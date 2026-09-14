Bellas Artes de Adema participará en tres espacios durante la Nit de l'Art

El alumnado y antiguos estudiantes del grado en Bellas Artes de Adema volverán a formar parte de la Nit de l’Art de Palma, que este año celebra su 30 aniversario, con presencia en tres espacios destacados de la programación, en la Fundación Barceló, el Casal Solleric y en Xavier Fiol / XFORUM en el Garaje Son Armadams. Una participación que refleja la continuidad entre la formación artística y la incorporación a los circuitos expositivos y en una de las principales citas del arte contemporáneo de Mallorca.

Bajo el título Confluencias, los estudiantes de cuarto curso del Grado en Bellas Artes presentan una muestra colectiva que reúne una selección de trabajos que parten de la idea de que la construcción de una trayectoria creativa no es un proceso lineal, sino un recorrido marcado por la búsqueda, la experimentación, la transformación, las dudas y los descubrimientos. En ese camino se producen encuentros entre intuición y pensamiento, entre error y hallazgo y entre la experiencia individual y colectiva.

Las obras reunidas en la Fundación Barceló, según la comisaria y coordinadora del Grado en Bellas Artes, Mónica Galván, permiten observar cómo los estudiantes comienzan a definir sus propios intereses, lenguajes y líneas de investigación. Confluencias no se plantea como un punto de llegada, sino como una oportunidad para detenerse, analizar el camino recorrido, revisar las decisiones tomadas y abrir nuevas posibilidades de desarrollo antes de afrontar la etapa final de sus estudios.

Las propuestas reflejan diferentes maneras de aproximarse a la creación contemporánea, desde la investigación y la experimentación con los materiales hasta la construcción conceptual de las ideas. Esa diversidad evidencia unas identidades creativas que empiezan a consolidarse, aunque permanecen abiertas al cambio y a nuevas direcciones de trabajo.

La jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de Adema, Amparo Sard, destaca la importancia de que el alumnado pueda mostrar su trabajo en un contexto como la Nit de l’Art. “Participar en una cita de esta relevancia permite al alumnado salir del ámbito académico y enfrentarse a un espacio expositivo real, compartir sus procesos con el público y empezar a situar su trabajo dentro del contexto artístico y cultural de Mallorca”, ha argumentado.

Exposición en torno al cuerpo

La presencia de Adema en la Nit de l’Art se amplía este año con la participación de dos antiguos alumnos de la primera promoción del Grado. Rebeca Morey Pérez expondrá en el Casal Solleric como resultado del Premio Ayuntamiento de Palma al mejor expediente académico y a la excelencia en producción e investigación artística, que recibió al finalizar sus estudios. Morey presenta Anatoformes, comisariada por Biel Amer, una investigación en torno al cuerpo, la materia y sus límites. Su trabajo explora conceptos como la presión, la deformación, la fragilidad y la transformación a través de formas orgánicas que remiten a lo corporal sin representar literalmente una anatomía concreta. La cerámica, el hierro y las cuerdas establecen además relaciones de tensión, contención y resistencia que forman parte del propio significado de las piezas.

Por su parte, el antiguo alumno Óscar González participa en Xavier Fiol / XFORUM, en el espacio Garaje Son Armadams, en la muestra colectiva 30 Nit 30 “Una mirada íntima”, donde presenta “.JPG” (2026), una obra formada por nueve planchas de dibond vinilado de 50 x 50 centímetros que recupera texturas procedentes de antiguos mundos virtuales desaparecidos. El artista convierte estos fragmentos digitales en una suerte de registro arqueológico y plantea una reflexión sobre la memoria y sobre las huellas que permanecen de aquellos espacios virtuales que fueron recorridos y habitados por sus usuarios.

Ecosistema artístico

Para Sard, formar parte de la Nit de l’Art supone también acercar al alumnado a una realidad profesional que difícilmente puede reproducirse únicamente dentro del aula. “Que puedan presentar su obra ante el público, convivir con otros artistas y formar parte de la programación de espacios culturales de referencia les permite comprender cómo funciona el ecosistema artístico y empezar a construir relaciones, experiencias y una trayectoria propia”, ha destacado la jefa de Estudios del Grado.

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En este sentido, considera especialmente significativo que en una misma edición coincidan estudiantes y antiguos alumnos de Adema. “Para quienes todavía están estudiando, ver que compañeros de promociones anteriores continúan investigando, exponiendo y accediendo a espacios como el Casal Solleric o el Garaje Son Armadams demuestra que existe una continuidad después de la universidad. Ese paso del aula al circuito cultural es precisamente uno de los procesos que queremos acompañar desde la formación”, ha concluido.