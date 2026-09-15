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El mallorquín Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía 2026

El jurado destaca su capacidad para unir "la historia colectiva y la intimidad familiar" en ‘Sala Augusta seguit de Llengua materna’

El escritor Sebastià Alzamora.

El escritor Sebastià Alzamora. / MANU MIELNIEZUK

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EFE

Madrid

El escritor mallorquín Sebastià Alzamora ha ganado el Premio Nacional de Poesía 2026 con su obra ‘Sala Augusta seguit de Llengua materna’ (Proa), según el fallo del jurado dado a conocer este martes.

El jurado del premio, que convoca el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros, ha reconocido "su capacidad para transitar, con idéntica genialidad, desde el lenguaje arrebatado de la denuncia histórica hasta la delicadeza del espacio doméstico".

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En un poemario, señala el fallo, "de doble evocación de la memoria del poeta", que "trenza con maestría la historia colectiva y la intimidad familiar"

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El mallorquín Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía 2026

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