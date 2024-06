Toni Horrach: "Hi ha molta gent de Mallorca que odia els mallorquins"

N’Horrach ens rep a ca seva de Moscari assegut davall el porxo amb la típica gorra de Piensos Piema. Ens fa un House tour mentre ens explica com és un corral de la Mallorca Profunda, una verbena sense ‘Killos’, com viu un ‘Cayetano més enllà de la Via Cintura’ i quants polítics saben enumerar set pobles de l’illa.

Qui és en Toni Horrach darrere el personatge?

Som en Toni Horrach, tenc vint-i-cinc anys i visc a Campanet. Estic graduat en Història per la UIB i he cursat el màster en Ètica I Democràcia per la Universitat de València, però ara som un nini.

Historiador i influencer balear?

Tot va començar com comencen les coses sense sentit. En Joan Mateu Horrach i jo vàrem gravar un podcast, no som família, però compartim llinatge i ens fèiem dir; Cas horrach. Convidàvem a creadors de contingut, gent jove i qualque polític. Era molt despreocupat i no teníem cap filtre Va agradar l’espontaneïtat de xerrar com xerres amb el teu grup d’amics asseguts a un bar. Ens comentaven per Twitter (X) o ens feien memes dels desbarats que dèiem. Al final, vaig anar a fer un màster a València i en Joan Mateu seguia estudiant a Noruega i, durant aquest temps, deixarem de penjar contingut a xarxes. En tornar a Mallorca, per recomanació dels meus cosins, vaig obrir un compte a Tiktok on feia esquetxos curts, ja que són el que més visibilitat tenen. Reaccionava a contingut que em pareixia ben fet o agafava contingut especulava sobre ell.

"La gent té tendència a pensar que la seva interpretació és la correcta"

I comença a fer sàtira de tot i tothom i augmenten els seguidors...

Cada un interpreta el vídeo com vol, però el seu punt de vista és el seu i la gent té tendència a pensar que la seva interpretació és la correcta. Les reaccions al contingut varen ser notables, de fet, la majoria sol pensar que el món hater és un error sense saber que, per jo, és el contrari, a vegades va molt bé que t’insultin perquè els vídeos es fan virals i els seguidors augmenten. M’agrada fer xerrar i treure suc a temes delicats.

Què pretén reivindicar amb el seu contingut?

Intent transportar la idiosincràsia de la Mallorca profunda a les xarxes socials, donar a conèixer la nostra visió del món i comparar la nostra manera de viure amb altres que no tenen res a veure. Sempre exalt les peculiaritats de cada un i els trets que els fa únics, també canvii els personatges i els adapt a l’altre escenari: com viuria un Cayetano a la Mallorca profunda.

"Una Mallorca profunda és aquella que no ha estat sotmesa a la globalització"

Em podria definir exactament que és per vostè la Mallorca profunda?

Una Mallorca profunda és aquella que no ha estat sotmesa a la globalització. Com tot, té la part bona i la part de sàtira. Reivindic les dues coses encara que hi hagi gent que no ho entengui o no ho vulgui veure. Exalt la diferència que nosaltres tenim i, al mateix temps, la critic. Ric i em critic, però és impossible que tothom ho interpreti de la mateixa manera.

I, deixam clar, que vostè pertany a aquest col·lectiu...

Combreg amb la Mallorca profunda i l’essència que té, però també crític altres coses com la defensa de la pagesia, però també m’agrada fer befa dels pirates que fan «feina» al camp i viuen de les subvencions del Govern. Per exemple, anem al bessó; un bar de la Mallorca profunda és aquell en què a sa madona fuma un cigarret mentre et serveix l’arròs brut i, això, és fascinant i té la seva màgia. M’agrada explicar les coses com són i fer una radiografia precisa del que em crida l’atenció. És fer un poc de rialla que nosaltres també tenim una certa part ridícula i hi ha dues formes d’interpretar-ho; acceptar-ho i sentir-se orgullós o avergonyir-se i rebutjar-ho. Per anar bé s’haurien de fer les dues.

"Que no, que la mallorquinitat no és aquest ‘però’ ni el ‘uep, com anam?’"

I és orgull o vergonya?

Vull mostrar ‘lo nostre’ sense caure en el tòpic de la sàtira ridícula de què els mallorquins no sabem xerrar el castellà, del ‘però’ a final de frase i de si pujam o baixam a Palma. Això està molt vist i no vull dir que no em faci gràcia, però m’agrada cercar la precisió. Que no, que la mallorquinitat no és aquest ‘però’ ni el ‘uep, com anam?’ també és seure a la plaça escoltant els desbarats dels dos personatges del poble i de cop dir «pegarem un bot fins Alcanada» que són coses per les quals segons quins palmesans no se senten identificats.

