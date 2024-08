Sebastià Ballester: «Mallorca és sinònim de vida tranquil·la, estiu, llaüt i família»

En Sebastià Ballester va néixer a Establiments l'any 1984. En devuit anys i gràcies la seva afició a l'esport va partir a estudiar Administració i Direcció d'Empreses a ESADE, «una institució que obria moltes portes al món», assegura. I fa més de vint anys que viu a Barcelona.

Durant aquest període també ha viscut mig any a Alemanya i tres mesos a Nicaragua. A la Ciutat Comtal ha conegut un grup d’amics que considera la seva família i a la seva dona amb qui ha format una família juntament amb la seva filla Aina, «vàrem posar-li un nom cent per cent mallorquí», explica el jove empresari.

En l'àmbit professional ha desenvolupat la seva carrera en el món del màrqueting, just en acabar els seus estudis universitaris va entrar a Henkel, una multinacional alemanya. Després de set anys, va fer el salt al món esportiu i s'incorporà a l'equip de l'empresa esportiva ASICS i de la qual és el director de màrqueting d'Espanya i Portugal. Molta gent desconeix que l'acrònim de la marca japonesa enfocada a córrer, al tenis i al pàdel significa anima sana in corpore sano. Per això, el seu principal objectiu, és definir l'estratègia perquè ASICS sigui líder del mercat en calçat esportiu, «pels quals fem un producte realment superior», conta l'empresari. Al mateix temps, li dona molta importància a dur una vida equilibrada, estar amb la família, preparar mitges maratons i jugar tornejos de pàdel.

En Sebastià és un gran amant de l’esport, tant en practicant-lo com veient-lo. La seva vocació sempre ha estat ajuntar l’esport amb el món del màrqueting, per tant, a Barcelona hi té moltes possibilitats que, avui en dia, li costaria molt trobar a Mallorca. Pel que fa a les diferències entre les dues ciutats, creu que el ritme de vida de la Ciutat Comtal, «és més accelerat i es nota més l’ambició i competitivitat de la gent, l’oferta gastronòmica i social també és més abundant i diversa. Fer plans fora de la ciutat que impliquin una o dues hores en cotxe no suposa un esforç i, sobretot, el dinamisme de mercat». Quant a semblances, destaca la proximitat al mar, a la muntanya i el caràcter introvertit que assegura ser, «propi dels catalans». «Diria que el barri de Gràcia em fa tornar lleugerament a alguns barris de Palma, carrers estrets, places, gent al carrer, soroll i vida», esmenta refent a la ciutat.

La llengua predominant tant a casa com a la feina és el català, però «en treballar a una multinacional, l’anglès i el castellà també les fem servir diàriament», explica. Encara que després de vint anys ha adaptat una mica la llengua, sempre que coneix algú, en menys d’un minut li demanen si és mallorquí. Òbviament, continua emprant paraules típiques, però la que sempre crea controvèrsia és «berenar» perquè genera molta confusió als matins.

A l’hivern els agrada sortir a beure xocolata calenta per rememorar molts matins a Can Joan de s’Aigo. Quan arriba l’estiu intenten fer vida més a prop del mar. En l’àmbit culinari ho han intentat amb les coques de trempó i els crespells. Però, si volen menjar alguna cosa típica mallorquina, «aquí tinc les coses molt clares, i quan vull menjar mallorquí, anem a Na Mindona que està ubicat al Raval. Ho fan molt bé!», explica. A més, cada vegada que van a Mallorca tornen amb la maleta plena de coques de patata, crespells, ametlles torrades, pa moreno i panades.

Però conta que: «Una de les coses de què més orgull tinc és d’haver cofundat, amb set mallorquins més, un club de futbol sala només per mallorquins l’any 2011, el Mallorca CFS, un projecte que va durar fins al 2018 i en el qual més de 50 joves mallorquins van poder gaudir del seu esport preferit i competir a nivell federat rodejat de companys de l’illa. Avui, encara en quedem alguns per Barcelona i ens ajuntem molt de tant en tant».

Per en Sebastià, l’illa és sinònim de vida tranquil·la, ritme pausat, família i amistats de tota la vida. Per tant, durant totes les vegades que torna intenta és baixar el ritme i connectar amb la família i els amics.

«Sempre he passat els estius a Mallorca, més concretament a Porto Petro, on ja estiuejaven els meus padrins tant per part de mare com per part de pare», a més, «són dies de llaüt, platja, pescar, descansar i gaudir de la família» afegeix. Nadal i Pasqua tampoc fallen. Té un germà que viu a Mèxic i són dates assenyalades per coincidir tota la família.

Li encanta la literatura esportiva i destaca l’escriptor Martí Perarnau i els seus llibres al voltant de Pep Guardiola, Herr Pep. A més, és un gran fan de l’humor de La Sotana, «La Gran Enciclopèdia del Barça és un llibre amb el qual vaig riure molt», explica.

Dels grups en català que més escolta, conta que, «pot sonar a molt típic, però amb aquest ordre, serien Antònia Font, Els Amics de les Arts, Manel i darrerament, The Tyets. Addicionalment, a casa, també sona El Pot Petit per ordre de la nostra filla».

Quan li demanen per alguna anècdota, en recorda dues que sempre té en ment, «el cant que utilitzen els meus amics per engrescar-me o animar-me és la cançó de el Mallorca es un sentimiento...» ,explica entre rialles i cada vegada que ha recomanat a algun amic català que vingui a passar l'estiu a Mallorca, els ha agradat tant l'illa que acaben tornant cada any, «em consider un bon guia de la Mallorca menys transitada», esmenta.

I, si tornarà? «Sí, clar que sí», assegura. A curt termini és difícil, però dona per segur que més tard que prest arrelaran a Mallorca per gaudir el seu dia a dia a l’illa amb la família i els amics de tota de la vida després de tants anys fora.