Àngela Amer: «Mallorca, a l’estiu, té el color de tots els blaus»

N’Àngela Amer va estudiar INEFC i Publicitat i RRP. Va treballar durant dos anys a l'estudi d'art urbà de Boa Mistura a Madrid, on l'art la va captivar de ple. En tornar, va començar a treballar com a interina de professora d'educació física en el mateix temps que il·lustrava, «crec que la professió no ens defineix i, per això, som tota aquesta mescladissa de persona», conta la il·lustradora.

Com es defineix Àngela Amer a ella mateixa?

Com una persona curiosa, detallista, nostàlgica, alegre, espontània, empàtica i versàtil. M'agrada una bona estona de cafè, un llibre a tota hora, passejar fent fotografies de rètols vells, cuinar coses bones i gaudir d'allò que per mi és important, encara que siguin petites. I, de moment, a gairebé a tot li he trobat la part bona.

Graduada en Publicitat i Relacions Públiques i llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'esport, dues especialitats que es complementen?

En el meu cas, conviuen i sumen. M'he dedicat a ambdues coses i crec que això em dona la vida. La formació de professora era molt útil quan feia tallers murals amb infants i el domini del disseny m'ha permès fer material molt més atractiu per les meves classes.

«Hem de tenir cura del cos i de la ment, l’esport i l’art, jugar és la clau»

La creativitat i l'esport són dues de les disciplines per la millora de la salut mental, què n'opina?

Que és molt important tenir-ne mirament i, per sort, cada cop hi ha més conscienciació sobre aquest tema. Hem de tenir cura del cos i de la ment i, l'esport i l'art, la creativitat en tots els sentits i àmbits ens pot ser de molta ajuda. Al cap i a la fi, jugar és la clau. Sigui amb pintures o amb pilotes, tot és un joc i hem de saber treure'n la millor part, la més lúdica i constructiva, sense obsessionar-se a arribar a punts impossibles, en adquirir un estil molt concret... cercar la teva pròpia veu, la identitat i sentir-se bé. I, quan un no es trobi còmode, ser capaç de fer un canvi. Es parla molt dels adolescents, dels seus hàbits i passatemps, de les seves addiccions al mòbil i tot el paper de les xarxes socials. Convivint amb ells moltes hores al dia, m'adono que quan són més feliços es permeten jugar, corren, boten, s'encalcen i ser menuts. Quan els escoltem, els demanen com es troben i confiem en el fet que poden sortir-se'n. Avui dia, crec que la tasca dels docents no pot obviar aquests components emocionals i, en el món de l'esport, menys encara.

«Les tècniques es poden aprendre amb constància, hores i esforç, però hi ha quelcom que portem dins»

La capacitat de dibuixar es té innata o s'aprèn?

Ambdues. Les tècniques es poden aprendre amb constància, hores i esforç, però hi ha quelcom que portem dins. I, si això es fomenta, pot ser meravellós. Jo vaig aprendre a dibuixar, a fer fang, a jugar a voleibol... per què vaig tenir l'oportunitat de fer-ho i l'entorn adequat. I vaig aprendre a dibuixar amb l'ordinador perquè el tenia davant. Però el que no vaig aprendre, el que és infús, va ser l'interès per buscar un programa on fer-ho, per passar hores escoltant a classe fent dibuixos amb el trackpad i no deixar de fer-ho. Aquesta curiositat, surt de dins.

Cocarroideceba, d'on ve i per què aquest nom?

Com molts dels mallorquins que hem estudiat a fora, hi havia una època que els familiars ens podien enviar dos quilos al mes. Allò sí que era un bon contraban! Els de la meva amiga Maria, sempre venien carregats de cocarrois de ceba i, a mi, m'encantaven. En aquells anys va començar Fotolog i, quan cercava nom, aquests va ser el que em va venir al cap.

Les històries il·lustrades de n'Àngela Amer. / A.A

undefined

Com començà en el món de la il·lustració?

A casa, mon pare sempre ens ha fomentat l'art. Ell és l'artista: pinta, talla, dibuixa, inventa... De petites, pintàvem pedres a fora vila amb els cosins, i sempre hi ha hagut colors per casa. M'he passat moltíssimes hores de classe dibuixant, i sovint regalava dibuixos als companys i professors. Abstractes, amb línies i formes, dibuixos petits i frases dels meus grups preferits.

On i amb què s'inspira?

En el meu entorn, en les persones que m'envolten, en els llocs on visc. I, quan es tracta d'un projecte en concret, en les històries. En el passat, en el que ens ha fet arribar on som. En l'essència d'allò que representa i en la identitat.

Com és el seu procés de creació?

Molta recerca i capet. En els encàrrecs personals, les històries il·lustrades, a més d'imatges de les persones que han d'aparèixer en diferents moments, faig una sèrie de preguntes d'allò que es vol representar: com els defineixen, quins són els seus hobbies, com és la seva relació, gestos de complicitat... detalls que genera el record i l'amor d'aquella persona que fa el regal. Ho llegeixo, busco referències, construeixo personatges, faig esquemes dels detalls, invento situacions i, un cop llest, escric una història que doni sentit. I això, dona sentit al projecte.

Els dimonis de Mallorca il·lustrats a l'Hospital de Manacor. / A.A

Com s'il·lustra la complicititat que transmeten les seves creacions?

