Teresa Sapey: «La Fórmula 1 puede ser una enorme vitrina para demostrar de qué es capaz el diseño español»

Mallorca es desde hace años uno de los refugios vitales y creativos de Teresa Sapey. En el casco antiguo de Palma, la arquitecta y diseñadora recuperó un palacio del siglo XVI que convirtió en su casa y en un espacio inspirado por la luz y los colores de la isla. Esa mirada mediterránea está también presente en el paddock (la zona interior de un circuito, donde todos los miembros del campeonato conviven y trabajan cuando no hay actividad en pista) de la nueva cita de la Fórmula 1, Madring, diseñado bajo su dirección. El estreno reunió a 352.000 asistentes durante el pasado fin de semana, con un impacto económico estimado en 450 millones de euros y 8.000 empleos directos. El paddock fue además punto de encuentro para Felipe VI, la princesa Leonor, la infanta Sofía, Rafa Nadal, David Beckham y Patrick Dempsey. Para el proyecto, Sapey reunió a seis firmas españolas con las que concibió un espacio a medida y convertido en escaparate internacional del diseño español.

La Fórmula 1 está asociada a la velocidad, la precisión y la tecnología. ¿Cómo se traslada ese universo a la arquitectura?

La arquitectura tiene una capacidad camaleónica: cambia, se adapta y transforma un universo en un espacio. La Fórmula 1 posee códigos muy precisos, desde la velocidad y la tecnología hasta una identidad cromática basada en el rojo, amarillo, blanco y negro. El reto consistía en trasladar esa energía al paddock y lograr que fuera cómodo, funcional y absolutamente diferente. Madring ha tenido la intuición de abrir por primera vez este territorio al diseño a medida y al diseño español, convirtiendo el circuito en un escaparate internacional de nuestra creatividad.

¿Qué quería que sintiera alguien al entrar por primera vez en el 'paddock' de Madring?

Que entraba en un paddock único, exquisito, hecho a medida y profundamente español. Queríamos expresar una identidad local sin recurrir al folclore ni a los códigos evidentes. Los dos grandes soles dan una bienvenida potente: remiten al sol de España y a nuestra forma cálida de recibir. El paddock no debía ser simplemente un lugar donde suceden cosas, sino una experiencia y una parte reconocible de la identidad del circuito.

¿Cómo se representa la identidad contemporánea de España sin caer en tópicos?

Traduciendo su esencia a arquitectura, mobiliario y objetos creados por empresas españolas. La gran M de Fama es una escultura, un asiento y un lugar para encontrarse o fotografiarse. El sofá de Fama nace de la curva de La Monumental; la mesa de Cosentino reproduce en Dekton el trazado del circuito; Actiu desarrolla su estructura móvil; Kriskadecor firma los dos soles; Joquer aporta el mobiliario lounge y Crevin, los tejidos. Son seis firmas del Foro de Marcas Renombradas Españolas reunidas bajo una misma dirección creativa para proyectar la Marca España.

¿Cuál fue el punto de partida creativo de las piezas y del relato que las conecta?

Crear un diseño que no fuera intercambiable, sino que perteneciera exclusivamente a Madring. La M mide tres metros y combina escala escultórica y función; el sofá parte de la geometría de La Monumental; la mesa lleva el circuito al mobiliario, y los soles construyen una bienvenida reconocible. Todas las piezas responden a la misma pregunta: cómo convertir la identidad de Madrid y España en una experiencia espacial. No queríamos hacer un decorado; queríamos construir identidad.

Los dos soles de cinco metros serán uno de los elementos más reconocibles. ¿Qué representan?

Siempre se habla de los cielos de Madrid, pero no podemos hablar del cielo sin hablar del sol, que transforma sus colores y el paisaje. Para mí representa también una manera de vivir: cálida, luminosa y abierta. Como en Mallorca. Los dos soles de Kriskadecor, suspendidos y realizados con cadenas en un degradado del rojo al amarillo, son como dos grandes brazos que abrazan a quien llega. No son solo una imagen: se pueden atravesar, tocar y experimentar.

¿Cómo se mantiene la elegancia con una paleta tan intensa y piezas de gran escala?

El color es poderoso y hay que saber cuándo utilizarlo y cuándo dejarlo respirar. Aquí no es decoración: organiza el espacio y genera una experiencia. La intensidad del amarillo, rojo, blanco y negro se equilibra mediante la geometría, los materiales, el vacío y la función. Nos interesa hacer algo potente sin que resulte estridente e icónico sin que sea gratuito. El lujo, muchas veces, consiste en saber exactamente qué cosa poner.

¿Cómo introduce la emoción y la dimensión humana en un acontecimiento dominado por la tecnología y el rendimiento?

Recordando que los pilotos, aunque parezcan héroes, son personas. Necesitan sentarse, descansar, encontrarse, hablar y tocar las cosas. Por eso el mobiliario y la pequeña arquitectura son esenciales. Siempre digo que la arquitectura nos envuelve o nos acompaña: cuando nos envuelve es espacio; cuando nos acompaña es objeto, diseño, mueble. Incluso en un universo construido alrededor de la velocidad necesitamos lugares para detenernos.

¿Qué ha supuesto dirigir el trabajo de seis firmas españolas bajo una misma visión?

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Estoy muy orgullosa. El mobiliario español está entre los mejores del mundo y este proyecto demuestra la capacidad de nuestra industria para unir tecnología, innovación, oficio y sensibilidad. No ha sido una suma de proveedores, sino una colaboración casi familiar bajo el concepto de Marca España. La Fórmula 1 ofrece una vitrina internacional extraordinaria para mostrar de qué somos capaces. En Madring puede terminar la carrera, pero el sol que hemos diseñado juntos nunca se apaga. Como la creatividad.