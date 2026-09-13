Pere Antoni Pons publica 'Les conseqüències': «El mundo cambia tan rápido que sentimos que nos expulsan de nuestros orígenes»

Una expedición a Mallorca de dos oficiales de las SS de Hitler, tal vez relacionada con la lista negra de los xuetes para ser deportados por el nazismo, es el gancho inicial con que atrapa el escritor y periodista mallorquín Pere Antoni Pons en su última novela, Les conseqüències, que este sábado presentó en Campanet y el día 26 lo hará en Palma durante la Setmana del Llibre en Català.

La leyenda de los judíos isleños y otras intrigas se entremezclan con la autoficción y la actualidad en una narración que combina de manera «trepidante e intensa» aventura, historia, amor y política en un mundo en descomposición, el de Mallorca y las democracias occidentales a nivel general. «He intentado capturar el espíritu de nuestro tiempo, donde flota una sensación de peligro inminente, degradación y amenaza, sin saber bien de dónde viene, pese a que al mismo tiempo está clarísimo», resume Pons.

El mundo en Mallorca

La isla es el escenario, «aunque no como una metáfora del mundo, sino como una condensación. Aquí sucede todo lo que ocurre en los demás lugares. Tenemos dilemas, discusiones y retos de futuro en términos medioambientales y de crisis climática, de masificación turística, sobre las migraciones e interferencias identitarias, donde entran los problemas lingüísticos; además de la sensación de vivir en un mundo que cambia tan rápido que es como si nos expulsasen de nuestros orígenes. Hemos nacido aquí, aunque parece que lo hemos hecho en otro lugar porque este ha cambiado tanto que el de antaño no existe. La misma sensación la tienen también con toda seguridad en Barcelona, Venecia, Sicilia y muchos otros lugares».

Estas cuestiones convertidas en material literario se esbozan a lo largo de la novela, «no en boca de un personaje en concreto, sino en las escenas, diálogos y acciones de todos ellos», donde el narrador y protagonista es Llobina, alter ego de Pere Antoni Pons. Un escritor inmerso en una turbulenta crisis sentimental empieza a investigar la citada expedición de los oficiales nazis, lo que «le lleva a conectar pasado y presente: la represión franquista, las convulsiones y las concesiones de la Transición, los secretos de una familia marcada por el amor y la culpa, así como las maniobras del poder político y económico», enumera la sinopsis.

Portada del libro / Proa

Franquismo y Transición

Las consecuencias del título de la novela son tanto personales como político-sociales, porque «somos consecuencia de todo aquello que nos ha ocurrido, a pesar de que tendemos a hacer lecturas muy presentistas de la vida».

Las que arrastra Mallorca del pasado franquista son, entre otras muchas cosas, «una herencia de autoritarismo y una concepción unanimista de las identidades. En términos lingüístico-culturales, la España democrática comparte una visión muy parecida a la de la España franquista», sentencia el autor de la novela.

El «fascismo soterrado siempre a punto de salir a la luz», o que «ya ha salido», no es solo «la imagen de neonazis en manifestaciones con sus saludos e insignias», según destaca. «Los estados democráticos europeos, como España, Francia o Italia, que se pasan la vida dando lecciones, son lo que son tras una historia de agresiones y exterminios de las lenguas y culturas que no eran la suya. Y eso es fascismo».

También continúan e incluso se perfeccionan «las maniobras del poder político y económico», pero con un añadido en la actualidad: «Algo que ocurre y que no sucedía hace 50 u 80 años en Occidente es la sensación de fatalidad. Antes los ciudadanos confiaban en que si se unían a un sindicato obrero, una asociación a favor de los derechos de las mujeres o de la lengua, o si votaban a un determinado partido político, etc. podían contribuir a cambiar la realidad. Y así era en cierta manera. Ahora vivimos en un mundo tan complejo, en el que pasan tantas cosas y todo es tan incomprensible que la gente tiene cada vez más la impresión de que no pinta nada».

Esa sensación se suma a las citadas de degradación y amenaza constante, reflejadas en «una depauperación acelerada de la vida cotidiana, con los precios disparados en cuestiones básicas, como la comida y la vivienda, con listas de espera larguísimas en la sanidad y centros educativos en situaciones ingestionables».

Por este motivo, piensa que las manifestaciones como la del 26-J y tantas iniciativas ciudadanas de este verano en Mallorca no serán suficientes. «Quienes participan están convencidos de que el actual modelo socioeconómico tiene que cambiar, por supuesto. Pero a la vez subyace la sensación de que, votes a quien votes, todo seguirá del mismo modo debido a que los grandes poderes económicos son una enorme máquina trituradora que controla los estados y contra la que los individuos difícilmente pueden hacer algo. A ello hay que añadir la irrupción de las nuevas tecnologías y la IA, por lo que se acrecienta nuestra impresión de que vivimos en un mundo cuyos códigos ya no entendemos».

Pere Antoni Pons tampoco ve esperanza entre «las izquierdas mallorquinistas, catalanistas ni españolas. No debemos olvidar que en estos últimos 25 años han gobernado más que las derechas, por lo que si ahora estamos donde estamos, alguna responsabilidad tienen. Han desperdiciado todo un capital y no tienen credibilidad al criticar a la extrema derecha. Ya sabemos que es peor, y lo será aún más, aunque los otros no pueden decir nada», concluye.