Aina Roca Roig: «El sentiment de ser de Mallorca és al de pertànyer a una família»

Va néixer a Montuïri l’any 1997 i fa nou anys que viu a Girona. És graduada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Girona i ara fa feina com a tècnica superior de Transparència i Govern Obert a la Diputació de Barcelona. També imparteix docència a l’Àrea de Ciència Política de la Universitat, per tant, el seu món laboral té lloc entre Girona i Barcelona.

Després de viure a un poble tan petit com és Montuïri i on tothom es coneix, volia començar a un lloc nou. Va deixar Girona durant un any per estudiar el màster: «Però hi vaig tornar ben aviat, la sent ca meva, quasi de la mateixa manera que hi sent Mallorca», comenta n’Aina.

«A l'àmbit de la política pública a Balears hi ha molt de camí per recórrer»

El seu dia a dia el passa majoritàriament fent feina. Des de la Diputació presten assistència a municipis en qüestions de Transparència i Govern Obert. «Prestar assistència vol dir convertir-nos en mans pels Ajuntaments, perquè puguin complir amb les obligacions normatives i desenvolupar totes les competències que tenen», explica en referència a la feina. Són el primer contacte de l’administració amb la ciutadania.

La jove de Montuïri, Aina Roca Roig. / A.R

Els dies que no fa teletreball, visita la ciutat i treballa amb el personal d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona per millorar en transparència i govern obert. «Tant puc anar a un municipi de l’Àrea Metropolitana com a un municipi a tocar dels Pirineus. És una feina molt agraïda, perquè coneixes molts llocs als quals probablement no hauries anat mai», relata. Després de la feina els dedica a altres projectes.

«La figura de politòloga està poc reconeguda a les Balears. És molt probable que tenir els estudis de ciència política a la UIB contribueixi a ignorar aquesta figura. A Catalunya, els politòlegs, estan reconeguts dins l’administració pública, però també als mitjans de comunicació, dins els partits polític o a diferents empreses», esmenta la jove.

«M’encantaria qualque dia tornar i fer feina per ca nostra, posar un granet d’arena per continuar millorant les nostres Illes»

Creu que Balears és una comunitat que té una administració pública que va a remolc de la resta de territoris, més passiva que proactiva, i que està endarrerida en molts sentits: «I quan dic administració pública no vull dir els treballadors i les treballadores, sinó els projectes, el lideratge i la innovació. Crec que donam poca importància al pes de tot això i que necessitam una administració que lideri i que acompanyi, que sigui propera a la ciutadania, però que s’adapti a les noves necessitats».

«A l’àmbit de la política pública, crec que hi ha molt de camí per recórrer i, fins que no avanci un poc, les oportunitats laborals en aquest sentit seran poc competitives. Així i tot, m’encantaria qualque dia tornar i fer feina per ca nostra, posar un granet d’arena per continuar millorant les nostres Illes», assegura.

«A Mallorca tenim una autoestima, més bé, tímida»

En parla de les diferències entre Catalunya i Mallorca, n’Aina creu que la principal està en l’autoestima col·lectiva: «A Catalunya, la cultura, el talent i les fites importants, contribueixen al manteniment d’una autoestima col·lectiva sòlida, de l’orgull de què és propi i de l’orgull del poble. En canvi, nosaltres, que tenim molts dels ingredients per aconseguir-ho, tenim una autoestima més aviat tímida».

Com a semblances hi troba la llengua, la cultura, tenir la mar a prop, la saturació turística, i el ritme, que no és tan accelerat com altres indrets.

A la feina sempre parla el català i fora de la feina també, gairebé tot el seu entorn xerra català i absolutament tothom l’entén: «Sobretot en els darrers mesos he pres consciència de la importància d’utilitzar el català a tots els espais possibles. La meva padrina em va ensenyar a mai perdre de vista d’on venc, a tenir les arrels ben presents, i mantenir la llengua i voler que les generacions futures l’aprenguin i l’utilitzin, també és una manera de reafirmar-me en aquesta lliçó», afegeix.

