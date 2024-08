Gemma Castellano: «Mallorca no és el que veia per la televisió i quina sort»

Na Gemma Castellano va néixer a Barcelona l'any 1990. Ha viscut tota la vida a Sant Feliu de Llobregat i des de fa vuit anys viu a Mallorca, al barri de la Calatrava de Palma.

Va estudiar el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i el de Publicitat i Relacions Públiques a la Ciutat Comtal i, mentre feia el treball fi de carrera, va començar una beca com a mànager d'una gran botiga a Barcelona. En acabar, varen oferir-li l'oportunitat de continuar amb ells, però amb la condició que el seu lloc de feina havia de ser a un altre indret, «em van donar diferents ubicacions i vaig optar per Mallorca», a més, «mai he tengut molt clar el que volia fer, no crec que la meva feina em defineixi com a persona i possiblement d'aquí a un temps em dediqui a una altra cosa», afegeix la jove catalana. Na Gemma dona molta importància a la seva vida personal i necessita una feina que pugui compaginar-ho.

Actualment, continua fent feina al mateix lloc, però les seves funcions han canviat i s’encarrega de gestionar tota la part de la salut, seguretat i els procediments de la botiga.

Va elegir Mallorca per proximitat a Catalunya. És un lloc que li permet tornar a casa a veure la família, els amics i la seva parella molt sovint. Ho va fer per aquest motiu i no pel que coneixia de l'illa Balear. De fet, la idea que tenia llavors de Mallorca era totalment diferent de la que té ara, conta que fa uns anys, «pensava que Mallorca era el que veia per la tele o el que m'havien dit que era: un lloc de festa, de platja, de turisme i que no tenia molta cosa més». Per sort, al cap de poc, es va adonar que no tenia res a veure amb el que havia vist i, «quina sort!»

«De fet, quan a vegades veig que hi ha gent que ve de vacances i només es queda a l’hotel, a la platja que té davant o només ve per la festa, em fa com a pena, perquè es pensen que Mallorca és això», afegeix referent al turisme.

El seu dia a dia Mallorca va una mica condicionat per la feina perquè no té uns horaris fixos. Treballa més als matins, però sempre condiciona el dia depenent de la seva jornada laboral. Quan no fa feina no és que tengui grans plans o una rutina molt marcada. El que més li agrada és passar l’estona amb els meus amics i passejar pels carrerons del centre de Palma. Referent al lloguer i la vida a la ciutat, assegura que: «Tal com estan les coses em consider una privilegiada per viure al centre. Vaig tenir molta sort amb el meu pis i que el propietari em mantingui un lloguer just».

Si s’enyora? «Sentiments d’enyorança a Barcelona no en tenc, trob molt a faltar als meus. Però t’adones que la vida ha continuat sense tu i que la que tu coneixies ja no existeix. La vida no es va aturar en el moment que vaig partir», conta la jove catalana.

Gemma Castellano a la platja de Son Bauló de Can Picafort. / G.C

Barcelona i Mallorca són similars referent al seu àmbit professional:«És a dir, a Barcelona hi ha més perquè és més gran, però la feina aquí i allà seria el mateix. I, actualment, preferesc el que m’està oferint Mallorca en l’àmbit personal».

Tot i que segurament hi ha moltes similituds entre Mallorca i Barcelona o Sant Feliu, no en sap dir gaires més enllà de les festes populars i les fires. Coneix molta gent de Mallorca, però no comparteix el dia amb ells, llevat de la que s’ha convertit en la seva millor amiga, una al·lota de Llubí. La va conèixer a la feina: «És una persona excepcional, conec a la seva família i són de les millors persones que he trobat. Tot d’una obren les portes de ca seva i et tracten com si et coneguessin de tota la vida», assegura. Així i tot, mai ha pensat que una persona és bona o dolenta, tancada o oberta depenent d’on és, sinó que va amb el caràcter de cada un.

També participa de la cultura mallorquina, va molt al cinema de Cine Ciutat o a la Sala Augusta i li agrada estar informada del que fan a Palma o pels pobles. La llengua també és un fet important. El seu dia a dia és en castellà perquè els seus pares i la seva parella son d’Extremadura i està acostumada a parlar-hi. Igual que a la feina, excepte amb un dels companys que va venir de Barcelona amb ella, «vam decidir parlar català entre nosaltres per mantenir-lo present i crec que va ser una molt bona decisió», assegura. Però amb tota la gent que ha conegut a Mallorca xerra en català.

De fet, na Gemma utilitza moltes paraules d’aquí, ja no diu «parlar» sinó que empra el verb «xerrar», també «nin» i «nina», «horabaixa», «ca nostra», «no passis pena», «moix» i, per descomptat, «berenar» en comptes «d’esmorzar». Tot i que pensa que el seu xerrar encara es nota que és de Barcelona, «fa un temps vaig estar amb la colla d’una amiga meva d’aquí i em creia que estava xerrant un mallorquí perfecte, però de seguida em van preguntar ‘però tu no ets d’aquí, no?’. Així que crec que encara no xerr mallorquí al 100%», conta entre rialles.

Passa els estius a Mallorca. Des de fa sis anys, les seves dues millors amigues venen una setmana de vacances perquè els hi encanta. Després, fa un viatge fora i parteix a veure a la família. Però, això sí, sempre passa Nadal a Barcelona, «la meva família no contempla la possibilitat de passar un Nadal separat».

Acaba de llegir Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres d’Irene Solà. També li agrada molt, moltíssim Manel i els Amics de les Arts. I de Manel té una especial fixació amb la cançó Ai, Dolors. Tot i que, de tant en tant, també escolta Zoo.

Quant a gastronomia illenca: «Ara mateix no puc viure sense la sobrassada amb mel. Mai a la vida ho hauria provat si no fos per viure aquí i, ara, és de les meves coses preferides», assegura. Si vol menjar alguna cosa típica mallorquina visita els cellers de poble, «però que no sigui molt turístic».

I si tornarà a Barcelona? «No ho sé. Ara mateix estic molt a gust aquí», conclou.