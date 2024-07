Tal com una postal | Opinió musical de FADES

Arriba el mes de juny, onades de calor i onades d’avions. Els artistes de les illes no hem pogut evitar incloure el turisme dins el nostre imaginari cultural i (des)romantitzar l’estiu a partir de la Boutique del gelato, fer-se la depilació brasilera i establir el balconing com a esport nacional. Enyorar un passat on els únics turistes eren Chopin i George Sand sembla ser una temàtica que ha penetrat la música illenca: Fent voltes per Palma (2024) de Xanguito, Deixa’m viure tranquil (2023) de Rudymentari, Zuverkaufen (2022) de Coça o l’obra de Joana Gomila.

Ja ho diu Júlia Colom a Jo t’estim (2023), “En el TIB a rebentar, una crisi per trajecte!”, i és que les illes estan tan inundades de turistes com l’aeroport de Palma. Els guiris hauran quedat sense vols, però nosaltres podem enlairar-nos amb Nosàlgia Airlines (2024) a un viatge al passat que va des de Cala Rajada fins a Miami. Amb el seu darrer disc, Maria Jaume ha captat l’essència que la majoria de locals podem sentir convivint amb la massificació i la gentrificació.

Els joves no podem somiar en unes illes sense turisme, però podem reviure l’antiga Mallorca a través dels ritmes tropicals i les reminiscències del baleàric beat de Hoteles, sol y playa.