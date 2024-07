Sebastià Ribot 'Sideways': «Ser DJ va més enllà de saber enllaçar dues cançons»

Sideways fa referència a la carretera secundària on, per Tià Ribot, viatja la música independent. Nascut a Lloseta l’any 1991, el jove DJ començà jugant amb els plats de la taula de mescles des de l’adolescència fins a punxar a recorreguts festivals de música com Vida Festival, Atlàntida Film Fest, On season Fest, Mobo fest o fent vibrar la Plaça de Cort durant les festes de Sant Sebastià amb el seu Remix Calgary88 del grup musical illenc, Antònia Font.

En Tià Ribot, ens conta com encara l’estiu dins la cabina.

El DJ Sebastià Ribot durant una sessió fotogràfica. / MARTA JOAN

Com es defineix en Sebastià Ribot a ell mateix?

Ai! Definir-se a un mateix és ben difícil (riu). Però, en general soc tranquil, agraït amb les persones que tenc devora i una mica tímid encara que no ho creguis. Sí que és ver que quan puj damunt l'escenari som tot el contrari. Serà el poder que té la música, no?

Com va començar vostè en el món de la música?

No record exactament l'any, però podríem dir que durant l'adolescència amb el grup d'amics. Teníem les mateixes inquietuds musicals i vàrem a comprar-nos el típic equip bàsic de DJ. Aquí vaig descobrir que a través dels plats hi havia una altra manera d'expressar-se i, això, m'encantava. Quan practicava a casa, tancava els ulls i pensava que tant de bo qualque dia pogués arribar a punxar la música que m'agrada i que la gent ho balli. Real, sempre he estat molt sentimental amb la música.

«Em puc tirar hores, per no dir dies, escoltant música»

Quan va fer de l'oci la seva professió?

Sense cap dubte anem a l'estiu del 2017 on vaig començar a treballar a l'agència Deejaysgrup ara coneguda com a Lomusic. En aquell moment vaig tenir claríssim que em podria dedicar perfectament al sector musical. Abans d'entrar a l'agència, vaig estar treballant de DJ en una cadena hotelera durant dos estius, però era molt jove i no tenia la visió clara de dedicar-me a això. Ho veia com una feina random d'estiu. Alhora i sense adonar-me'n, cal reconèixer que m'estava formant i agafant molta experiència. Avui en dia encara continu fent feina a Lomusic com a coordinador d'esdeveniments i formant part del seu catàleg d'artistes.

«Si em posa la pell de gallina, entra dins de la sessió»

Com és el seu procés de creació?

Dedic moltes hores a preparar la selecció musical segons el lloc on hagi d'actuar. Aleshores, el meu procés de creació és abans de fer l'actuació, els dies previs, estar davant de l'ordinador escoltant les darreres novetats, tendències i descobrir nova música. Em puc tirar hores, per no dir dies, escoltant música, i com he dit, seguesc el mateix procés de quan era petit, tanc els ulls i imagín a la gent ballant les noves cançons. Si em posa la pell de gallina, entra dins de la sessió.

Què hi ha a l'altra banda de la cabina?

Molta psicologia de pista.

«Moltes vegades he estat a llocs on musicalment no encaixava»

Què vol dir amb això?

Intent entrar en els pensaments de la gent i deduir els seus gustos musicals per poder oferir-los les meves millors cançons. Me'n fix molts en els gestos, expressions, com es mouen i, d'aquesta manera, puc saber quina línia musical seguir. Aquest procés no és fàcil, a vegades he estat a llocs que musicalment no encaixava i gràcies a tenir aquesta visió i un gran repertori d'estils m'he pogut adaptar i mantenint la meva essència i treure la sessió amb èxit.

S'han creat estudis especialitzats a professionalitzar aquesta professió? Encara així, creu que qualsevol persona pot ser DJ?

Avui dia i amb la tecnologia que disposam qualsevol persona seria capaç de fer-ho. Però ser DJ va més enllà que el simple fet d'enllaçar dues cançons, cal tenir uns coneixements, ganes de culturitzar-se i passió per la música. Si un estudiant té aquests principis, sí que es podria dedicar a aquest món.

Ribot davant la fotògrafa Marta Juan. / MARTA JOAN

Com ha canviat la figura del DJ en aquests darrers anys?

Abans, la figura del DJ era reconegut tècnicament per les seves mescles, la forma de punxar i la gran selecció musical. Podia tenir vinils exclusius comprats a botigues específiques i es feia conegut pel boca a boca. L'arribada d'internet i els avanços tecnològics varen facilitar tots aquests processos i ara, un DJ, pot ser reconegut només per tenir unes bones xarxes socials.

