Toni Torrandell 'Rabassó': «Hem d’estar orgullosos de ser de Mallorca i de xerrar català»

En Toni de Can Rabassó ens espera a Pollença amb la camseta de Ràdio Rabassó per contar-nos amb el seu peculiar accent pollencí i amb el seu carisme com s’ha convertit en un dels creadors de contingut més estimats de Mallorca.

«Tenc l’accent pollencí molt marcat i molt guapo»

Toni Torrandell als estudis de Ràdio Pollença. / Toni Torrandell / D.M

Com es defineix Toni Torrandell a ell mateix?

Som de Pollença de tota la vida, tenc vint-i-sis anys que em pareixen molts i faig 1,80. Em diuen que som de Sa Pobla imagín que per la manera de xerrar, però tenc l’accent pollencí molt marcat i molt guapo. També intent ser la millor persona possible i crec que aquestes són les que hem de tenir devora. Vaig estudiar el grau superior de fisicoesportiu i m’estic preparant per ser bomber.

Com començà la seva experiència a la ràdio?

Feia àudios amb el mòbil donant el molts d’anys als meus amics com si fos un locutor de ràdio; «bones tardes, benvinguts a Ràdio Rabassó». Això va arribar a orelles de Ràdio Pollença i en Mateu Soler em va telefonar per dir-me:«Tu has de venir a xerrar a la ràdio». «De què vols que xerri si jo no tenc res a contar?», vaig demanar, i em va contestar: «Tu vine i improvises». I a jo improvisar em va bé. Vaig anar a la ràdio a contar una història que m’havia passat i em va dir que havia de fer la secció de Ràdio Rabassó.

Avui, Toni Torrandell entrevista a Toni Rabassó és la capçalera d’un dels seus programes...

Exacte, quan no tenc convidats em present a jo mateix. «Estam aquí amb en Toni de Can Rabassó que ens ha de contar una història, hola, Toni ja pots passar» i torn a xerrar jo i agraesc haver-me convidat i cont històries que m’han passat, perquè me n’han passat moltes i crec que a la gent no li fa gràcia la història sinó com la cont.

I qui és el primer convidat?

Un amic meu. Vàrem partir de viatge i contarem l’experiència, però també han vengut persones famoses; Pep Álvarez d’Anegats, Pau Franc d’O-ERRA, o Agustín el Casta, és fort, eh?

Es prepara les entrevistes o també improvisa?

No, no em prepar res, és una conversa. Em vaig preparar la del batle de Pollença per no quedar malament, però per norma general no. Només em mir les preguntes de cultura general i geografia que faig als convidats per fer el rànquing.

Qui va primer?

Pau Franc d’O-erra, li vaig posar cinc segons d’una cançó seva i se les va saber totes, normal.

«Faig una crida per si des del Diario de Mallorca podeu complir el meu somni d'entrevistar en Rafel Nadal»

A qui entrevistaria?

Sé que és impossible, però n’hi ha un culminaria la meva carrera a Ràdio Rabassó. M’encantaria entrevistar en Rafel Nadal, si ho fes acabaria la meva carrera a la ràdio perquè ja ho hauria demostrat tot. Està en el número u del meu top, és el millor esportista de la història, és mallorquí, és humil o això és el que pareix. Per tant, faig una crida i si des del Diario de Mallorca podeu complir-me el somni, em faríeu molt feliç.

Què li demanaria si tingués en Rafel Nadal davant seu?

Moltes coses, moltíssimes coses, em passaria un cap de setmana xerrant amb Nadal. Li demanaria com afronta un partit, com són els minuts previs dins el túnel de vestuari, quan celebra la victòria, que es sent quan ets el millor dels millors i que o qui seria si no fos el tenista més important de la història. Fins i tot, em prepararia l’entrevista.

Pensava que hauria contestat que entrevistaria en Cristiano Ronaldo...

Som molt del Reial Madrid, molt i és igual si Cristiano ja no hi juga. Ara juga l’Eurocopa i el meu segon equip és Portugal per ell, pel bicho. Tenc tots els seus calçons blancs, ho pots posar que quedi escrit. Cada pic que juga un partit de futbol me’ls pos perquè em donen sort. Fins i tot, em sé l’himne de Portugal de memòria, però no sé què vol dir.

«De fet, vaig xerrar del meu perfil personal al perfil de Ràdio Rabassó i li vaig demanar que qui era»

Es crea Radio Rabassó i es fa viral?

Em varen fer un perfil a xarxes amb el nom de Ràdio Rabassó no sabia qui era el que ho havia fet. De fet, vaig xerrar del meu perfil personal al perfil de Ràdio Rabassó i li vaig demanar que qui era. T’imagines? Demanar qui ets a tu mateix. «No ho vulguis saber» em va respondre. Vaig estar molt agraït, però imagina que jo envïi informació a aquest Instagram i és mom pare darrere una pantalla. Tanta sort que va ser el meu amic Pedro Trujillo. Allà hi cont la meva vida, si vaig pescar, si vaig a una cursa i rebent al primer quilòmetre, ho cont tot.

De manera satírica i sense cap filtre.

Cont la part satírica perquè em ric de mi mateix. Em fa molta més gràcia anar a pescar i no pescar res que dur quilos de peix. Si el meu objectiu és un i em surt el contrari, és lo más. I reim molt, que és el més important.

Toni Torrandell acompanyat de Tomeu Penya i Toni Horrach. / Toni Torrandell / DM

I arriben els comentaris dels haters a les xarxes...

