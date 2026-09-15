Eduardo Jordá: “Nadie conoce en su totalidad a Bob Dylan, ni siquiera él mismo”

¿Por qué sigue escuchando a Bob Dylan, medio siglo después?

Porque Dylan nunca deja de sorprenderte. Su último disco, ‘Rough and Rowdy Ways’, es muy extraño: casi música clásica, rap, con una voz de ultratumba… Dylan se ha quedado sin voz pero aun así es capaz de componer una música fantasmagórica pero que al menos a mí me conmueve, con unas letras buenísimas, fastuosas, sobre la muerte, la finitud humana, lo que queda de una vida, lo que dejamos, la memoria...

¿Cómo le gustaría ser recordado a Dylan?

Como alguien que murió en un escenario cantando.

¿Qué queda por descubrir de Dylan?

No lo sé, y tampoco sé yo si hay que descubrir algo… Como persona, Dylan es un misterio porque él lo ha querido ser. Teme la sobrexposición pública, a los periodistas, biógrafos, y él quiere mantenerse completamente al margen de todo eso. Luego tenemos su música y sus letras, y ahí está Dylan, quien realmente no ha parado de mostrarse y al mismo tiempo no ha parado de ocultarse. Y en esa dialéctica está la resolución del misterio.

¿Por qué un libro sobre Dylan, un autor del que hay cerca de 2.000 títulos?

2.000 libros y 23 o 24 biografías exhaustivas que prueba qué hizo cada día de su vida, con horarios por la mañana, por la tarde, por la noche y de madrugada. Yo he escrito mucho sobre Dylan, porque me ha interesado siempre. Tenía mucho material y un día recibí una llamada de Luis Solano, director de Libros del Asteroide, que había leído uno de mis artículos y me propuso escribir un libro que intentara desentrañar el misterio de Dylan.

Déjeme preguntarle qué le pareció la película ‘Un completo desconocido’, protagonizada por Timothée Chalamet.

No me gustó nada. Querían convertir la vida de Dylan en algo que nunca será: una serie de Netflix, o algo así, una cosa muy del dominio del gran público, con un triángulo muy predecible entre el artista, la novia oficial y el músico. La vida de Dylan es mucho más compleja: tuvo un montón de amantes, de relaciones, de amigos… Y eso no cabe en una película normal. A mí la película que realmente me gusta de Dylan es la que nadie ha visto: ‘Renaldo y Clara’. Una película que el mismo Dylan rodó sobre una gira suya, la de 1975, y el proceso de creación: cómo vive, cómo trabaja, rodeado de periodistas, de amigos, gorrones, músicos, groupies… Una película que dura más de 4 horas y él la redujo a dos horas y media, porque nadie la quería exhibir. Me parece la gran obra cinematográfica sobre su vida y su obra.

¿Cómo se escribe un relato sobre alguien que es ‘invisible’?

Como digo en el libro, Dylan es Moby Dick y Moby Dick te acaba arrastrando al fondo del mar. Y hubo un momento en que estuve a punto de decir: no puedo, no sé, esto es inabordable, inabarcable. Pero al final pensé: solamente si hago una aproximación indirecta, oblicua, podré decir lo que quiero decir. Y eso es lo que he intentado. No enfrentarme con Dylan cara a cara, porque eso es imposible. Dylan te deja ciego, sordo y mudo. Pero al menos intentar hacer una aproximación, digamos que casi a escondidas.

¿Qué quiere decir que Dylan sea el número cero?

Dylan se definía a sí mismo como el número cero. En el libro cuento una anécdota que a mí me parece muy reveladora. Iban Dylan y Leonard Cohen en un coche, a ver la casa que se había comprado Dylan en Malibú, y en un momento dado -estas cosas que les pasan a los grandes egos musicales-, se pusieron a hablar de su obra. Y Cohen le dijo, hombre Bob, tú eres el número uno. Y Dylan le dijo, no, no, Leonard, el número uno eres tú. Yo soy el número cero. Pero claro, ese es el típico elogio envenenado, porque en realidad el número cero es mucho más importante que el número uno. El número uno en realidad es muy pobre. El cero lo es todo, es el todo y la nada, el número sin el cual no puedes entender el universo, el infinito. Y claro, Dylan, intentando quitarse protagonismo o quitarse importancia, se concedía la mayor importancia posible en la historia de la música. Eso es muy típico de su psicología.

Portada de 'Numero cero' / .

Lleva años escribiendo sobre él. ¿Quién es realmente Bob Dylan?

Yo se lo preguntaría a él mismo y creo que él no sabría contestar.

¿Cuántos Dylan existen?

Me imagino que miles. Toda persona humana es miles de personalidades distintas. Incluso la persona más simple que podamos imaginar es muchas personas a la vez. Pero Dylan, que es la personalidad más compleja que podemos imaginar, es millones de personalidades y todas forman un caleidoscopio. Me imagino que su mujer, su exmujer, sus amantes, sus hijos... han conocido una parte importante de ese caleidoscopio, pero realmente nadie lo conoce, ni siquiera él mismo, en su totalidad.

¿Cómo se le cruzó a usted en su vida?

