Marc Solà: «Viure a Mallorca és tenir la sensació d’estar de vacances»

En Marc ha estat temporades vivint a Barcelona, Madrid, Shangai, París, Miami o Los Angeles, però després d'un accident que va canviar-li la vida decidí viure a prop del mar i rodejat de bellesa, per això, va canviar el seu destí per arrelar a Mallorca juntament amb la seva parella, l'escriptora madrilenya i mallorquina Alejandra Parejo, autora de les novel·les Una Família Normal i Una madre inspirats i escrits, en gran part, en Mallorca. L'illa el recorda als estius que passava a la Costa Brava amb la seva família.

Com es definiria Marc Solà a ell mateix?

Som una persona amb molt bon humor, optimista i persistent en els seus objectius.

Com i quan va començar la seva passió pel golf?

Quan tenia catorze anys vaig veure un anunci a uns telèfons de la meva urbanització on es llegia que feien descomptes en classes de golf a nines i nins de la zona. Acabava de deixar el futbol perquè vaig sofrí una lesió i vaig decidir provar-ho. Em va enganxar al primer moment.

«Es necessita moltíssima disciplina i constància per arribar a l’èxit»

Ve de família?

No, no ve de família. Ma mare m’advertí que només seguiria amb les classes de golf si els resultats escolars eren bons, així que no me’n va quedar altre.

Com és un dia amb vostè?

Un dia de la meva vida és intens. Surt de casa a les vuit del matí i moltes vegades torn a les vuit o les nou del vespre. Comença en haver dormit prou, set hores seguides són bones pel que m'espera durant el dia. M'agrada berenar d'alguna cosa consistent i no necessit el cafè. Vaig directe a la feina i depenent dels clients que tengui en el dia, m'organitz amb els entrenaments de golf o gimnàs. M'agrada donar-me moments per mi i gaudir escoltant música molt alta o estar amb la meva parella. Pels dies de descans em bas a amollar la rutina i deixar-me'n dur.

«Tenia la idea que competir professionalment era guanyar tot el temps i la veritat i la realitat és que no és així»

És l'àmbit professional tal com l'esperava?

La veritat és que és diferent. Tenia la idea que competir professionalment era guanyar tot el temps i la veritat i la realitat és que no és així. Però encara gaudesc de l'esforç. El meu objectiu principal és posar el màxim rendiment i és aquí on es troba l'èxit.

Quines són les expectatives d'un golfista professional?

No estic en la ment d'altres jugadors, però en la meva està el fet de jugar i de poder competir en els tornejos més grans. Vaig tenir un accident que va truncar el meu camí, però no deix d'intentar-ho.

«Vaig tenir un accident que em va fer veure les coses diferents»

Quin ha estat el moment clau de la seva carrera?

Molts de moments sumen en la meva projecció com a jugador i en la meva carrera professional. Vull dir dues coses: La primera és quan em vaig adonar de l'amor incondicional que tenc per aquest esport i quan vaig guanyar per primera vegada com a jugador professional, entenent que som capaç de fer-ho una i més vegades.

Jack Nicklaus va dir «hay que llevar una vida muy egoísta para ser un gran golfista», què n'opines?

És primera vegada que sent aquesta frase i entenc per què ho diu. Es necessita moltíssima disciplina i constància per arribar enfora i l'egoisme sa és el camí que pot arribar a allò.

Marc Solà exercint de model. / DM

Creu que el golf està secundat per les institucions?

Sent que es podria fer més des de l'àmbit nacional per donar suport a uns circuits professionals amb grans jugadors.

Quins grans jugadors l'han inspirat?

Som un gran aficionat de Tiger Woods i de qualsevol jugador que li posi garres, passió i una bona actitud al joc.

Quines oportunitats té a l'illa que no tengui allà?

L'oportunitat de sentir-me de vacances sense tenir vacances, per exemple.

«Hi ha alguna cosa que em connecta amb allò»

Quines coses de Barcelona et recorden a Mallorca i a la inversa?

Trob moltes similituds entre la Costa Brava i Mallorca, imagín que com que he estiuejat allà des de petit hi ha alguna cosa que em connecta amb allò.

Quins plans de futur té vostè?

El meu pla de futur és tenir el món del golf sempre al costat, formar una família, tenir salut i gaudir de la vida.

Conta'ns alguna anècdota

L'altre dia vaig tenir una boda a Biarritz i la festa es feia a un jardí on si donaves una passa arribaves al forat desset del Camp de Golf de Chiberta. Quan volia descansar entre ball i ball m'acostava al green del desset, tot obscur i jo m'imaginava jugant.

En poques paraules

Un llibre que ens recomani?

Salvador gaviota de Richard Bach.

Un grup de música en català?

Les cançons que em cantava el meu pare de petit.

Un menjar mallorquí?

Les ensaïmades.

Tornarà a Barcelona?

D'una manera o una altre, sí.