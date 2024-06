Tot sobre la mallorquinitat moderna de Cata de Placeta

Si pensem en la paraula mallorquinitat és estrany que no ens vengui al cap na Cata de Placeta que, com ella es defineix, no és aquella que ven el pa. La binissalemera és fotògrafa i dissenyadora, des dels seus inicis ha capturat l’essència mallorquina a través de la seva càmera i ha plasmat les imatges a cada una de les seves peces baix el lema «modernament tradicional». Podem lluir les peces de roba, les bosses i, fins i tot quadres i coixins de les típiques persianes, els sifons de Can Miret i de Picsa de sa Pobla, els siurells, les sabates d’espart, fins i tot, ha substituït la famosa fotografia de David de Michelangelo fent una bolla amb el xiclet per la pagesa de Binissalem o ha modificat la gran onada provocada per una ensaïmada.

"La inspiració que em desperta aquesta illa que és ca meva».

Tot el procés de creació de qualsevol producte és de proximitat, cuida cada detall i utilitza materials de la més alta qualitat: «Fet a Mallorca, dissenyat i produït aquí. Cada disseny és fruit de la inspiració que em desperta aquesta illa que és ca meva». A qualsevol lloc troba un element únic d’aquí i damunt això li ve la inspiració per captar la imatge i donar-li una volta.

A casa seva està ple de barrals de vidre mallorquins on antigament es guardava el vi i l’oli i que s’han convertit en una tendència decorativa: «M’encanten, el verd del vidre em sembla espectacular i n’hi ha a tots els racons de ca nostra», explica. També han estat una inspiració pels seus dissenys i els ha convertit en icona.