Parlar de l’accent de Mallorca l’incomoda, pensa que contribueix a fer créixer el paternalisme que s’ha construït al voltant de l’accent: «Hauríem de començar, nosaltres mateixes, a naturalitzar aquesta qüestió».

«Sobretot en els darrers mesos he pres consciència de la importància d’utilitzar el català a tots els espais possibles»

L’accent mallorquí mostra les dues cares de la moneda: per una banda, la gent que no s’esforça gaire per entendre’t i, per altra banda, serveix per iniciar moltes converses i per diferenciar-te en alguns espais. Ara bé, tant en una cara com l’altra, hi troba un bri de paternalisme, de condescendència. «Comporta aquesta mirada de qui visualitza amb curiositat i meravella quelcom exòtic, que acostuma a venir dels parlants de català central. Crec que generalitzar aquesta perspectiva també és caure en el mateix parany dels prejudicis, però», afegeix.

«A Mallorca, les padrines són tota una institució, i jo xerr molt d’ella perquè és xerrar de ca nostra i de com som»

Mai ha estat una persona d’enyorar-se. Ser de Mallorca és una de les coses que més la defineix: «El sentiment de ser mallorquina és similar al de pertànyer a una família». Com tot, hi ha coses que la fan treure pit d’orgull i d’altres que la fan posar la boca petita.

Hi té la seva família, que és la seva gran sort, i pensar en Mallorca és pensar en la seva padrina i representa moltes de les coses que estima de ca seva. La recorda com una dona d’empenta, la cap de família, que estimava la terra, que continuava amb el llegat gastronòmic, que cuidava la família i la comunitat que tenia a prop. Deia paraules que s’esforça per retenir dins el cap, «a Mallorca, les padrines són tota una institució, i jo xerr molt d’ella perquè és xerrar de ca nostra i de com som».

Aina Roca a un dels seus viatges. / A.R

Tot i que cada vegada amb més resignació, passa els estius a Mallorca. Més enllà de l’agonia del turisme gaudeix de les tradicions.

«La realitat és que, tot i això, pens molt a tornar. Quan aprenc una cosa nova pens en com es podria aplicar a Mallorca. Les arrels també estiren molt, i és molt probable que, d’aquí a uns anys, vulgui tenir la família més a prop», assegura.

CULTURA I GASTRONOMIA

Pel que fa a gastronomia, no li agrada gaire cuinar perquè els plats mallorquins acostumen a ser molt elaborats. La seva mare és una cuinera increïble i a vegades fa tumbet, escaldums o llom amb col.

Creu que el panorama musical mallorquí està passant per molt bon moment. A banda d'Antònia Font, na Maria Jaume i el seu Nostàlgia Airlines és el disc que més vegades ha escoltat enguany: «Crec que començam a fer propostes molt diferents i, fins i tot, dissidents com Maria Hein, Fades, Pitxorines, Júlia Colom... », afegeix. Vol fer un reconeixement a la Mobofest, un festival del Pla de Mallorca organitzat per un grup de joves que «hi dediquen temps i il·lusió i que acosten propostes musicals de primera línia, però que també impulsen el talent local emergent».

«Fer créixer la nostra autoestima col·lectiva en llegir producció pròpia pot ser una bona manera de començar»

Alguns dels meus llibres preferits en català són d'autors i autores mallorquines, «fer créixer la nostra autoestima col·lectiva en llegir producció pròpia pot ser una bona manera de començar», explica. Els Carnissers de Guillem Frontera, Els dies bons d'Aina Fullana la va impactar molt conèixer aquesta cruesa i bellesa que empra a l'hora de contar coses importants. I, per acabar, La mar rodona de Sebastià Perelló.

«Estam acostumats a viure dins llibres i pel·lícules que passen enfora, a paisatges llunyans i que estan en altres llengües. Quan llegeixes històries ambientades a la realitat que tu coneixes, amb personatges que comparteixen l'ideari col·lectiu de ca nostra i que estan escrits en català, inevitablement et sents molt interpel·lat. És meravellós que hi hagi autors i autores que reprodueixin els nostres escenaris per mitjà de la paraula i ens ajudin a deixar-ne constància», conclou n'Aina.