Podríem afirmar que els killos i els Cayetanos són el teu alter ego. Podria definir-me un killo?

Dit d’una persona que pertany a un col·lectiu que sol residir a l’extraradi de Palma o a la zona costanera, tenen un codi ètic i una vestimenta concreta i són fàcils d’identificar. En castellà són els chonis. Un individu que participa molt poc o gens de la idiosincràsia mallorquina i, quan ho fan, la gent no les vol. No té per què ser de Palma o voltants, pot ser d’Inca, però és un fenomen més urbà i el més important: no estan en perill d’extinció, però muten i evolucionen.

"Es queixen dels immigrants, però ells mateixos viuen com una persona de Madrid"

I un Cayetano?

Dit d’una persona amb mentalitat conservadora i esnob. Tot i haver nascut a Mallorca participen molt poc de la idiosincràsia mallorquina, òbviament, es queixen dels immigrants, però ells mateixos viuen com una persona de Madrid que no coneix absolutament res del que passa més enllà de la Via Cintura. No passen ni passarien mai el text de nacionalitat mallorquina, però el dia de les illes Balears pengen una fotografia de la «platja d’es Trenc».

Els hi dones veu als dos?

És un col·lectiu que tenc molt present. Em fan gràcia les coses que fan i intent posar l’alteritat que mereix cada un. Jo som del col·lectiu de la Mallorca profunda i faig sàtira dels que no hi pertanyen. Els Cayetanos i els Killos no tenen constància de què els meus vídeos van per ells perquè realment creuen que la mallorquinitat és un sunset, una hippiada cara, una foto davant una persiana o la Fira d’abril de Son Rossinyol. Nosaltres les veiem com a exògens, com una alteritat i aquest xoc cultural que es produeix és tan diferent que em fascina tot el que fan.

Quin dels dos evadirà Mallorca?

Els dos.

Amb quin et quedes?

Tots dos són molt interessants. Són un enemic comú perquè sense ells no tindríem contingut. Però una cosa; Imagina una brega a una verbena i un dels participants és un killo, no fa molta més ràbia que si ho fa un tal Toni Serra de Sa Pobla?

També critiques la imatge dels pobles i quin llevaries del mapa...

No en llevaria cap perquè tots tenen alguna cosa i certa gràcia, però evidentment sempre n’hi ha de més guapos i de més lletjos.

"Dic el que tothom pensa"

I, sempre hi entra Manacor?

Xerr de Manacor perquè Manacor és lleig, però no estic descobrint res a ningú. Dic el que tothom pensa, també compateix amb Inca. Hem de tenir en compte que un poble sigui lleig no vol dir que no sigui guai, ni que no hi hagi molt bona gent o que facin una festassa... no té res a veure. M’han criticat molt per exposar aquesta opinió i dic el que qualsevol diria fent un cafè amb els amics.

I si no fossis de Campanet?

Em cauen molt bé els Llubiners, Caimari és molt guapo, però crec que viuria a Alaró.

Tampoc deixa a cap polític en pau...

M’agrada expressar-me des d’un punt de vista satíric i donar una opinió social, política, i ficar-me amb temes d’actualitat com ara el turisme... Deix clar que públic el que pens i ho faig sense pensar si caurà bé o no a un determinat partit polític. Tenc uns principis i crític amb aquesta funció, puc tenir més afinitat per uns que pels altres, no em cas amb cap i m’és igual qui hagi de rebre. Tant puc fer un NODO a en Jorge Campos com un viral a Podemos si ha dit una hippiada.

Amb quin faries un cafè de tots ells?

Amb en Jorge Campos, sense dubte. M’agradaria arribar a entendre per què odia tant els mallorquins. Li demanaria si em pot enumerar set pobles de Mallorca sense contar Calvià. Jo crec que camufla l’odi a la catalanitat i empra el tema de Catalunya per extrapolar-ho i com a cap de turc. No definiria en Jorge Campos com un gonella sinó, més bé, com un ‘colono’.

"A Jorge Campos Li demanaria si em pot enumerar set pobles de Mallorca sense contar Calvià"

I a quin tipus de dreta pertany en Jorge Campos?