A la gente de mi generación se nos apareció en la televisión o en los campamentos de boy scouts cuando la gente cantaba ‘Blowin’ in the Wind’ en versiones en catalán o en castellano. En mi generación en los años 60, 70 era una canción de campamento o de iglesia incluso. Pero muchas veces no sabíamos ni quién era Bob Dylan. Oías “la respuesta está en el viento”, pero no sabíamos quién era Dylan. A mí, Dylan como músico, se me apareció cuando tenía 13, 14 años que escuché por primera vez ‘Self Portrait’. Un álbum que todo el mundo odia y yo adoro. Me parece un gran disco.

Yo también lo encuentro un buen disco.

Es un Dylan raro porque es un Dylan muy variado, pero es de lo que hablamos. Todo el mundo tiene una imagen predeterminada de Dylan y Dylan se descolgó en ese álbum que además se llama ‘Autorretrato’ con canciones que desmienten todo lo que suponemos de Dylan. Porque canta como si fuera un cantante country, un cantante de baladas extrañísimas o un cantante melódico para desmentir todas las imágenes preconcebidas que existían sobre él.

¿A quién va dirigido este libro?

La verdad es que no lo sé. Yo espero que lo lean como un libro que se puede leer como una novela, como un poema, como un ensayo. En realidad es un género híbrido. No es ni biografía, ni ensayo, ni estudio musical, ni sociológico, sino simplemente es una investigación, un viaje, una aventura en busca de alguien que en el fondo es inencontrable.

Como una odisea. ¿Tiene Dylan algo de Ulises?

Todo. La frase más famosa de Ulises es: “No soy nadie”, la que le dijo al cíclope. El cíclope es el público y Dylan le dice “no soy nadie”.

¿A Dylan le resulta sencillo ser invisible?

Yo creo que no, le cuesta mucho.

Porque está rodeado de admiradores, periodistas, gente que sigue su obra. Le cuesta mucho pero yo creo que invierte muchísima energía en ser invisible. A veces con resultados inesperados, como por ejemplo en 2009, cuando iba caminando por una calle de New Jersey y lo detuvieron por merodear. Iba como va él, con una sudadera, desaliñado. Lo tomaron por un vagabundo y lo detuvieron. A la policía le dijo: soy Bob Dylan. Y la policía, que era una chica, le dijo: “Que va, usted no es Bob Dylan”. Tuvo que llamar a su agente para que fuera a la comisaría a demostrar que era Bob Dylan.

¿Qué debe opinar Dylan de Trump?

Me imagino que tiene una opinión horrible, pero Dylan no quiere intervenir. Hace ya mucho tiempo que no quiere intervenir en política. Cuando le dieron el premio Nobel, por ejemplo, en vez de hacer declaraciones, se ocultó todavía más. Y lo único que hizo fue cambiar el ‘set list’ de los conciertos. Ese día empezó con una canción que se llama ‘Las cosas han cambiado’ (‘Things have changed’). Esa fue la única alusión que hizo a la recepción del Nobel. Y ahora lo único que ha hecho es cambiar también los ‘set lists’ y pone una canción de su primera época, de la época de la crisis de los misiles, que es ‘Los señores de la guerra’ (‘Masters of War’).

Quienes han tratado con él dicen que es una persona insoportable.

Como persona yo creo que es insoportable, pero a ver, ten en cuenta una cosa, ser un genio es muy complicado. Picasso también lo era. Primero, porque tú usas la vida y la experiencia de la gente a tu alrededor y los achicharras, los canibalizas, te apropias de su vida, de sus emociones y las conviertes en tus propias emociones. Lo mismo que haces con la obra de otras personas que te influyen. Coges sus ideas, sus letras, sus músicas y las transformas en tu propia música. Es muy difícil convivir con alguien así. Es como vivir con un vampiro.

¿Por qué sigue actuando sin parar a sus 85 años?

Porque no sabe vivir parado y porque yo creo que quiere morir en un escenario. No quiere morir en su casa viendo la televisión. Él lo dijo hace tiempo: “A mi edad yo podría ser un jubilado que vive en Florida y se pasa la vida viendo la televisión con un vaso de whisky en la mano. Pero no quiero ese destino tan triste para mí”.

Hay quien mantiene que Dylan estuvo una vez en Mallorca.

No, no es verdad. Dicen que estuvo en Formentera, componiendo el ‘John Wesley Harding’. Que vivió en un molino, pero eso es falso totalmente. En esa época estaba viviendo en Woodstock porque coincidió justamente cuando tuvo el supuesto accidente de moto. Que no fue accidente de moto, sino que simplemente su mujer le dijo a Bob: “O paras y cortas con las giras y las anfitaminas o vas a morirte. Y entonces cortó y se quedó dos o tres años parado viviendo en Woodstock.

Si ‘Went to see the Gipsy’ es para usted la canción más triste de Dylan, cuál sería la más luminosa, la más alegre, la más optimista?

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Para mí es ‘Wigwam’, del disco ‘Self Portrait’. Es un canto a la vida, a la alegría de vivir sin hacer daño, sin incordiar, sin molestar.