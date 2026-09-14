El Museu de Mallorca acoge la videoinstalación póstuma de Fabrizio Plessi: «Rompe los límites de la dimensión»

La impactante videoinstalación que se inaugura este martes en el Museu de Mallorca, la exposición póstuma de Fabrizio Plessi, puede recordar el romper de las olas del mar contra las rocas, pero lo que pretendía el pionero del videoarte era «una metáfora de romper los límites de la dimensión», según explicó su hijo, Rocco Plessi, en la presentación de Digital splash.

La proyección en el patio del museo «es exactamente como él quería». «Mi padre tuvo un vínculo muy grande con esta tierra y seguro que estaría muy feliz de que se haya cumplido su voluntad», añadió del artista italiano, que reflejó «una gran curiosidad hasta el final de sus días». Falleció hace menos de un mes y trabajó en este proyecto «hasta el último momento», lo que «provoca que la exposición adquiera una dimensión especial y humana», en palabras del director de Es Baluard, David Barro, que ha comisariado la muestra junto a Jackie Herbst.

Horario

La videoinstalación y 11 bocetos de los 60 que llevó a cabo –«todo comienza por el dibujo, que es el alma de sus pensamientos», tal como dijo Plessi hijo– se pueden visitar hasta finales de octubre en el horario habitual del museo, así como de miércoles a domingo de 18 a 21 horas, ya que «se aprecia mejor al atardecer y por la noche», destacó la directora, Maria Gràcia Salvà.

La experiencia envolvente del potente sonido de la piedra que cae y la imagen del agua grabada por él mismo, que parece salirse de la pantalla, se consigue con «un único vídeo que está dividido en cuatro secciones a través de cuatro pantallas led», detalló Herbst. Y por detrás «queda la tecnología a la vista, sin enmascarar», añadió sobre el cableado visible al acceder a la sala con los dibujos.

Varios de los dibujos previos de Fabrizio Plessi / B. Ramon

El agua y los materiales

En este proyecto retoma varios de los elementos esenciales de su trayectoria, sobre todo su interés por el agua y su capacidad para transformar materiales y espacios a lo largo del tiempo; y consigue «una obra en la que lo físico y lo virtual se encuentran y desdibujan sus límites», según señalan desde Es Baluard, que ha realizado esta exposición junto al Consell en el marco de la Biennal B.

Además, a través de la repetición, «el artista introduce una reflexión sobre el tiempo y el espacio», e incorpora la Inteligencia Artificial en línea con su empleo de la tecnología, pero «no como un fin, sino como una herramienta capaz de generar nuevas formas de percepción». «Una vez más –tal como explicó David Barro–, Plessi experimenta con la forma y el material, siempre con la conciencia de humanizar la tecnología y generar tensiones desequilibrantes».

Otra constante en su trayectoria es la fascinación por «los elementos naturales y la fisicidad de los materiales», por lo que «el agua se insinúa sin estar presente, la materia se transforma en imagen y el espectador se sitúa frente a un espacio en constante desplazamiento».

Durante la inauguración este martes a las 20.30 horas, el filósofo, escritor y crítico de arte Fernando Castro Flórez, amigo de Fabrizio Plessi, pronunciará una laudatio, y entre otros allegados estarán presentes la viuda del artista, Carla Ventura, y sus hijos, además de Bernardí Roig, con quien expone otra obra en la galería Kewenig.