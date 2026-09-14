Las esculturas de ‘El cor del bosc’, de Fabián Schalekamp, hacen reflexionar sobre la preservación del entorno

La exposición El cor del bosc, obra de Fabián Schalekamp, que puede visitarse desde este martes en el Espai Cor del ayuntamiento de Palma, reúne «un conjunto de esculturas que recrean un bosque de acebuches a partir del imaginario colectivo» y con este proyecto el artista «invita al espectador a repensar el paisaje y el patrimonio natural como elementos que hacen posible la vida».

Además, Schalekamp realiza un llamamiento para «reflexionar sobre la necesidad de preservar el territorio» frente a los fenómenos destructivos, como los incendios, la deforestación y la emergencia climática.

La muestra escultórica está comisariada por Joan Carles Gomis y fue presentada este lunes por el regidor de Cultura, Javier Bonet, quien destacó que permanecerá abierta al público hasta el día 6 de diciembre. También recordó que forma parte de la programación vinculada a la 30 edición de la Nit de l’Art, que se celebra el próximo sábado, día 19, por lo que animó a los asistentes a acercarse durante la ruta por las galerías.

Espacios expositivos

Schalekamp inició su carrera expositiva en Palma en 1995 con la muestra Diálogos mudos, que fue presentada en la galería 4 Gats-Ferran Cano. Desde entonces, su obra ha podido verse en el Casal Solleric, Can Balaguer, la galería ABA y Can Marquès, entre otros espacios expositivos.

Recientemente ha participado en la edición palmesana de Art Cologne, y el año pasado protagonizó la tradicional muestra de la Església de Sant Gaietà con motivo de la Mare de Déu d’Agost, donde creó un lecho artístico de la Virgen bajo el título Dama del Bosc.