El artista Rafa Forteza expone 'Cráneo', donde recupera obras de los años 90

El artista mallorquín Rafa Forteza expone Cráneo, que pone en relación obras de distintos momentos de su trayectoria y recupera piezas que, en algunos casos, no habían vuelto a salir de su estudio desde los años 90. Se inaugura este miércoles en el marco de la Nit de l'Art en el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (COAIB).

La muestra, con propuesta curatorial de Esmeralda Gómez Galera, incluye esculturas, dibujos y obras sobre papel que abarcan desde principios de los años 80 hasta trabajos recientes. El recorrido no plantea una lectura cronológica de la obra de Forteza, sino que pone en relación obras concebidas en momentos muy distintos, lo que permite que gestos, formas e intuiciones del pasado vuelvan a aparecer desde el presente.

Cráneo da continuidad a una línea de investigación iniciada en proyectos expositivos anteriores entre Forteza y Gómez Galera. En enero de 2026, Cámara de ecos, también presentada en el COAIB, partía de la idea de la exposición como un espacio de resonancia temporal, donde obras de diferentes períodos podían interpelarse entre ellas y donde los gestos del pasado trazaban líneas de continuidad con preguntas futuras.

Rafa Forteza y Esmeralda Gómez Galera / COAIB

Otro punto de partida

Cráneo reanuda esta búsqueda desde otro punto de partida: la imagen del cráneo como una cavidad donde el tiempo pasa y donde las ideas se van formando, acumulando y relacionando antes de adquirir una manifestación visible.

En ese sentido, el cráneo es también un espacio de oscuridad. Un lugar anterior a la imagen, donde todavía no existen parámetros fijos y donde las ideas van tomando forma y carácter a medida que entran en relación con otras ideas. La muestra pone así el foco en lo que precede a la imagen y en la forma en que determinadas intuiciones pueden permanecer activas durante décadas, reapareciendo en formas y momentos diferentes.

Acciones recurrentes

La exposición se articula a partir de tres acciones: girar, repetir y permanecer, que definen la selección de las piezas y el montaje y permiten conectar trabajos concebidos en momentos muy distintos. Son acciones recurrentes en la práctica de Forteza: volver sobre un gesto, insistir en una forma, desplazarla o dejar que algo permanezca en el tiempo. En el recorrido conviven esculturas basadas en el gesto de envolver, dibujos y obras sobre papel centrados en el rostro, la máscara y la cabeza, así como piezas de carácter marcadamente matérico.

Una parte significativa de la muestra permite recuperar trabajos de los años 90 que han permanecido durante décadas en el estudio de Forteza. Entre ellos destacan las esculturas conocidas como Las Cruces, piezas que no fueron concebidas para ninguna exposición concreta y que se recuperan ahora como una pregunta abierta en este nuevo proyecto. Se trata de obras construidas a partir de masas y materiales hallados, con la incorporación de pequeños objetos como fragmentos de resina, pinceles, botones o lápices de colores.

La recuperación de estas obras permite volver a mirarlas desde el presente y ponerlas en relación a trabajos posteriores. Más de 30 años después de su realización, las piezas conservan su condición de intuiciones abiertas, capaces de establecer nuevas correspondencias con otros momentos de la práctica de Forteza. Esta dimensión temporal es especialmente significativa en una obra en la que la repetición no implica volver exactamente al mismo sitio, sino dejar que un mismo gesto reaparezca bajo formas diferentes.

Dibujos y obra sobre papel

A su vez, la selección de dibujos y obra sobre papel permite recorrer más de cuatro décadas de producción artística, desde principios de los años 80 hasta años recientes. En estas obras, la cabeza y el cráneo aparecen de forma recurrente como contenedor, habitáculo y espacio para la mirada, el lenguaje y el desdoblamiento. La fotografía, el collage y la presencia de la palabra introducen nuevos elementos en una práctica en la que la imagen nunca aparece completamente separada del proceso que la ha producido.

Para Rafa Forteza, la exposición parte del concepto de cráneo no sólo como una cavidad en la que pasa el tiempo, donde las ideas se van madurando y van tomando contexto, sino también como el espacio donde todas estas ideas se van formando y relacionando entre ellas. "Creo que hay un concepto importante, que es la oscuridad, el negro más negro. En la creación no hay parámetros de color que debamos tener como puntos de partida de las cosas, sino que las cosas van tomando sus parámetros a partir de las ideas que van entrando en este cráneo. Un elemento que parece que no tenga que tener ninguna continuidad de pensamiento con el tiempo, transformada en imagen”, destaca el artista.

Por su parte, la comisaria de la muestra, Esmeralda Gómez Galera, señala que "después de tanto tiempo que nos conocemos y trabajamos juntos, siempre es un reto encontrar nuevas lecturas del trabajo de Rafa. Es, en cierto modo, una obra inacabable, y como práctica curatorial me interesa comprobar cómo cada vez que trabajamos en torno a una nueva imagen, un concepto o una acción, ésta transforma toda la lectura de su obra, incluso la de piezas que fueron realizadas hace mucho tiempo. Algunas, en ocasiones, incluso antes de que yo naciera.”

Cráneo sigue así una búsqueda que no pretende establecer una lectura lineal de la obra de Forteza, sino observar qué sucede cuando una nueva imagen, una nueva acción o una nueva forma de mirar entra en contacto con obras realizadas en otros momentos. Como ya sucedía en Cámara de ecos, el tiempo no funciona aquí como una sucesión de etapas, sino como un espacio en el que las obras pueden volver a encontrarse. Si esa exposición partía del eco como forma de retorno, Cráneo se sitúa antes de ese retorno: en la oscuridad, en ese espacio aún sin forma determinada donde las intuiciones se van acumulando hasta convertirse en imagen.