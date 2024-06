El documental a Mallorca es mor?

El documental a Mallorca no es mor i, a prova d'això, IDÒ la nova secció cultural en català del Diario de Mallorca celebrarà el pròxim 20 de juny el tercer esdeveniment de la temporada on es debatrà sobre la 'Creació documental en català a Mallorca'. Tendrà lloc al Club Diario de Mallorca.

L'acte començarà amb una taula redona moderada per Carlota Pizà, coordinadora del projecte Idò i comptarà amb la participació, coneixements i experiències de Josep Alorda Roca, comunicador audiovisual i autor dels curtmetratges Primavera esvaïda, una ficció sobre l'Alzheimer que passà pel reconegut festival Atlàntida Film Fest i Guaret, la darrera creació del cineasta. Aquest curtmetratge es va presentar al Festival de Cinema de Barcelona i pròximament també ho farà a l'Atlàntida. Aquesta obra és una exploració de la identitat reprimida, tant cultural com sexual, a través de la curiositat poètica de Damià Huget i de la transformació alquímica: transformar un text teatral a cinema. Alorda representa Mallorca en el seu fons i forma a cada una de les seves creacions. També l'acompanyà Ricard Mamblona, codirector de FICAR i professor del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat CESAG; Marta Hierro de MOM Works i directora del documental Torelló davant la càmera, una producció d'Ib3 Televisió. Torelló, un dels grans referents del fotoperiodisme treballà a Diario de Mallorca durant quaranta anys i és l'autor d'algunes de les fotografies més memorables d'una Mallorca ja transformada i finalment, també, es seurà a la taula redona, Miguel Eek graduat en Direcció de Documentals per l'ESCAC, els seus projectes es caracteritzen per herois anònims, utòpics i viuen al marge, autor del documental La Carga i la pel·lícula Amílcar.

El cineasta mallorquí Josep Alorda. / Josep Alorda

A l'acte s'emetran projeccions intercalades dels documentals dels directors i guionistes.