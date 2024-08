Cinema a la fresca al Club Diario de Mallorca

Idò, el projecte editorial de Diario de Mallorca per a impulsar el català a les illes Balears presenta, dia 29 d’agost a les 20:00, el cinquè esdeveniment de la temporada amb cinema a la fresca. La presentació anirà a càrreg de Carlota Pizà, coordinadora del projecte als jardins del Club Diario de Mallorca.

La pel·lícula 'Estiu 1993' de Carla Simón. / D.M

La pel·lícula que es projectarà serà ‘Estiu 1993’, dirigida per Carla Simón. El film es centra en la visió d’una nina de sis anys, la qual és abatuda per una notícia que li canviarà la seva vida, per aquest fet es veurà obligada anar a viure amb els seus oncles.

La projecció de la pel·lícula es durà a terme gràcies a Conoscreen, empresa dedicada en la instal·lació d’equips audiovisuals.

A més, durant la projecció, es podrà gaudir i combatre la calor amb els refrescs elaborats amb productes locals, Begudes Puig.