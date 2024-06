Darrers dies per guanyar un viatge o entrades de cinema!

El Diario de Mallorca i el Diario de Ibiza recorden que s'acosta la data límit per a participar en la segona edició del Concurs Literari d'Idò, un projecte original per a fomentar la cultura de les illes. El repte consisteix en l'elaboració d'una obra de temàtica lliure que contingui dos de les tres paraules típiques de la llengua de Balears que s'han proposat: senalla, xop i madona.

Categories i data de termini

El concurs està obert a residents de Mallorca, Eivissa o Formentera i es divideix en dues categories: categoria A pels menors de 18 anys i categoria B pels majors d'edat. Les obres poden presentar-se fins al 26 de juny de 2024, a ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. El correu ha d'incloure una breu presentació del participant amb nom, edat, correu electrònic, telèfon (d'una persona major d'edat en el cas de la categoria A) i lloc de residència.

Premis per a cada categoria

Els premis són: per a la categoria A, un bo de 10 entrades de cinema i la publicació de l'obra en les edicions en paper i web de Diario de Mallorca i Diario de Ibiza, i per a la categoria B, un trajecte d'anada i tornada per a dues persones a qualsevol destí amb Baleària i la publicació de l'obra.

No perdis aquesta oportunitat de participar i mostrar el teu talent! Consulta totes les bases aquí.