La galería Kewenig de Palma acoge una exposición conjunta de Fabrizio Plessi y Bernardí Roig

A Bernardí Roig le gusta pensar que conoció a Fabrizio Plessi cuando caminaban por una playa de Creta hace 3.000 años. En realidad fue hace 35 años y mantuvieron una relación de «mucho afecto y admiración, pero sobre todo de respeto», explica el artista mallorquín. La muerte del italiano fue del todo inesperada y le pilló con una exposición conjunta ya totalmente trazada desde hace año y medio, un proyecto que ahora se podrá ver en la galería Kewenig de Palma con el título Plessi/Roig.

'Energy', obra de Plessi en el espacio de Kewenig. / Foto cedida por Bernardí Roig

Roig insiste en que este «no es un homenaje a Plessi», es una exposición pensada por los dos artistas para este espacio tan especial como es el antiguo Oratori de Sant Feliu que Kewenig ha reconvertido en galería. Plessi/Roig se presentará este martes por la tarde, 15 de septiembre, aunque la inauguración oficial será durante la Nit de l’Art, el próximo sábado. No será la única muestra con obra del italiano, ya que el Museu de Mallorca presenta Digital Splash, otro proyecto que dejó acabado poco antes de morir el pasado 23 de agosto.

El rayo de la videoinstalación Energy de Plessi (tres paneles LED que emiten un tremendo estruendo) irrumpe en el oratorio de la calle Sant Gaietà de Palma, donde detrás del altar resiste un muro de Mehr Licht!, otro proyecto de Roig que se pudo ver en Kewenig hace unos años. Tras esa pantalla blanca se oculta la escultura de un hombre colgado cabeza abajo: The Man with the Golden Arm, también del mallorquín. «El espacio sereno y detenido del oratorio se convierte en el lugar de encuentro de dos verticalidades en colisión: una negra que expulsa la imagen y, sin embargo, la refleja; otra verticalidad blanca que la absorbe y, al mismo tiempo, la oculta. No son dos obras. Son dos imágenes que regresan a un lugar en el que nunca estuvieron. Las imágenes siempre llegan tarde porque son como las cicatrices de un trayecto por transitar», explica Roig.

'The Man with the Golden Arm', de Bernardí Roig / .

En su opinión, lo que verá el espectador «son dos monólogos que en momentos se rozan y en otros se acarician». «En esta exposición colisionarán dos verticalidades, una negra y otra blanca, pero también colisionarán un silencio y un estruendo», añade el artista sobre esa puesta en escena.

Aunque con la ausencia de Plessi, esta será la primera exposición que compartirán los dos, aunque habían coincidido antes en muestras colectivas. «Plessi es un hombre que dibuja mientras habla y yo hablo mientras dibujo», explica Roig de su conexión con el italiano, considerado pionero del videoarte y muy vinculado a Mallorca, donde tuvo estudio y residió.

Para Bernardí Roig, esta exposición es la continuación de otros dos proyectos que ya mostró en este mismo espacio de Kewenig. En 2014 inauguró Vox clamantis in deserto, un conjunto de trabajos inéditos que incluía esculturas, vídeos, dibujos y fotografías. Años después, en 2021, presentó la ya mencionada Mehr Licht! con inmensos bloques blancos derrumbados.