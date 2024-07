Un ‘tast mallorquí’ al Club Diario de Mallorca

El Club Diario de Mallorca va ser escenari ahir del quart esdeveniment de la temporada d’IDÒ, amb un centenar d’assistents i una programació envoltant la gastronomia mallorquina i els reptes de l’agricultura local. Es va començar amb una taula redona que va comptar amb la participació d’experts en el sector agroalimentari balear: Joan Mayol, president de la DO oli de Mallorca; Bàrbara Mesquida, propietària del Celler Mesquina Mora; Martí Solivellas, president de la Cooperativa Pagesa de Pollença; Andreu Palou, president de la IGP Sobrassada de Mallorca i Maties Balaguer, vocal titular d'ametlla de Mallorca. L'acte va ser moderat per Carlota Pizà, coordinadora del projecte IDÒ.

«La venda d’oli a Mallorca aquest mes de juny, iguala tota la venda de l’any 2005»

Es va parlar sobre quins són els elements més destacats que fan que els productes siguin únics i especials, «els nostres productes tenen el segell diferencial entre tots els altres». Joan Mayol explicà l’impacte que té el turisme sobre la demanda i promoció de l’oli, «la venda d’oli a Mallorca aquest mes de juny, iguala tota la venda de l’any 2005».

«Els gestors del medi ambient són els pagesos»

«El mercat local vessa de turistes i consumeixen els productes de dins els hotels», a més, «els que tenim el poder del canvi perquè es serveixi producte local a la restauració som nosaltres com a consumidors», explicà Bàrbara Mesquida sobre l’efecte del turisme en referència al consum de vi. «Els vins mallorquins han fet una evolució espectacular, tenim un sector obert, optimista i vendre a mercats locals i a fora ens fa millors», afegí. La importància de les polítiques agrícoles i europees i de les cooperatives pageses també es va posar damunt la taula: «Hem de saber vendre que els gestors del medi ambient són els pagesos i que les generacions futures podran gaudir del patrimoni ambiental gràcies a ells», observà Solivellas.

«La sobrassada compleix totes les garanties per ser un producte d’excel·lència».

El president de la IGP Sobrassada de Mallorca, Andreu Palou, exposà quins són els desafiaments principals per mantenir la producció tradicional de sobrassada: «Aquest producte compleix totes les garanties per ser un producte únic, si se li aplica el nutri score és un aliment d’excel·lència». Maties Balaguer afegí que «els productes en DO es consideren un tresor i són els ambaixadors del món agroalimentari».

En acabar l’acte es va gaudir d’un tast gastronòmic de productes locals mentre es presentava una mostra de cuina a càrrec del cuiner Rodrigo Vallejo.