Em nego als encàrrecs de reproduir una imatge tal qual. Em semblen genials, però no és la meva manera de fer. Necessito més emoció, història. I cada un té la seva. Perquè, si ho pensem bé, no tothom ens definiria igual, ni donaria importància al mateix. I en això està la màgia: el regal és per aquell que el rep, i per aquell que el fa.

Què és el que més li agrada?

Poder crear records que mai han existit, però que ens haurien agradat. Unir en una imatge a padrins i nets que no han pogut conviure, regalar-los un moment que ens hauria agradat. Hi ha il·lustracions que han acompanyat en moments especials, fins i tot, en el darrer alè. I, això, no té preu.

«La Intel·ligència artificial encara no pot crear històries dels records»

Creu que les noves tecnologies ens resten creativitat o la faciliten?

És una arma de doble tall. Són molt útils si s'empren bé: pots trobar inspiració en imatges, en colors, aprendre tècniques, descobrir referents de tot el món... i això és meravellós. Pots fer feina amb gent a l'altra punta del món. De fet, l'ONG Giants, un projecte solidari amb el qual vàrem aconseguir recaptar 10.000 euros per enviar 12.000 juguetes a infants de Filipines afectats pel tifó Haiyan el vàrem dur a terme sense veure'ns mai, un a la Xina, un a Filipines, una a Barcelona i jo, a Londres. És cert que les aplicacions d'IA et permeten crear les imatges que vulguis. Però no poden fer la feina de crear una història dels records, de les emocions, i posar-les com a base. Encara no.

Tècnica digital o tradicional?

Jo faig digital, però m'agradaria aprendre més i sentir-me còmoda dibuixant amb tècniques més tradicionals.

«Moltes institucions no validen aquest tipus de feina, recorren a la via fàcil i més econòmica»

En una societat on tot és imatge, creu que la seva professió està reconeguda pel món de la cultura i per les institucions?

És una arma de doble tall, com tot allò relacionat amb el món digital. Són molt útils si s’empren bé... i això és meravellós. Encara queda molt per fer i la irrupció de les intel·ligències artificials no ajuda. Moltes institucions no validen aquest tipus de feina, recorren a la via fàcil i més econòmica, i es fan desastres. En el meu cas, vaig apostar per tenir una professió més estable.

Ha il·lustrat molts dimonis de Mallorca i treballa per marques reconegudes. Amb quin projecte es queda?

Del que em sento més orgullosa és el que vaig fer per les urgències pediàtriques de l'Hospital de Manacor, finançat per l'ONG de na Marga Somriu, que cerca humanitzar espais que poden resultar inhòspits, sobretot pels infants. Vaig crear un espai on els dimonis dels pobles de la zona i personatges populars acompanyen i entrenen durant uns moments complicats. Com a mallorquina, fer feina per Laccao també va ser una sort.

Un record il·lustrat. / A.A

undefined

Què opina de la cultura balear? Per quins artistes emergents aposta?

Potser no són emergents, però en il·lustració, soc fan de la màgia d'en Toni Galmés. També m'encanta la força de les imatges d'en Robert Campillo, les escenes estiuenques que pinta na Magda Trobat, la bellesa dels moments i cossos de la meva germana i fotògrafa, Marina Amer i de les paraules l'escriptora Marta Simonet. El talent proper és el que més m'estira.

Quins plans de futur té n'Àngela Amer?

De moment, esprémer l'estiu amb calma, gaudint-ne cada bocinada. I, si tot va bé, preparar els esbossos d'alguna història il·lustrada que pugui arribar a moltes cases. Tant de bo puguem parlar-ne aviat!

undefined

AMB POQUES PARAULES

De quin color és l'estiu a Mallorca?

De tots els blaus de la mar, dels turqueses als de la mar gran. De les combinacions immillorables dels fadrins i de les donzelles que hi neden i m'agrada perseguir, de la terra roja de camí a les cales devora ca nostra, del vermell de les figues acabades de collir, del sol quan se'n va tard i diu bona nit.

I la llengua i la cultura?

De color verd! Un verd reivindicatiu, amb una educació pública de qualitat, amb el que recordem que, aquí, la llengua no es toca, i que si estimem Mallorca, no l'hem de destruir. És feina de tots!

Llibres en català que ens recomani?

Mallorca, l'illa de les mil i una nits de na Maria de la Pau Janer em fa viatjar a una Mallorca cada cop més llunyana, i m'umpl d'enyorança. Les Calces al sol de na Regina Rodríguez Sirvent m'ha fet passar una molt bona estona.

I quina cançó o grup en català escolta?

Els Pets i Manel tenen un lloc important en la BSO de la meva vida. Ara per ara, Oques Grasses m'engresca molt, i na Maria Jaume, m'emociona.

Un menjar mallorquí?

El pa amb oli ben sucat amb els dits que em feia el meu padrí Tomàs, el tumbet de mon pare, l'ensaïmada de la padrina Margalida... i, sempre, una bona taula i bona companyia.

Conta'ns alguna experiència o anècdotes.

Vaig caminant per Mallorca i moltíssimes vegades dic: «Ei, a aquest l'he dibuixat i, alguns cops els saludo». És xistós veure la cara de sorpresa.

undefined