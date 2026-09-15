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Nit de l'Art

El artista mallorquín Ñaco Fabré invita a "respirar" en CaixaForum Palma "frente a la velocidad actual"

Su exposición, titulada ‘Càntic. El profund és l’aire’, se compone de nueve obras inspiradas en cuatro versos del poeta de la Generación del 27 Jorge Guillén

VÍDEO | CaixaForum Palma presenta la exposición de Ñaco Fabré 'Càntic. El profund és l’aire'

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B. Ramon

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Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

Los versos del poema Más allá, de Jorge Guillén, ‘Soy, más, estoy. Respiro. / Lo profundo es el aire. / La realidad me inventa, / Soy su leyenda. ¡Salve!’ «ya sedujeron en su día al escultor Eduardo Chillida y le acompañaron toda su vida», explicó el artista mallorquín Ñaco Fabré. A él también le han servido de «inspiración», tal como podrá comprobar el público de la nueva exposición de CaixaForum Palma, Càntic. El profund és l’aire, que se inaugura este miércoles en el marco de la Nit de l’Art.

«Parto de la idea de entender el aire no solo como el medio que nos permite continuar vivos, sino como ese halo en que toda forma crece, toda sombra se desarrolla, toda luz se manifiesta. Es otro modo de estar cerca de la obra de arte y entenderla», como detalló durante la presentación de sus nueve esculturas, pinturas y obras sobre papel.

Pero sobre todo quiere que los espectadores «respiren». «El arte hoy día nos está invitando a tener una pauta de comportamiento con la que podamos enfrentarnos a la velocidad del mundo actual de otra manera», añadió. Y sus piezas lo hacen con «la pretensión de crear una tensión poética, la idea de que podemos lograr un rigor estético por medio de algo tan sencillo y a la vez tan importante como el aire, el respirar».

El artista mallorquín Ñaco Fabré invita a "respirar" en CaixaForum Palma "frente a la velocidad actual"

El artista mallorquín Ñaco Fabré invita a "respirar" en CaixaForum Palma "frente a la velocidad actual"

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El artista mallorquín Ñaco Fabré invita a "respirar" en CaixaForum Palma "frente a la velocidad actual" / B. Ramon

"Acto de rebeldía"

La comisaria de arte Raquel Victoria Rodríguez, afirmó que «en una época en la que estamos en constante movimiento y sobreestimulación, donde todo se basa en 15 segundos para ver un reel o para leer un artículo, la muestra de Ñaco Fabré es un acto de rebeldía, aunque también de paz y amor. Es una invitación para venir a la sala tranquilos, dejar todo fuera; y a través de su pintura, escultura y dibujo, poder indagar en lo interior e inefable y lo inabarcable, nadar en unas aguas que normalmente evitamos, pese a que la palabra ansiedad está en boca de todos y en nuestros cuerpos. Creo que esta exposición es la medicina».

Càntic. El profund és l’aire, que toma el título del poemario y uno de los versos, hace referencia en especial a las dos esculturas que destacan en la sala. «Juegan con el verso de Jorge Guillén y reflejan muy bien dónde está lo profundo y dónde está el aire, ese vacío que queremos que busque el público», animó la comisaria de la muestra, en la que ha colaborado Es Baluard Museu d’Art Contemporani.

En todas sus piezas, «la geometría no funciona como sistema cerrado, sino como una herramienta para aproximarse a lo inefable: ordenar sin clausurar, contener sin fijar, abrir una percepción. Frente a la saturación y el ruido contemporáneos, estas obras proponen una mirada demorada. Reducir no es empobrecer, sino acercarse a lo esencial. En una línea, un plano de color, una sombra o el intervalo entre dos formas, el aire adquiere densidad y la forma aún respira», tal como indica la especialista en la hoja de sala.

Argumenta que la obra de Ñaco Fabré «nace de una atención sostenida hacia la luz, el espacio, la forma y la percepción. En ella el paisaje no aparece como imagen reconocible, sino como una condición de la mirada: está en la respiración de los vacíos, en la economía del gesto, en la línea del horizonte y en aquello que permanece cuando la imagen se retira», según las palabras de Raquel Victoria Rodríguez.

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Esta reivindicación artística de «la contemplación como acto de resistencia» se podrá visitar desde este miércoles noche, durante la Nit de l’Art y hasta el 24 de enero en la segunda planta de CaixaForum Palma.

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