I quina distinció clau ha de tenir?

Molt de carisma damunt l'escenari i que es noti que està gaudint de fer la seva feina, així podrà contagiar el públic amb la seva energia.

Quins han estat els seus referents dins aquest sector?

La meva referència més destacada va ser Dj Peri, ex propietari i DJ resident de Sa Lluna d'Inca. Anava a veure'l punxar gairebé tots els caps de setmanes. Veient-lo em va fer veure que sí que era possible fer una sessió eclèctica i dinàmica. Sempre li estaré molt agraït.

Per quins artistes emergents illencs aposta?

Escolt moltíssima música local, ara mateix una banda que destacaria i recoman és Negre.

Quin és el festival de música electrònica per excel·lència?

Per als amants de l'electrònica un dels millors és el Sonar.

I quina cançó no pot faltar a la seva llista?

Per escoltar al meu dia a dia qualsevol cançó d'Antònia font i, per punxar a les meves sessions, una cançó que em funciona molt bé és un remix de Florence the Machine, You've Got the Love.

És viral que un tema clàssic es converteixi en un hit quan un DJ el transforma en electrònic...

Sí, darrerament en les meves sessions estic punxant moltíssims hits clàssics transformats en electrònica.

«En aquest moment t’adones que sí, que és una professió de soledat»

Es parla molt de la soledat del DJ, del desgast físic i psíquic de la professió. Quina és la seva opinió al respecte?

Sí, als inicis els amics sempre t’acompanyen, però arriba un punt que toca anar sol i avançar professionalment, en aquest moment t’adones que sí, que és una professió de soledat. Alhora passes d’estar sol a estar davant de moltíssima gent i, quan acabes, tornes a estar tot sol, és una sensació curiosa que cal saber gestionar. És obvi que per l’horari el desgast físic és present, en el meu cas intent dur una alimentació saludable i anar al gimnàs. No beure alcohol també m’ajuda a estar fresc i tenir el cap on l’he de tenir.

Ribot a l'estudi artístic de Joan Bennàssar. / MARTA JOAN

La forma de consumir la música electrònica va variant, ara es cerquen els grans espectacles visuals i no només sonors, què en pensa?

És real. Aquests darrers anys hi ha artistes i promotores que ho enfoquen tot al que és visual com pantalles leds mega gegants... Consider que com a espectacle està bé consumir-lo i viure l'experiència, però es perd una mica l'essència del ball. Poder-ho gaudir alguna vegada em sembla genial, però si tot fos així arribaríem a perdre l'essència de club perquè, a aquests esdeveniments, la gent està tot el temps gravant. Ha d'haver-hi un poc de tot.

Com creu que evolucionarà aquest món?

Molt difícil poder encertar i és no pensar-hi (riu). Estem vivint situacions que mai no ens hauríem imaginat, llavors desitj que evolucioni tot de manera orgànica i que sense adonar-nos ens anem adaptant als canvis.

«A la IA li faltarà saber transmetre l’energia per moure el públic»

Parlem de la controvèrsia de la IA, és una nova manera de crear i innovar?Punxaria millor la intel·ligència artificial que qualsevol DJ?

Les eines que ens dona la tecnologia estan per poder aprofitar-les i avançar. I respecte de si una IA punxaria millor està clar que la intel·ligència artificial et podrà mesclar dues cançons més ràpides i tècnicament millor que una persona, de fet ja existeixen programes i botons perquè et sincronitzin les cançons, però un DJ va més lluny d'això, a Ia IA li faltarà saber psicologia de pista, l'essència i saber transmetre l'energia per moure la gent i no ho podrà fer mai.

Quin seria el seu somni?

Continuar punxant amb les mateixes ganes que tinc ara durant molts anys més.

Quins plans de futur té en Tià Ribot?

Sobreviure aquest estiu ple d'actuacions ja és un repte. Bromes a part, segurament endinsar-me dins del món de la producció i poder treure remixes amb més freqüència i tenir un reconeixement en l'àmbit nacional.

AMB POQUES PARAULES

Si no fos de Lloseta?

De qualsevol altre poble mallorquí, però que estigui a prop del mar.

Un llibre en català que ens recomani?

El misteri de l'amor de Joan Miquel Oliver.

Una cançó o grup en català?

Marialluïsa de Feel Free.

Un menjar mallorquí?

El pa amb oli de tota la vida, mai falla.

Una revetlla que no pot faltar?

Les festes de Lloseta.