Em fan molta gràcia els comentaris que em posen perquè riuen de com xerr: no me lo detecta el traductor google, si lo pones a la inversa se entiende mejor o soy catalán y ni yo te entiendo. I clar, sempre hi ha controvèrsia, xerram diferent a Pollença que a Búger i estam a vint quilòmetres, és normal que no ens entenguin, almenys a jo, que xerr amb la u de Pollença, però ho fan per empipar, nosaltres entenem perfectament a tothom. Qualque hater tenim, però mentre no tengui haters mallorquins de la part forana, els altres em són igual. Jo els que estim són els nostres.

L’anglès també és un punt fort del seu contingut?

Tenc un anglès de Harvard (riu). Em costa molt i com que em costa ho exager encara més. Today I go to the campus, perquè avui vaig a un campus. És que si et xerr molt de pressa no m’entendràs.

En Toni Rabassó entrevista a na Bel Rabassona...

Na Bel Rabassona és aficionada del Constància i jo hi vaig jugar nou temporades. Sempre pensava que si un dia la trobés m’hi afuaria. Jo ja sortia a IB3 i resultà que ella també em volia conèixer perquè jo soc Rabassó i ella és Rabassona. Vàrem coincidir a un partit a Inca, «a tu et cercava» em va dir i, quina alegria. Li vaig demanar si podia fer-li una entrevista de com era la seva relació amb el Mallorca després d’aquell vídeo en el qual es va fer famosa. A la mitja part la vaig entrevistar. Ha estat de les millors coses que m’han passat, és una eminència.

«Hem de mirar l’arbre geològic, imagina que a una branca del meu arbre hi ha na Bel Rabassona... ja em podria morir tranquil»

Els dos bessons Rabassons amb na Bel Rabassona al camp del Constància. / Toni Torrandell / DM

És el millor dels millors vídeos d'APM?

El número one, el millor dels millors, però el millor dels millors seria que na Bel i jo fóssim família pel malnom que ens uneix. Ella ho vol saber tant sí com no, hem de mirar l’arbre geològic, imagina que a una branca del meu arbre hi ha na Bel Rabassona... ja em podria morir tranquil.

Es converteix en un personatge viral del programa Jo en sé més que tu...

Vaig convèncer els altres dos que anéssim al programa amb el nom «de tres no en feim un». N’Andreu, bé, Don Andreu i jo som amics de tota la vida i amb en Toni Horrach ens coneixíem a través de les xarxes. A la primera setmana ens varen eliminar, va durar poc l’alegria. Però vàrem caure bé i n’Àngel Aguiló, el director del programa, ens va proposar per fer un vídeo que si arribava als mil m’agrades podríem tornar, al cap de tres setmanes ja hi tornàvem a ser.

Com és dir la pressió?

Mai tenc pressió, però quan amb una pregunta em posen entre les cordes i sé la resposta l’he d’encertar tant sí com no. També em tir un parell de fanals, per exemple, amb la cançó de Summer, sabia que existia, però no sabia que era d’en Harris. Estava entre Summer o Winter. En David Ordines no s’ho podia creure.

Don Andreu, Toni Rabassó i Toni Horrach al prorgama Jo en sé més que tu. / Toni Torrandell / DM

Tanta pressió en respondre i «Girafa Pirulo» ja és un hit de l’estiu mallorquí.

Tothom que està llegint aquesta entrevista que posi Sex Machine de James Brown i s’adonarà que diu «Girafa Pirulo», ho sé cert, el que passa és que en James Brown ho volia dir d’una altra manera.

«M’estim més tenir deu seguidors i xerrar amb la meva llengua que quatre-cents mil i haver de fer-ho en castellà»

Ara mateix és un eferent de la mallorquinitat i tradició, hi ha un canvi d’ençà que els joves exaltau la mallorquinitat?

S’ha donat a conèixer un poc més i l’important és que la gent jove estigui orgullosa de ser de Mallorca i no cohibir-nos per xerrar el català, exaltar la nostra cultura. Si he de xerrar castellà i tenir més seguidors, firm per no tenir-ne cap. M’estim més tenir-ne deu i xerrar amb la meva llengua que quatre-cents mil i haver de fer-ho en castellà. més que si xerr ho fes amb un altre llengua no seria jo.

«El meu objectiu és representar en Joan Mas l'any que ve»

Toni Torrandell vestit de Cristià durant les festes de La Patrona. / Toni Torrandell / DM

Quins plans de futur té?

Em prepar per bomber i ara passat l'estiu el meu objectiu és això. I amb xarxes socials fins a on arribem, el meu objectiu és representar a Joan Mas l'any que ve.

Què significa Pollença per vostè?

La gent diu que som molt xovinistes, però sense Pollença no podria viure, feim poble, tenim les festes, ens reivindicam, ens estimam i estam orgullosos de ser pollencins.

Amb poques paraules

Si no fos de Pollença?

De Maria de la Salut, un poble cèntric de la Part Forana.

Joan Mas o Dragut?

Joan Mas sense cap tipus de discussió. En Nadal i en Joan Mas.

Un menjar mallorquí?

Frit i porcella.

Del Madrid o del Mallorca?

Del Madrid

Revetlla que no es perdrà aquest estiu?

La Patrona de Pollença.

Un llibre que ens recomani?

Subcampeón de Zuhaits Gurruxaga, un jugador de futbol que explica la seva experiència tenint TOC. El recoman cent per cent.

Un grup en català?

La cançó Tamarell Salat d’Anegats que tracta sobre la sobreexplotació a Mallorca i ho explica com si fos una nina petita. «No t'agrada aquest vestit que ja mostra els descosits?Ja fa temps que te ve petit. No t'agrada es pentinat? Trobes que massa t'han tallat ses trunyelles de Tamarell salat». Si llegeixes la lletra serà de les millors cançons que hauràs escoltat.

Un somni per complir?

Aconseguir les metes que em proposi i ser feliç.