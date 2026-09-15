Los años 80, protagonistas de una nueva edición de Teatre de Barra

La nueva edición de Teatre de Barra empezará el próximo 17 de septiembre y se desarrollará a lo largo de 6 jueves consecutivos, en diferentes establecimientos de restauración de la zona de Blanquerna y 31 de Desembre, hasta culminar con la celebración de la gran final, prevista para el sábado 24 de octubre, a las 20 horas, en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.

La presentación del certamen ha tenido lugar este martes, en el Ajuntament de Palma, a cargo del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, y el creador, promotor y coordinador del evento, Javier Matesanz.

Esta segunda edición del año 2026 ha adoptado el lema Nit de barra. Anys 80, y constituirá un emotivo homenaje escénico a una de las épocas más icónicas de la historia moderna.

El programa incorpora en esta ocasión la representación de cinco montajes de formato breve: Berlin 89, escrito por Alfonso Morillas, dirigido por Xavi Núñez y con las interpretaciones de Laura Andújar y Héctor Seoane; Sa gàbia enganadora, dirigida y escrita por Bernat Molina y con las actuaciones de Joan Manel Vadell y Emili Gené; No controles, con texto y dirección de Pablo Valera y con Lina Mira y Pau Pascual dando vida a los personajes de la historia; Jingles, escrita y dirigida por David Mataró y las interpretaciones de Marina Nicolau y Joan Vila, y Wall & Cass, con dirección de Marga Arrom, que también es la autora de la pieza, y las actuaciones de Miquel Àngel Torrens y Carme Serna.

Las funciones, siempre en jueves, se llevarán a cabo en los siguientes horarios: 19.30, 20.10, 20.50 y 21.30 horas.

Por otro lado, los locales que acogerán las representaciones no han cambiado en relación a la edición anterior: Ca na Mercy, S'Amagatall, Bar Mavi,. Hotel Ars Magna y Restaurante Udon.

Organizado por Orbita Editorial, con el apoyo del Ajuntament de Palma, Teatre de Barra se ha convertido, con el paso de las sucesivas convocatorias, en uno de los puntos de referencia del calendario cultural de la ciudad.

Siguiendo la dinámica del ciclo, la jornada de la gran final servirá para dirimir los ganadores del certamen, tanto en el aspecto escénico como, desde hace tres ediciones, también en el gastronómico, ya que la organización entregará el premio a la mejor tapa, elaborada por los establecimientos de restauración participantes.