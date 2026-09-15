El Teatre del Mar apuesta por el humor como herramienta de resistencia para este otoño

El Teatre del Mar ha presentado hoy su programación para el otoño, con el humor como herramienta de resistencia y la creación contemporánea como eje.

La programación incluye el retorno de Vacabou, la nueva producción de Produccions del Mar, propuestas de compañías como Iguana Teatre, Cascai Teatre y Pont Flotant, y nuevas acciones formativas y de apoyo a la creación.

La temporada arrancará el 19 de septiembre con el regreso de Vacabou, después de doce años lejos de los escenarios. La banda presentará Decoded, un concierto que combina nuevas composiciones, piezas inéditas en directo y algunos de sus temas más emblemáticos.

A finales de septiembre, la Carpa Diem acogerá Vull ser un bon mallorquí, de Pedro Morlà, con Dani Morlà i Raventós, una propuesta que parte del humor para explorar qué significa ser -o querer ser- un buen mallorquín. Con tres invitados especiales: Lara Martorell, Àngel Aguiló y Marta Ferrer.

El mes de octubre llegará con Sa varietat en sa locura, de Iguana Teatre, y dentro del Festival de la Paraula, el estreno de Literal, la nueva producción de Produccions del Mar, con dramaturgia de Xavier Uriz y dirección de Sergio Baos, y La compostura, de El Somni Produccions, con autoría de Héctor Seoane.

Un momento de 'Hotel flamingo' / .

La temporada también incluye Un tal Cèsar, de Cascai Teatre, y Solo quería bailar, de La Maldita Agencia, que llegará al Teatre del Mar dentro del Circuito de la Red de Teatros Alternativos. La propuesta, una tragicomedia sevillana y punk, cuestiona el sistema desde el humor y la irreverencia.

En noviembre continuará con Pont Flotant y Adolescència infinita, una propuesta que revisita esta etapa vital desde la memoria y el presente. La temporada también incluye Pla per Roig, de Magrana, y cerrará el año en la Carpa Diem con Memorias de la Luna Grande, de Desobediencia Teatro, una propuesta que imagina el encuentro entre Federico García Lorca y Chavela Vargas.

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En diciembre, Clownic presentará Hotel Flamingo, una comedia gestual sin palabras que convierte el humor físico y visual en un lenguaje universal.