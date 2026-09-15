El palmesano Joan Tomàs Martínez Grimalt gana el Miquel de Palol de Poesia de los Premis Literaris de Girona
Lo hace con su obra 'Horografia', un libro sobre el estado de suspensión constante en el que nos deja el lenguaje y la vida
Joan Tomàs Martínez Grimalt (Palma, 1984) ha obtenido el Premi Miquel de Palol de Poesía 2026 por Horografia, galardón enmarcado en los Premis Literaris de Girona.
La dotación de este premio es de 6.000 euros. El jurado ha estado formado por Jaume Coll Mariné, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer, Anna Gual y Miquel de Palol. Este año se han presentado un total de 79 libros de poemas.
El poemario ganador, Horografia, es un libro sobre el estado de suspensión constante en el que nos deja el lenguaje y la vida, y es un libro sobre lo poco que queda después de la intuición del mundo. Joan Tomàs Martínez Grimalt, que también es historiador, dramaturgo y guionista, ha publicado como poeta otros títulos, como Els Jorns (2008), Proètica dels plaers (2009), Obagues i solanes (2016), Epigramari (2021) y Fosca negra (Premi Jocs Florals de Barcelona, 2023).
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