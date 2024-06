Con Alma Design: productes innovadors amb essència i tradició

Na Maria Antònia va estudiar la carrera d’Arquitectura d’Interiors a Burgos, una vegada acabada va tornar a Binissalem, però dos mesos més tard partí a Barcelona a fer el màster. Allà va conèixer a n’Álvaro a través d’un amic en comú. Ell feia feina en el món de l’hostaleria. Quan començaren a festejar, ell va partir a treballar a Londres i ella quedà a l’estudi de la Ciutat Comtal.

Després d’anades i venudes de Barcelona a Londres, na Maria Antònia volia quedar-s’hi a viure una temporada, però n’Álvaro volia tornar a casa. L’any 2013 el destí els dugué a Mallorca on va néixer «l’empresa dels seus somnis».

S’iniciaren en el món del reciclatge i la restauració que evolucionà cap a la creació de peces úniques: «Ens adonarem que, a la finca on tenim el taller, s’hi cremava una gran quantitat de fusta i vàrem pensar que podríem aprofitar aquest recurs. Els primers productes eren molt orgànics». «Amb la primera venda vàrem invertir en una màquina per poder anar una mica més endavant», expliquen.

Na Maria Antònia i n'Álvaro al seu taller als afores de Binissalem. / Con Alma Design / DM

«Estava dins la cuina obrint calaixos i em vaig trobar una pila de rajoles antigues amb uns dibuixos de color blau. Estaven pintades a mà i duien anys dins aquella prestatgeria. Em varen encantar i vaig dir-li a na Maria Antònia que havíem de crear alguna cosa amb allò», conta amb una d’aquestes peces a la mà.

«Els inicis són durs, però és important que a cada projecte que comencem es tenguin en compte els principis».

Varen recuperar un material que ja no es feia servir per donar-li una nova vida i convertiren les rajoles en taules de fusta. El primer client que va adquirir-les va ser el cuiner Tomeu Arbona, «ens va comprar les originals, les que hi havia dins la cuina de la finca. Ens ha cuidat molt artísticament». A partir d’aquell moment s’adonaren que aquell producte tenia una gran acollida entre el sector.

«Els inicis són durs, però és important que a cada projecte que comencem es tenguin en compte els principis». La humilitat és primordial dins el món d’aquesta parella d’artistes. Han creat milers i milers de taules: «Nosaltres feim el disseny i na Maria Serra, la nostra ceramista, és qui els dona forma. Fa set anys que treballam conjuntament amb l’empresa de ceràmica Miquel Serra de Santa Maria, i són una part fonamental de Con Alma Design, així com també amb l’empresa Pedres Ramis de Binissalem». Paral·lelament, es varen endinsar dins la creació de mobiliari.

Amb la inspiració d’aquelles relíquies varen sorgir els nous dissenys de rajoles. Cada taula de fusta du el nom d’un lloc important per a ells. Per tant, han creat una taula dedicada a cada una de les illes. La rajola Mallorca està pintada amb colors blaus. La de color ocre descriu el camp mallorquí durant l’estiu. La vermella representa els vins de la comarca del Raiguer, la verda està inspirada en Menorca, el blau cel recorda a les platges de Formentera i la rajola que representa Eivissa està il·lustrada amb diversos colors. A més, tenen la col·lecció pintada amb la forma tradicional de les teles de llengües i una altra amb els colors dels siurells.

Les taules de Con Alma Design que representen les Illes Balears. / Con Alma Design / DM

També hi ha representada l’altra banda del Mediterrani com la taula Cadaqués, que està pintada amb el blanc de les cases i el blau de la mar o l’homenatge a la coneguda rajola de les flors dels carrers de Barcelona.

«Quan estem de viatge i hi trobem inspiració, cream una taula de cuina per homenejar el lloc on hem estat». Així doncs, la taula The Queen és un tribut als parcs anglesos i Le Jardin està inspirada en els jardins dels castells francesos. També la que feren del viatge a la Provença o la de pedra per simbolitzar els gratacels de Nova York. «Totes tenen una història i el seu què», comenta. No tot són taules de fusta, de Copenhague els va sorprendre que totes les finestres estiguessin plenes d’espelmes enceses i amb rectangles de fusta crearen construccions que simulen un canelobre.

Dins el taller hi sona música a totes hores. Les bandes sonores són un requisit per la recerca d’inspiració, viatjar al seu interior i concentrar-se, «treballem entre els ocells, el country i la música», remarca.

Tot el que fan està dedicat a l’ambient gastronòmic: «La vida passa a la cuina i com a família tenim la tradició d’asseure’ns plegats a la taula i parlar, jugar, contar històries... per a nosaltres és un lloc de reunió».

«Hem creat les noves taules de cuina de l’hotel formentor».

Han col·laborat amb artistes i empreses de renom com Santi Taura, Tomeu Arbona, Aire Càtering, Pablo Erroz, Melià Hotels International... «Enguany hem creat les noves taules de cuina per l’hotel Formentor, una empresa americana que aposta pel producte local».

Les taules fetes amb Pedres Ramis de Binissalem i les rajoles originals. / Con Alma Design / DM

Els punts fort de venda són les Balears, el País Basc i Catalunya. Hi ha molta gent d’aquí que compra el producte i aprecia la seva feina. També són nombrosos els clients del centre d’Europa: «Encara que el mercat sigui internacional sempre conservem la identitat i la tradició del producte», assenyala.

Han d’actualitzar-se i adaptar-se als canvis constants que presenta el món virtual: «Instagram és el tercer empleat de l’empresa i una lluita constant és la part de màrqueting que s’encarrega de difondre la imatge, el vídeo i el producte, «és la nostra finestra al món, per això, gestionam les xarxes nosaltres, perquè volem mostrar el que feim i sentim en primera persona», comenten.

Pel que fa al seu dia a dia, a part d’ensenyar la seva feina al taller, també mostren la humanitat de la seva família. La vida amb els fills és una lluita i un estrès que té tothom. Els agrada donar veu al fet que «la conciliació familiar no és perfecte». «A partir de les 17 hores prioritzem la família. Volem complir els nostres somnis», afegeixen. No només treballen dins el taller, sinó també s’encarreguen de la part burocràtica.