Són dos tipus; un que fa quaranta anys que viu aquí i et diu «en cristiano» quan li xerres català; el podríem definir com a «colono» cosmopolita. Gent que odia profundament la mallorquinitat i com que no volen partir volen convertir Mallorca amb una comarca de Múrcia. L’altre és un ranci de la part forana que ‘just just’ sap xerrar castellà i, entre els dos, fan una simbiosi. Un és cosmopolita i l’altre és una reminiscència del franquisme i del caciquisme. S’ajunten perquè creuen que tenen interessos comuns, però en realitat són completament antagònics. Ja que a la llarga un vol destruir el model de vida de l’altre.

Com seria la imatge de la Mallorca ideal?

Una Mallorca on la gent, independentment de la seva procedència, valorés la cultura Mallorquina. Un lloc on es respectessin les diferències entre els uns i els altres, però mai des d’un punt de vista colonial ni condescendent. I que tot el que passes del Festival Park fos península. És broma, llonguets, vos estim.

Quin tret és el que més valora dels mallorquins?

Lo oberts que som els mallorquins entre nosaltres, normalment els madrilenys diuen el contrari, però realment no hi ha gent més oberta que un mallorquí amb un altre mallorquí de sa part forana. És així, pot parèixer un desbarat, però aquesta figura és extremadament oberta, a més sempre tenen temes de conversa perquè, entre ells, hi ha algú en comú. I amb 5 minuts de xerradeta mig inflats a una revetla la gent ja fa amistat.

Toni Horrach durant el carnaval d'estiu de Campanet. / Toni Horrach / DM

També fas referència a objectes típics d’aquí Mallorca i no xerram de teles de llengües ni persianes...

Xerr de les coses que et pots trobar a ca sa teva padrina, però molt concretes. Per exemple: el tancat de les gallines que està fet amb set tipus de reixetes diferents i en conformen una sola. Té un punt de vista artístic fascinant. També els sotils d’uralita són una fantasia.

Creu que acabarà aquesta essència mallorquina?

Si venen molts de killos o «colonos» sí.

I clar, també ets un influencer que fa sàtira dels altres influencers?

Trec els trets comuns de tots els influencers i m’agrada molt fer com seria un d’ells si fos de la Mallorca profunda, però això se li ha de donar dues voltes.

"Em donen vida els mítics vídeos de na Bel Rabassona"

Quin de tots els personatges que satiritzes o dones veu és el que et dona més vida?

El personatge per excel·lència i el que em dona més contingut és en Llados, encara que el seu missatge és horrible, terrible i digne de sàtira. Referent a personatge local em donen vida els mítics vídeos de na Bel Rabassona, en Joan de Son Suau i els Hermanos.

"Hi vivíem fa quaranta anys, venien la meitat dels turistes i vivíem millor"

No podem deixar a un costat el tema del turisme Balear... Què en pensa?

Pens que sobra gent. La gent de fora no hauria de poder comprar un habitatge aquí i no s’hauria d’especular ni amb aquest tema ni amb el tema dels lloguers. Hi ha d’haver un límit per què acabarem vivint a una Colònia. Ens venen la moto per viure del turisme és indispensable per cobrir les nostres necessitats econòmiques, però amb aquest fet perdem la nostra qualitat de vida. Hi ha un límit ecològic; ens quedem fora aigua i hi ha un col·lapse de les nostres infraestructures, s’ha de canviar de model turístic i a qui no li vagi bé els avions i els vaixells cap a la península surten cada hora.

I de mítica frase «vivim del turisme»?

Hi vivíem fa quaranta anys, venien la meitat dels turistes i vivíem millor. Abans un cambrer atenia deu estrangers i ara n’ha d’atendre a trenta. Això no té cap sentit o només el té per un parell que ja sabem qui són.

"Amb una denúncia d’un 'fatxa'"

Quan creus que acabarà el Cas Horrach?

Amb una denúncia d’un «fatxa» o amb una cancel·lació d’un col·lectiu hippie progre.

Com es veu en Toni Horrach d’aquí a deu anys?

A sa plaça de Campanet fent un rebentat de cassalla a les deu del matí.

Toni Horrach al programa Jo en sé més que tu d'Ib3. / Toni Horrach / DM

Amb poques paraules

Revetlla que no et perdràs aquest estiu?

Home, el carnaval d’estiu de Campanet.

Un grup musical?

El far del Sud de Sopa de Cabra.

Un menjar?

Dic sa veritat? Fideus amb fesols.

Un llibre per recomenar?

Bola de Drac tom vint-i-dos, col·lecció vermella.

Un lloc on tornaries?

Campanet, sempre.