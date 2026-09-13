Estas son las propuestas de las galerías para la Nit de l'Art de Palma 2026

La Nit de l’Art de Palma celebrará su 30 edición el próximo 19 de septiembre. Organizada por la asociación Art Palma Contemporani, un total de 16 galerías inaugurarán exposiciones y estarán abiertas para mostrarlas al público, entre las 18 y las 23 horas. Esta edición también llegará a espacios culturales de Santanyí, Pollença y Andratx.

Estas son las propuestas de las galerías participantes:

a66 Gallery

Esta galería de Santanyí presenta Conditions of Perception, con obra de Paris Giachoustidis, Marcos Juncal y Moritz Moll, comisariada por Domenico de Chirico (Carrer de Cas Majoral, 8, Santanyí).

ABA ART

En su sede de la Plaça de la Porta de Santa Catalina de Palma, ABA ART presenta Ocre et lait, de Tatiana Sarasa.

BALAZSI GALLERY

La galería del Carrer Nicolau de Pacs presenta Garbage Worth Being Kept, de Román Fabré e Ian Soler Bradley, comisariada por Esmeralda Gómez Galera, junto con Plagues, de Patrick Goddard, en su Espai 3.

BARÓ

Su propuesta es Latent, de Alexandre Farto aka Vhils, con un texto de Enrique Juncosa, en su espacio del Carrer de Can Sanç.

CCA ANDRATX

El centro andritxol despliega su programación más amplia, con How Would You Like to Live in Looking-Glass House, Kitty? (In Praise of Uncertainty), con Noemi Durighello, Laia García, Li Jun y Evian Wenyi Zhang, comisariada por Virginie Pislot; Otium – The Labour of Leisure, de Rex Southwick; Gedankenexperimente, de Anna Belén; Lines That Sing, de Bunmi Agusto; y Bodegons i cossiols del porvenir, de Magdalena Puigserver, comisariada por Cendra Projects.

FLORIT/FLORIT

Con doble espacio en Palma, la galería presenta Miedo al colapso, de Dasha Shishkin y Alejandro Leonhardt (Carrer de la Reina Maria Cristina), y la colectiva The Guestroom en el espacio Bulthaup Mallorca Nicolau (La Rambla, 15), con obra de Alejandro Leonhardt, Álvaro Gil, Beth Letain, Dasha Shishkin, Erika Hock, Fabio Viscogliosi, Gizela Mickiewicz, Johanna von Monkiewitsch, Jordi Ribes, Lydia Giord, Matthew Feyld, Pixy Liao, Richard Woods, Stephen Felton y Valerie Krause.

GALERIA FERMAY

Fermay presenta ¿En dónde tejemos la ronda? / Weaving the Round, con obra de Noa i Lara Castro, Janice McNab, popea y Jennifer Tee, comisariada por Cristina Anglada.

GALERIA PELAIRES

Pelaires presenta Espinturalidad, con obra de André Butzer, Luis Gordillo, Ann-Kristin Hamm, Albert Oehlen, Markus Oehlen, Jana Schröder y Christoph Steinmeyer, y en su Pelaires Cabinet, Sal divina adivina, de Claudia Peña Salinas.

GALERIA REUS

Reus presenta la colectiva N.I.T. Nucli d’Intensitat Transitòria, con obra de Alicia Santamaría, Alba Suau, Daniel Domínguez, David Martín, Erika Trotzig, Joachim Lambrich, Joan Canyelles, Joan Vidal, Jordi Clotet Saló, Marga Estelrich y Xim Llompart, comisariada por Belén Martínez Gamero, junto con una muestra individual de José Fiol comisariada por Raquel Victoria.

GALERIA XAVIER FIOL

Con motivo del 30 aniversario, la galería presenta 30 NITS 30. Una íntima mirada 1997-2026, y el martes 15 de septiembre inaugura también una parte de este proyecto en su espacio Garaje Son Armadams.

HAUSER & WIRTH MENORCA

En la Illa del Rei (Menorca), la galería presenta Directionless, organizada por Rashid Johnson.

KEWENIG

Kewenig presenta la muestra PLESSI / ROIG en su espacio del Carrer Sant Feliu.

LA BIBI Gallery

LA BIBI presenta Plastic Metamythology, de Alexander Long, y la colectiva Contemporary Relics, comisariada por Geraud Jean Claude, con obra de Bel Fullana, Fátima de Juan, Gabriella Malin, Henri Wagner, Jung Jisook, Koshiro Akiyama, Louise Benton, Luna Paiva, Maite y Manuel, Paul Riedmüller, Yuki Ando y Zhou Song.

PEP LLABRÉS ART CONTEMPORANI

La galería presenta Ad infinitum, de José María Yturralde.

6A TALLER I GALERIA D'ART

El espacio presenta Cerca de lo quieto. La Mesa Blanca, de Juan Suárez.

Además, hay otros espacios colaboradores en esta Nit de l’Art:

iGallery – Galería de Arte Contemporáneo

Ubicada en el Carrer de Pablo Iglesias de Palma, iGallery presenta Una bella ciutat, de Fèlix Coll.

KANT Galeria

En el Carrer de Bonaire, KANT Galeria presenta Where Light Rests / Donde Descansa La Luz, con obra de Torben Eskerod, Joost Vandebrug y Ñaco Fabré.

ICAIB - IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS

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Propone la muestra individual de María del Mar Fontané, titulada Paisajes sonoros.