Cine
El Evolution Mallorca Film Festival celebrará varias actividades en Calvià
Calvià será una de las sedes de la próxima edición del Evolution Mallorca Film Festival, del que acogerá una presentación, dos sesiones de autocine, un encuentro y debate de cineastas, y una sesión de la iniciativa Mallorca Go! que muestra localizaciones de cine a los invitados al festival.
El acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Calvià y la 15ª edición del festival forma parte de la apuesta de la localidad por la industria audiovisual y por acoger actividades vinculadas al cine fuera de la temporada alta.
El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado la apuesta del consistorio por el cine: "Que contemos con el Atlàntida y con el Evolution, ambos ya en Calvià, es un hito", ha reivindicado; y ha recordado otras iniciativas como el Festival Internacional de Cortometrajes en IA (AIMA), que tendrá continuidad en 2027.
Cine en coche
La alianza con el festival Evolution se integra también en el proceso de transformación y diversificación turística de Calvià.
La colaboración se materializará en una presentación del festival en el hotel Innside by Meliá Calvià Beach, de Magaluf, y una sesión de cine en automóvil el 23 y 24 de octubre en el aparcamiento de Port Adriano.
Ya durante la celebración de Evolution, el 30 de octubre, el Meliá South Beach de Magaluf acogerá un encuentro con motivo del 20º aniversario de la Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB), con una mesa de debate, un encuentro profesional y la proyección de trabajos rodados en Calvià por cineastas de ACIB.
Finalmente, el 4 de noviembre, Calvià albergará una sesión de Mallorca Go! y llevará a invitados internacionales del festival a recorrer diferentes enclaves del municipio para conocer su potencial como escenarios para futuros proyectos audiovisuales.
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