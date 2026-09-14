Protesta de entidades antitaurinas frente al coso de Muro

Miembros de la Fundación Franz Weber (FFW), Satya Animal y Progreso en Verde se manifestaron ayer por la tarde frente a la plaza de toros de Muro en protesta por este tipo de espectáculo y, especialmente, tras las «imágenes lamentables» registradas en la última corrida en Palma, en la que —según denuncian— se produjeron insultos y comportamientos incívicos. También criticaron la promoción de entradas dirigidas a público infantil, ya que consideran se exponen a menores a situaciones de maltrato animal en un entorno inadecuado.