider que, segons el lloc, està bé que t’acompanyin els llums i les pantalles. No és el mateix un festival que una discoteca i tot ha de tenir el seu moment. Si bé és cert, que moltes vegades la gent presta molta més atenció a allò que veu i no al que escolta, per això crec que és important trobar-hi un equilibri», explica.

També té somnis, com el de punxar a un festival d’àmbit nacional, però de moment, vol passar l’estiu de la millor manera possible, perquè «es presenta ben mogut».

Amb poques paraules

Un menjar mallorquí?

Caragols, sense cap dubte.

Una cançó o grup en català?

O-ERRA.

Si no fossis d'Inca?

Ara mateix estic vivint a Mancor amb la meva parella, i per això si, Mancor.

Una revetlla que no pot faltar?

Jo sempre tir cap a casa, Dimecres Bo!